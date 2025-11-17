鍾培生近千萬法拉利違泊被拖畫面曝光 現場擾攘20分鐘途人食花生

鍾培生近千萬黃色法拉利昨日在銅鑼灣違泊被警方拖走，現場擾攘20分鐘引來大批途人圍觀拍照。這位「百億富三代」的愛車車牌為「P1KACHU」，向來備受矚目，不過今次卻因為泊錯位置而成為全城焦點。事後鍾培生在社交網站幽默回應事件，但網民反應兩極分化。