鍾培生近千萬法拉利違泊被拖畫面曝光 現場擾攘20分鐘途人食花生
銅鑼灣波斯富街現場直擊20分鐘拖車過程
昨日黃昏約6時，有網民發現鍾培生將其黃色法拉利SF90 SPIDER停泊於銅鑼灣波斯富街路邊。由於該路段上午7時至午夜12時禁止泊車，不久後便有駕駛電單車的警員到場抄牌。抄牌完成後，警方隨即致電召喚拖車到場，期間更有多名警員駕駛電單車到場增援。可能因為鍾培生的座駕過於矚目，現場吸引不少途人用手機拍照及圍觀，由召喚拖車到拖車抵達現場，前後擾攘約20分鐘，而鍾培生本人一直沒有出現，其愛車最終被拖走。
鍾培生幽默回應：「香港政府做嘢好有效率」
雖然鍾培生在拖車過程中一直沒有現身，但事後他在社交網站中幽默回覆網民表示：「香港政府做嘢好有效率」。這句回應顯示出這位富三代對於愛車被拖走一事並不太在意，反而以輕鬆的態度面對。鍾培生早前花費近千萬購買這架黃色法拉利SF90 SPIDER，並因為喜歡比卡超而自訂車牌為「P1KACHU」，成為街頭一道亮麗風景線。
鍾培生富三代身份背景回顧
鍾培生有「百億富三代」之稱，一向以其豪華座駕和高調生活方式聞名。他對比卡超的喜愛眾所周知，不僅將愛車車牌設為「P1KACHU」，平日在社交媒體上也經常分享與比卡超相關的內容。這架近千萬的黃色法拉利SF90 SPIDER是他最新的收藏，車身顏色正好與比卡超的黃色主題呼應。作為富家子弟，鍾培生的一舉一動都備受關注，今次違泊事件再次將他推上熱搜榜。
網民兩極反應：有人讚幽默有人批自私
網民對今次事件反應兩極分化，有人讚賞鍾培生的幽默回應。有網民留言：「Pikachu終於比火箭兵團捉咗」、「鍾生可能睇到你個Po先知部車被拖了」、「大把車一日一架都唔怕」等，顯示出對其豁達態度的欣賞。不過也有網民批評其行為自私，留言指：「這種不可取的行為，狂傲自大⋯⋯自私自利的⋯⋯目中無人的⋯⋯何惜是金錢永遠買不到人品」、「有錢就是任性」等。另外有網民質疑執法標準，表示：「幾時會將啲週街泊嘅貨櫃車，泥頭車，吊雞車拖走？」