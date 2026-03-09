鍾培生平價衫配法拉利花式炫富 萬呎豪宅內接受日籍靚女KOL採訪 剖白富家子真實心聲
車庫前花式炫富卻穿平價衫
鍾培生日前邀請日籍美女網紅Ayumi Hills到其豪宅作客並拍攝訪問影片，片段一出即令網民大開眼界。只見鍾培生與Ayumi在其停泊多部黃色法拉利的車庫前大擺Pose，背景盡是名貴跑車，但當二人分別介紹自己身上的服飾時，鍾培生的答案卻令人跌破眼鏡。原來他身上竟然一件名牌衣服都沒有，全身都是連鎖平價時裝品牌的衫褲，唯獨手腕上戴著價值不菲的名錶。他更伸手一指身後兩部名車，這種「窮人穿搭配豪車」的反差組合，盡顯其獨特的財力展示方式。
萬呎豪宅內部裝修奢華盡現
鍾培生隨後邀請Ayumi進入他的萬呎豪宅內進行專訪，豪宅內部裝修立刻展現出真正的奢華氣派。整個空間以簡約白色為主調，樓底極高營造出寬敞感，設有旋轉樓梯增添設計感，天花更掛了巨型水晶燈，每個細節都散發著低調奢華的氣息。這種內斂而精緻的裝修風格，與鍾培生平民化的穿搭形成強烈對比，更突顯出他那種「悶聲發大財」的處事風格。
鍾培生剖白富家子真實感受
在豪宅專訪中，當Ayumi問及富裕的出身與普通人有何差別時，鍾培生的回答相當有深度。他直言：「其實都一樣，我們都是每天24小時。你的出生你不能選擇，但是我們可以選擇的是，用我有的優勢，可以做更多好的事情。」這番話反映出他對於富家子身份的理性思考，並非單純炫耀財富，而是希望善用資源做有意義的事情。這種成熟的金錢觀和人生態度，令不少網民對他刮目相看。
談理想對象標準重視內在品格
Ayumi還問他如何判斷女生是真心愛他，還是別有用心，這個問題對於富家子弟來說確實是一大考驗。鍾培生的回答展現出他的智慧：「如果我本來的精神狀態很好，我就是個好的人，我吸引的就是好的人。」他認為與其猜度對方動機，不如先專注調整好自己的狀態。至於理想對象方面，鍾培生表示欣賞聰明、善良的女生，希望找到一個能讓自己完全放鬆的伴侶，可見他重視的是內在品格而非外在條件。
夫妻檔反擊網民質疑展現恩愛
另一邊廂，鍾培生與準太太莊雅婷近日成為城中熱話，有網民從行為心理學角度分析兩人互動，指莊雅婷在被求婚過程中出現「身體防禦」、「營業型微笑」及「眼神極度迴避」等跡象，認為他倆互動生疏，不像熱戀中的情侶，更嘲諷其關係為「被迫營業、急著下班的尷尬同事」。面對這些質疑聲音，鍾培生在該貼文留言反擊，他標註未婚妻莊雅婷寫道：「哼，網民唔buy啊，你睇吓人哋幾專業嘅分析」，莊雅婷隨即以一句：「哦，知道老公」來回應未婚夫，兩人一唱一和，夫唱婦隨反擊網民質疑，展現出夫妻同心的默契。
網民熱議鍾培生獨特炫富風格
鍾培生這種「平民炫富術」在網絡上引起熱烈討論，有網民大讚他的低調作風：「有錢但唔會成日名牌加身，反而更有品味」、「真正有錢人都係咁，唔需要靠名牌證明自己」。亦有網民認為這種反差很有趣：「平價衫配法拉利，呢種對比好搞笑但又好真實」、「佢呢種炫富方式好特別，唔會令人反感」。不過也有聲音質疑這是刻意營造的人設：「明明好有錢但要扮平民，係咪想博同情分？」