鍾培生揚言豪花二百萬送千元糭贈會員 網民篤爆：明明每月要課金
富三代鍾培生因不滿林作「抄我一百萬」留言，揶揄自己花百萬贈其YouTube頻道會員，由隔空口水戰演變成擂台決一死戰。9月「臨終一戰」已定，禮仍繼繼送，鍾培生聲稱本月以二百萬與酒店訂製每隻價值過千元裹蒸糭，不過卻有網民篤爆指所謂會員其實要付月費，亦有不少會員指千元糉是報大數，紛紛留言嗌退會﹗
文：東方新地｜圖：鍾培生IG、鍾培生YouTube頻道截圖
文：東方新地｜圖：鍾培生IG、鍾培生YouTube頻道截圖
鍾培生去年8月在YouTube開設頻道，表示本著在疫情下為拍攝團隊製造工作機會，最希望是為香港人帶來正能量，後來又成立「培生培心」會員制，承諾會有送禮優惠，鍾培生由頭三個月只有兩萬訂閱用戶，至今增至13.1萬訂閱。
鍾培生累積送禮花近千萬
鍾培生為回饋會員，承諾送大禮，曾花50萬送魚子醬、90萬送電子產品、送護膚品、抽iPhone等會員活動，鍾培生指送禮給會員已花了約九百萬。今個月鍾培生為應節，與五星級酒店中菜部訂製每隻價值$1,080鮑魚裹蒸糭。鍾培生拍片訪問兩位名廚師傅及作即場示範包糭。
鍾培生豪言花二百萬送鮑魚裹蒸糭贈會員，不過卻有網民篤爆所謂「培生培心」會員，是有分兩個等級，BB會員月費25元，而「培生培心」會員則須每月課金八百元，鍾培生每月揚言送的人人有份大禮，其實只有月花八百元的會員級別有份。不少網民指鍾培生所講的大禮，其實是會費包埋，亦有網民明言：「想收大禮先登記做高級會員」，「唔知仲以為每月畀25蚊就有大禮收，大家被語言藝術呃到啦」。
網民：會員都係貪著數先入會，鍾生都係捉心理
網民：會員數下跌咪因為送廢嘢囉
網民提議轉會撐林作
網民：隻糭吹到過萬都得啦
鍾培生豪花送禮被網民指其實「羊毛出自羊身上」後，其實本身每月課金八百元的會員都唔滿意今次份「厚禮」，不少會員稱為了每月大禮加入，「點知啲禮物一個月比一個月差」、「唔值八百蚊喎」、「你話隻糭值一萬蚊都得啦」，有網民發起退會行動，更有網民提議轉會去林作的「賠錢賠命」頻道，「起碼唔使錢」，「免費任睇」。
鍾培生稱名廚做廚房佬被非議
鍾培生不單被會員嫌棄禮物唔夠名貴，更直斥鍾培生在片中與名廚互動時「好冇禮貌」，對話中不時以「廚房佬」及「揸流灘」稱兩位名廚，令網民睇唔過眼指佢有錢冇品﹗