鍾培生揚言豪花二百萬送千元糭贈會員 網民篤爆：明明每月要課金

富三代鍾培生因不滿林作「抄我一百萬」留言，揶揄自己花百萬贈其YouTube頻道會員，由隔空口水戰演變成擂台決一死戰。9月「臨終一戰」已定，禮仍繼繼送，鍾培生聲稱本月以二百萬與酒店訂製每隻價值過千元裹蒸糭，不過卻有網民篤爆指所謂會員其實要付月費，亦有不少會員指千元糉是報大數，紛紛留言嗌退會﹗

文：東方新地｜圖：鍾培生IG、鍾培生YouTube頻道截圖