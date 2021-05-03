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鍾培生揚言豪花二百萬送千元糭贈會員 網民篤爆：明明每月要課金

東方新地 - 娛聞

富三代鍾培生因不滿林作「抄我一百萬」留言，揶揄自己花百萬贈其YouTube頻道會員，由隔空口水戰演變成擂台決一死戰。9月「臨終一戰」已定，禮仍繼繼送，鍾培生聲稱本月以二百萬與酒店訂製每隻價值過千元裹蒸糭，不過卻有網民篤爆指所謂會員其實要付月費，亦有不少會員指千元糉是報大數，紛紛留言嗌退會﹗
文：東方新地｜圖：鍾培生IG、鍾培生YouTube頻道截圖

鍾培生 網民篤爆 課金
鍾培生上月獲YouTube頒發訂閱用戶達10萬的證書，鍾培生留言「努力咗10個月終於收到100,000 訂閱，最高興的禮物🎉🎉再一次感謝YouTube、製作團隊、所有培生培心會員、培生BB會員、所有訂閱的朋友同觀眾」。
鍾培生去年8月在YouTube開設頻道，表示本著在疫情下為拍攝團隊製造工作機會，最希望是為香港人帶來正能量，後來又成立「培生培心」會員制，承諾會有送禮優惠，鍾培生由頭三個月只有兩萬訂閱用戶，至今增至13.1萬訂閱。

鍾培生 網民篤爆 課金
鍾培生之前曾花50萬送魚子醬，並拍片講解點解送魚子醬，指中年男人特別喜愛因為食完魚子醬翌日會朝氣勃勃，是很有營養的。
鍾培生 網民篤爆 課金
鍾培生在片中指自己不用靠食魚子醬，豪言自己「對棵樹都會勃起」，再強調自己男士荷爾蒙旺盛。

鍾培生累積送禮花近千萬

鍾培生為回饋會員，承諾送大禮，曾花50萬送魚子醬、90萬送電子產品、送護膚品、抽iPhone等會員活動，鍾培生指送禮給會員已花了約九百萬。今個月鍾培生為應節，與五星級酒店中菜部訂製每隻價值$1,080鮑魚裹蒸糭。鍾培生拍片訪問兩位名廚師傅及作即場示範包糭。

鍾培生 網民篤爆 課金
鍾培生拍片宣布送千元糭，強調自己送禮給會員不用抽籤，而是人人有份，講時手舞足蹈，被網民指似「章魚城」。

鍾培生豪言花二百萬送鮑魚裹蒸糭贈會員，不過卻有網民篤爆所謂「培生培心」會員，是有分兩個等級，BB會員月費25元，而「培生培心」會員則須每月課金八百元，鍾培生每月揚言送的人人有份大禮，其實只有月花八百元的會員級別有份。不少網民指鍾培生所講的大禮，其實是會費包埋，亦有網民明言：「想收大禮先登記做高級會員」，「唔知仲以為每月畀25蚊就有大禮收，大家被語言藝術呃到啦」。

鍾培生 網民篤爆 課金
鍾培生近月為9月對戰林作而忙練拳，之前的豬腩肉已變成肌肉。
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鍾培生練拳都不忘送會員千元名貴裹蒸糭。

網民：前提下我要使八嚿去買糭

鍾培生 網民篤爆 課金

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鍾培生今個月送糭給會員，有網民指送糭同送鐘同音，唔老泥，唔知鍾生點睇？

網民：會員都係貪著數先入會，鍾生都係捉心理

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網民篤爆所謂收禮，其實係月花八百元才得到，笑指同自己畀錢買禮冇分別。

網民：會員數下跌咪因為送廢嘢囉

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有會員留言不滿鍾培生送禮質素每況愈下。

網民提議轉會撐林作

鍾培生 網民篤爆 課金
有網民提議轉會去林作的「賠錢賠命」YouTube頻道。

網民：隻糭吹到過萬都得啦

鍾培生豪花送禮被網民指其實「羊毛出自羊身上」後，其實本身每月課金八百元的會員都唔滿意今次份「厚禮」，不少會員稱為了每月大禮加入，「點知啲禮物一個月比一個月差」、「唔值八百蚊喎」、「你話隻糭值一萬蚊都得啦」，有網民發起退會行動，更有網民提議轉會去林作的「賠錢賠命」頻道，「起碼唔使錢」，「免費任睇」。
鍾培生揚言豪花二百萬送千元糭贈會員 網民篤爆：明明每月要課金八嚿水

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鍾培生稱名廚做廚房佬被非議

鍾培生不單被會員嫌棄禮物唔夠名貴，更直斥鍾培生在片中與名廚互動時「好冇禮貌」，對話中不時以「廚房佬」及「揸流灘」稱兩位名廚，令網民睇唔過眼指佢有錢冇品﹗

鍾培生 網民篤爆 課金
鍾培生與五星級酒店中菜廳的尹師傅合作，訂製千元名貴糭，不過鍾培生卻在片中多次以「廚房佬」稱呼對方，被網民斥唔識尊重。
鍾培生揚言豪花二百萬送千元糭贈會員 網民篤爆：明明每月要課金八嚿水
鍾培生在片中問師傅係咪揸流灘？
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師傅示範用鹹水草紮糭，鍾培生問：「淡水草唔得？」笑大網民個口。

網民：叫人廚房佬好無禮貌

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網民：大廚同你包隻糭，夠膽話人揸流灘

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網民：有錢好巴閉唔代表可以冇禮貌

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鍾培生 網民篤爆 課金
鍾培生曾送會員一次性無上限超市掃貨體驗，最後埋單一萬八千元。

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