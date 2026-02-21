鍾培生年初四走18區派膠餐具遭網攻 拍片反擊揭網軍疑雲
鍾培生獨自走18區派膠餐具
鍾培生昨日年初四兌現承諾，獨自走遍全港18區包括離島派發可重用PP膠餐具套裝。他早前已向律師團隊查詢，確認今次派發的膠餐具「合法合規」，並已向警方和環保署交代。為避免製造混亂，他取消了原本找義工協助的計劃，改為一人獨力完成派發任務。這批膠餐具由他的好友兼青年傑出工業家設計，專門針對去年香港餐廳改用紙飲管、紙餐具的政策。
網民攻擊湧現 鍾培生拍片反擊
鍾培生在社交限時動態分享裝滿膠餐具的貨車照片後，隨即遭到網上攻擊。他拍片回應指「我懷疑這兩日班製造垃圾餐具的既得利益者，搵打手黎攻擊我」。他強調自己作為愛國愛港的香港市民，認為香港應該仿效祖國使用塑膠餐具，而他派發的都是可重用塑膠餐具。鍾培生更痛斥攻擊者是「出賣香港出賣祖國嘅賣國賊」，不排除會進一步調查是什麼人做出這些「低劣行為」。
鍾培生揭網軍疑雲 質疑收錢辦事
鍾培生詳細分析了攻擊模式，發現在Threads和Facebook都有大量新註冊用戶攻擊他。他指出「最好笑嘅係好多個名係一模一樣，淨係後邊個數字唔一樣，可能計錢容易啲」。他特別提到Facebook上一個發布三日的舊帖文，在年初二晚上同時間出現一連串留言，而較新的帖文反而沒有留言。鍾培生諷刺地說「我估係初一冇人做嘢，老闆可能好嬲係咁催，初二晚都要開工辛苦晒」，暗示這些是有組織的網軍攻擊。
網民兩極反應 支持者讚不想用紙飲管
網民對鍾培生的「派膠」行動反應兩極。支持者在看到膠飲管時表示感動，坦言「不想再用紙飲管飲汽水搞到嘔泡收場」，認為他的行動解決了實際需要。然而批評聲音同樣不少，質疑他的環保理念和做法。鍾培生最後向攻擊者提出三個建議「首先可能係中間抽水太多，正常做嘢無咁俹簁，除非係又貴又廢；第二可以考慮聘請我去攻擊我自己，相信效果也會好很多；第三，可以搵d有輿論影響力嘅，例如周顯、渾水、甚至係好多爭議性嘅才子陶傑先生。Anyways，鍾培生 全民派膠 向左膠說不！」