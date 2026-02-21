鍾培生年初四走18區派膠餐具遭網攻 拍片反擊揭網軍疑雲

「百億富三代」鍾培生一向作風高調，每年新年都以不同方式派禮回饋市民。今年他將利是改為免費派發可重用PP膠餐具套裝，源於早前不滿全港改用紙餐具，揚言要向市民「派膠」。他強調行動已諮詢律師並與警方及環保署溝通，確保合法合規，並預告年初四親自走訪全港18區派發，不過期間卻遭到網上大量攻擊…