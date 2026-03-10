鍾培生莊雅婷被質疑「奉子成婚」網民集思廣益幫BB起名 「鍾愛作」意外獲高讚

鍾培生與莊雅婷的閃電求婚震撼全城，但網民偵探魂大爆發，從三大可疑細節推測這對新人可能「雙喜臨門」！從莊雅婷在仁濟晚會滴酒不沾，到身形明顯變化，再加上鍾培生去年公開的「養貓論」婚姻觀，種種跡象都指向一個驚人真相。更有趣的是，「宿敵」林作隔空下戰書豪賭100萬，而網民更集思廣益為未來BB起名，創意無限令人捧腹！