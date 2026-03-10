鍾培生莊雅婷被質疑「奉子成婚」網民集思廣益幫BB起名 「鍾愛作」意外獲高讚
網民集思廣益BB起名創意無限
面對鍾培生莊雅婷可能「有咗」的傳聞，網民發揮無限創意為未來BB起名，建議五花八門令人捧腹。最受歡迎的建議包括「鍾出」、「鍾林作」、「鍾意吹水」等充滿惡搞意味的名字。有網民建議男仔叫「鍾弟」女仔叫「鍾妹」，亦有人提議「鍾國人」、「鍾樂海」。最搞笑的建議包括「鍾擊的巨人」（呼應求婚主題）、「鍾賠身」、「終輸萬」等玩食字的創意名字。
林作隔空下戰書豪賭100萬指莊雅婷「一定有咗」
常與鍾培生舌劍脣槍的「宿敵」林作自然不會錯過抽水機會，他連日出招抽水這場世紀婚禮。昨日林作更拍片揚言要與女友裕美「跟風生仔」，更公開下戰書豪賭100萬，直指莊雅婷「一定係有咗」。林作在片中表示要「趕進度」與裕美生仔，明顯是在暗諷鍾培生莊雅婷的閃婚時機。這場隔空對戰立即引起網民熱議，不少人都期待看好戲，更有人開始為兩家的「生仔競賽」下注。
網民發現四大可疑細節推測「奉子成婚」
眼利的網民從鍾培生莊雅婷的公開露面中發現四大可疑細節，令「奉子成婚」的猜測甚囂塵上。首先是在仁濟醫院慈善餐舞會上，莊雅婷全程滴酒不沾，在眾多嘉賓舉杯慶祝的場合中，她要不是手上空空，就只是拿著透明水杯，這個異常行為立即引起網民懷疑。其次是莊雅婷在求婚當日選擇穿著黑色吊帶寬鬆裙，與她平時的緊身打扮截然不同，更在片段中不時摸著肚子，疑似暗示懷孕。第三個最震撼的細節是莊雅婷近期的身形變化，特別是上圍明顯比以往豐滿，令網民直呼發現「重點」。
鍾培生莊雅婷閃婚 網民發現3大細節推測「雙喜臨門」 去年自爆婚姻觀成關鍵
鍾培生去年「養貓論」婚姻觀成關鍵線索
翻查資料發現，鍾培生在2025年4月曾發表「養貓論」點評婚姻關係，當時他直言「其實結婚就好簡單，好似《鋼之練金術師》咁，『等價交換』——我呢就照顧你一生一世，你就負責生育同教育兒女睇好頭家」。他更激動地表示「咁而家就好多嘅女仔，又唔聽你講啦，又洗Q曬你啲錢，成街都係襟兄弟，仲要唔肯生仔，咁我娶你返嚟把鬼咩？！我養隻貓算啦！」這番言論清楚顯示鍾培生對結婚生仔有強烈執著，令人懷疑今次求婚是否已有「好消息」在先。
莊雅婷身形變化成網民熱議焦點
莊雅婷早前為宣傳巴士安全帶新例拍片時，身穿緊身衣物示範扣安全帶，網民意外發現她的上圍明顯比以往豐滿。當安全帶橫過胸前時，更加突顯了她的姣好身段，令網友直呼「師兄發現重點」、「好豐滿扣唔到」。對比她過往參選港姐時的公開照片和泳照，身形變化確實相當明顯，因此引發網民的懷孕猜測。加上她在求婚片段中經常摸肚的動作，更令這個推測變得「有圖有真相」。
鍾培生豪宅求婚細節藏玄機
回顧鍾培生的史詩級求婚，他將淺水灣大宅佈置成《進擊的巨人》場景，然後吊威也從30米高處降下向莊雅婷求婚。整個過程浪漫得令人感動，但細心的網民卻從中發現不少端倪。莊雅婷見到鍾培生從天而降時的反應，似乎對這場求婚早有心理準備，令人懷疑兩人是否早已商量好這場「表演」，實際上是為了公布更大的喜訊做鋪墊。加上求婚成功後兩人迅速以未婚夫婦身份公開亮相，時間安排之緊密令人聯想到背後另有原因。
網民熱議鍾培生莊雅婷婚訊真相
鍾培生莊雅婷的閃婚消息公布後，網民反應相當熱烈，除了祝福這對新人外，更多人關注的是婚禮背後的「真相」。有網民留言表示「成場得佢冇飲酒，好大機會有咗」、「個肚明顯凸咗出嚟」，亦有人認為「生出嚟嘅BB梗係叫『鍾林作』啦，兩個咁鍾意隻揪」。部分網民則對林作的豪賭挑戰感興趣，紛紛表示要「睇好戲」。無論真相如何，這場世紀婚禮已經成為全城熱話，網民的創意起名更為這個話題增添不少歡樂。