鍾培生護妻心切！怒轟報道損莊雅婷形象 強調3大重點反駁質疑保留追究權利

鍾培生護妻心切怒轟媒體 強調3大重點反駁質疑
面對有報道引述「建制中人」意見質疑莊雅婷的從政誠意，並指她可能因為訂婚而損害公職人員形象，鍾培生終於按捺不住，在社交平台發文怒斥相關報道：「話Angel嘅工作，因為我同我訂婚有機會停止，係話會係嚴重損害公職人員嘅形象，從政誠意被質疑，咁內文呢基本上都係垃圾㗎啦。」他更直接點名批評媒體的報道具有引導性。
強調三大重點為未婚妻辯護
首先，鍾培生強調自己一直以愛國愛港的身份出發：「係完全係以愛國愛港香港市民嘅身份去出發，我全家都係愛國愛港嘅商人，我自己亦都有公職，為香港同國家去貢獻。」他指出雖然自己的言行可能較為出位，但動機純正，絕對是基於愛國愛港的立場。
其次，鍾培生詳細列舉家族對國家的貢獻，反駁任何有關形象或誠信的質疑：「我哋嘅屋企，我屋企係捐咗好多嘅嘢返去內地去起個隧道醫院學校，我嫲嫲個阿哥亦都係烈士，咁我完全睇唔到有乜嘢係影響任何形象啊、誠信啊相關嘅嘢！」他強調家族一直熱心公益，在內地興建隧道、醫院、學校等基建設施，而且家族更有烈士背景，絕對不存在任何影響形象的問題。
第三，鍾培生針對求婚儀式被批評一事作出強烈反駁，表示求婚儀式是在自己家裡閉門進行，屬於個人私事：「區議員唔可以結婚嘅咩？公職人員唔可以結婚嘅咩？我又冇請你嚟！」他質疑為何公職人員連結婚的權利都要被質疑，強調這完全是他的個人事情。
前港姐身份成爭議點 鍾培生舉例反駁
值得注意的是，莊雅婷曾經參選香港小姐的經歷也成為質疑焦點之一。對此，鍾培生立即舉例反駁，指出現時有前香港小姐擔任全國政協及全國人大代表，證明選美經歷絕對不會影響從政資格：「所以絕對不成影響的點。」他認為這種質疑完全站不住腳，更是對莊雅婷的不公平對待。
鍾培生發愛妻宣言 要求媒體釐清事實
作為一個真正的男人，鍾培生在風波中展現出強烈的保護欲，公開發表「愛妻宣言」：「我承諾，我會愛你、保護你、照顧你，一生一世。係男人嘅，講得出就要做得到。」他更直接要求相關媒體向公眾釐清事實，並保留法律追究的權利：「點解要中傷我同Angel，我亦都保持呢個法律追究嘅權利！」
莊雅婷淡然回應婚訊 強調服務社區初心不變
面對外界的種種質疑聲音，25歲的莊雅婷本人則顯得相當淡定。她在接受訪問時強調，無論單身或已婚，服務社區的心也不會改變：「我以前做咩，依家都會繼續做咩」，未來會繼續專注青年工作及服務西貢區。對於網上的流言蜚語，她更打趣地說：「我都係結婚啫，唔好搞到我殺人放火咁」，坦言身邊不少同事都有結婚，自己只是做了一件很平常的事情。