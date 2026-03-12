鍾培生護妻心切！怒轟報道損莊雅婷形象 強調3大重點反駁質疑保留追究權利

「百億富三代」鍾培生與「民建聯小花」莊雅婷的世紀求婚話題持續發酵！有報道質疑25歲西貢區議員莊雅婷的從政誠意，並指她可能「損害公職人員形象」時，護妻心切的鍾培生立即挺身而出，在社交平台怒轟媒體報道「基本上都係垃圾」，更保留法律追究權利！