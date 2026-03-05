鍾培生拍拖細節曝光！二人中秋佳節被撞破 為莊雅婷做1件事超窩心
35歲「百億富三代」鍾培生突然向25歲最年輕區議員莊雅婷求婚，震撼全城！不過原來兩人早有淵源，有網民翻查發現，去年中秋節莊雅婷在將軍澳海濱派檸檬水時，鍾培生「離奇現身」，當時已被眼利網民發現端倪！
莊雅婷中秋節派檸水 鍾培生攝影師上身
有網民翻查發現，早在去年10月中秋節，莊雅婷在將軍澳海濱度派自製檸檬水慶祝佳節時，鍾培生已經默默在旁擔任「專屬攝影師」，為莊雅婷和市民拍照。當時莊雅婷在社交平台寫道「希望可以藉住中秋佳節同大家一齊慶祝，將歡樂帶比大家」，而鍾培生就在背後默默支持，用鏡頭記錄下女友服務市民的每個溫馨時刻。網民事後回想起來都大呼「原來早有蛛絲馬跡」，更有人表示「唔怪得之前將軍澳民建聯派野有佢，果陣幫女朋友影相，仲以為佢準備加入民建聯參政」。
福建淵源成就政商佳話
翻查資料發現，莊雅婷與鍾培生在政圈早有淵源，兩人都有福建背景。莊雅婷是香港福建社團聯會青委會常務副主任，而鍾培生也是祖籍福建，兩人很可能是透過福建社團的活動而結識。這段跨越政商界的戀情，加上兩人的福建背景，在政圈中被視為一段佳話。
莊雅婷低調回應強調繼續服務
面對突如其來的求婚消息和外界關注，莊雅婷展現了相當成熟的處事態度。她向傳媒表示私人事情不作回應，感謝外界的關心，「強調會繼續做好西貢區議員的工作，服務市民，服務大家」。這位25歲的政界新星即使在人生大事面前，仍然不忘自己作為民選代表的責任，專業態度令人刮目相看。
網民熱議求婚真相質疑未有答應
求婚消息一出，網民反應相當熱烈，紛紛留言討論。有人讚嘆「政界公主配百億王子，真係現代版灰姑娘故事」、「鍾培生求婚真係好有心思，30米高空都敢跳」、「莊雅婷嘅回應好可愛，又真係幾型嘅」。也有網民關注兩人的政商背景，「政界新星加百億後人，呢個組合真係勁」、「福建幫又多一對新人」。不過，也有細心網民發現莊雅婷的回應中並沒有明確表示接受求婚，質疑「請問她有說yes嗎？」，令這場轟動全城的求婚增添了更多懸念。理性聲音則提醒「希望佢哋幸福，但都要繼續做好本份工作」。
