鍾培生求婚莊雅婷成功 網民發現3大細節推測「雙喜臨門」 去年自爆婚姻觀成關鍵
鍾培生30米高空求婚震撼全城
鍾培生今次求婚絕對是史詩級製作！他將淺水灣大宅佈置成《進擊的巨人》場景，然後吊威也從30米高處降下，莊雅婷見到當場O咀。鍾培生之後拎出戒指下跪，讀出愛的宣言「我承諾我會愛你、保護你、照顧你，一生一世」再求婚成功。整個過程浪漫得令人感動，但細心的網民卻從中發現了不少端倪，開始懷疑這場求婚背後另有玄機。
網民發現第一個可疑細節：鍾培生曾公開表示結婚就係為左生仔
翻查資料，鍾培生在2025年4月曾發表「養貓論」點評婚姻關係，當時他直言「其實結婚就好簡單，好似《鋼之練金術師》咁，『等價交換』——我呢就照顧你一生一世，你就負責生育同教育兒女睇好頭家」。他更加激動地表示「咁而家就好多嘅女仔，又唔聽你講啦，又洗Q曬你啲錢，成街都係襟兄弟，仲要唔肯生仔，咁我娶你返嚟把鬼咩？！我養隻貓算啦！」這番言論清楚顯示，鍾培生對結婚生仔有強烈執著，令人懷疑今次求婚是否已有「好消息」在先。
第二個細節引爆猜測：莊雅婷求婚當日穿著寬鬆黑色吊帶裙
仔細觀察求婚片段，莊雅婷當日選擇穿著黑色吊帶寬鬆裙，與她平時的緊身打扮截然不同。這個穿衣選擇立即引起網民關注，紛紛猜測是否有特別原因需要遮掩身形。加上她在片段中的表情和反應，似乎對鍾培生的求婚早有心理準備，令人懷疑兩人是否早已商量好這場「表演」，實際上是為了公布更大的喜訊做鋪墊，且貼出的相片中女方仲一直摸住個肚，疑似暗示懷孕。
第三個細節最震撼：莊雅婷近期上圍明顯升cup
最令網民嘩然的是莊雅婷近期的身形變化！早前她為宣傳巴士安全帶新例拍片，身穿緊身衣物示範扣安全帶時，網民意外發現她的上圍明顯比以往豐滿。當安全帶橫過胸前時，更加突顯了她的姣好身段，令網友直呼「師兄發現重點」、「好豐滿扣唔晒」。對比她過往的公開照片，這個變化相當明顯，加上她原本相當低調的作風，近期卻頻頻在鏡頭前現身，種種跡象都令人聯想到懷孕的可能性。
網民熱議雙喜臨門可能性
三大細節曝光後，網民討論區立即炸鍋，大家紛紛表達對「雙喜臨門」的猜測。有網民留言「睇晒三個細節，真係好似有BB喇」、「難怪鍾培生咁急住求婚，原來係咁」、「莊雅婷最近個樣都圓潤咗，應該係有喜啦」。亦有網民認為兩人的時間線配合得太完美，「如果真係有BB，咁呢場求婚就更加浪漫啦」、「期待佢哋公布好消息，一定好開心」。不過亦有理性網民提醒大家不要過度猜測，「始終未有官方確認，大家都係估估下啫」。