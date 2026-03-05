鍾培生求婚莊雅婷成功 網民發現3大細節推測「雙喜臨門」 去年自爆婚姻觀成關鍵

城中名人鍾培生昨日突然在IG宣布向區議員莊雅婷求婚成功，震撼全城！這場「進擊的巨人」主題求婚不但浪漫爆燈，更令網民發現三大可疑細節，紛紛推測兩人雙喜臨門。從鍾培生去年的「養貓論」婚姻觀，到莊雅婷近期的身形變化，種種跡象都指向一個驚人真相——這對新人可能早已有了愛的結晶！