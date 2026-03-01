鍾培生突宣佈求婚成功 百億富三代未婚妻大起底！

「百億富三代」鍾培生突然宣布向25歲民建聯區議員莊雅婷求婚成功，瞬間震驚全城！鍾培生今次求婚可謂下足血本，安排了一場極具戲劇性的求婚儀式。他吊威吔由天台舞住雙劍飛落地面，而莊雅婷則坐在女王椅上等待這位「武士」降臨。鍾培生向她圍上紅色頸巾，並跪地說：「我鍾培生承諾，我會愛你，保護你同埋照顧你一生一世，嫁畀我！」現場朋友的歡呼聲響徹雲霄。這場如電影般的求婚場面，完全展現了富三代的豪氣和浪漫。

莊雅婷政壇新星 放棄英國大學獲讚「棄暗投明」

「百億富三代」鍾培生求婚片段一出，網民反應熱烈，有網民祝福新人「郎才女貌天作之合」、「Congrats !! 依個求婚方式簡直獨一無二」、「連求婚都咁有霸氣，抵你得米」。現年25歲的莊雅婷絕非普通女子，她是民建聯最年輕的區議員之一，更是剛剛參加《香港小姐2025》首輪面試的政壇美女。這位北京大學畢業的00後政治新星，在2023年被政府委任為區議員後，政治生涯可謂一帆風順。保安局局長鄧炳強曾評價她選擇北京大學而非英國大學是「棄暗投明」，顯示出她在政治選擇上的堅定立場。莊雅婷去年參加《香港小姐2025》首輪面試時，當被記者問到名字時自我介紹叫「Angel」，面露笑容神情輕鬆。雖然她否認從事模特兒工作，但其年輕貌美的形象確實為她的政治生涯加分不少。民建聯對她參選港姐的選擇表示尊重，認為她能夠妥善分配時間，不影響區議員職責，這種開明態度也反映出政界對新世代政治人物的包容。

出席論壇力證愛國 中學老師指：成個人都大陸晒

莊雅婷去年出席「香港國安法公布實施5周年論壇」的座談會，並提到當年考入北京大學後，滿心歡喜地向中學老師報喜，卻換來對方上下打量、語帶諷刺地說：「你成個人都大陸晒。」這番話讓她感到十分受傷，亦堅定自己愛國無錯的信念。她又提到與家人到英國旅遊期間，父親在地鐵上遇竊，雖然最終成功追回失物，整件事卻令她深切體會到社會安全的重要性，也加深了她對安全感的反思。

鍾培生曾以 「養貓論」點評雙方關係

而宣佈告別王老五生涯的鍾培生，2025年4月曾發表「偉論」，關於結婚，鍾培生曾以 「養貓論」點評雙方關係 ： 「其實結婚就好簡單，好似《鋼之練金術師》咁，『等價交換』——我呢就照顧你一生一世，你就負責生育同教育兒女睇好頭家，咁而家就好多嘅女仔，又唔聽你講啦，又洗Q曬你啲錢，成街都係襟兄弟 ，仲要唔肯生仔，咁我娶你返嚟把鬼咩？！ ，我養隻貓算啦！」

鍾培生 莊雅婷 鍾培生曾發表對結婚的看法，老婆負責生育同教育兒女，照顧家庭。（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 鍾培生今次求婚可謂下足血本，安排了一場極具戲劇性的求婚儀式。他吊威吔由天台舞住雙劍飛落地面。（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 莊雅婷坐在女王椅上等待這位「武士」降臨。（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 莊雅婷開心步向鍾培生。（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 鍾培生落地後解除裝備。（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 鍾培生向她圍上紅色頸巾，盡顯細心。（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 鍾培生向女友浪漫跪地求婚。（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 求婚成功錫錫！（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 鍾培生感動攬實未婚妻！（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 溫馨晒求婚戒指。（圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：鍾培生Facebook）
鍾培生 莊雅婷 民建聯區議員莊雅婷參選港姐（圖片來源：TVB）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@angel.cnt）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@angel.cnt）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@angel.cnt）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@angel.cnt）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@angel.cnt）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@angel.cnt）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@angel.cnt）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@angel.cnt）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@angel.cnt）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@angel.cnt）
