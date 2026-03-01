鍾培生突宣佈求婚成功 百億富三代未婚妻大起底！

「百億富三代」鍾培生突然宣布向25歲民建聯區議員莊雅婷求婚成功，瞬間震驚全城！鍾培生今次求婚可謂下足血本，安排了一場極具戲劇性的求婚儀式。他吊威吔由天台舞住雙劍飛落地面，而莊雅婷則坐在女王椅上等待這位「武士」降臨。鍾培生向她圍上紅色頸巾，並跪地說：「我鍾培生承諾，我會愛你，保護你同埋照顧你一生一世，嫁畀我！」現場朋友的歡呼聲響徹雲霄。這場如電影般的求婚場面，完全展現了富三代的豪氣和浪漫。