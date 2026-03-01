鍾培生突宣佈求婚成功 百億富三代未婚妻大起底！
莊雅婷政壇新星 放棄英國大學獲讚「棄暗投明」
「百億富三代」鍾培生求婚片段一出，網民反應熱烈，有網民祝福新人「郎才女貌天作之合」、「Congrats !! 依個求婚方式簡直獨一無二」、「連求婚都咁有霸氣，抵你得米」。現年25歲的莊雅婷絕非普通女子，她是民建聯最年輕的區議員之一，更是剛剛參加《香港小姐2025》首輪面試的政壇美女。這位北京大學畢業的00後政治新星，在2023年被政府委任為區議員後，政治生涯可謂一帆風順。保安局局長鄧炳強曾評價她選擇北京大學而非英國大學是「棄暗投明」，顯示出她在政治選擇上的堅定立場。莊雅婷去年參加《香港小姐2025》首輪面試時，當被記者問到名字時自我介紹叫「Angel」，面露笑容神情輕鬆。雖然她否認從事模特兒工作，但其年輕貌美的形象確實為她的政治生涯加分不少。民建聯對她參選港姐的選擇表示尊重，認為她能夠妥善分配時間，不影響區議員職責，這種開明態度也反映出政界對新世代政治人物的包容。
出席論壇力證愛國 中學老師指：成個人都大陸晒
莊雅婷去年出席「香港國安法公布實施5周年論壇」的座談會，並提到當年考入北京大學後，滿心歡喜地向中學老師報喜，卻換來對方上下打量、語帶諷刺地說：「你成個人都大陸晒。」這番話讓她感到十分受傷，亦堅定自己愛國無錯的信念。她又提到與家人到英國旅遊期間，父親在地鐵上遇竊，雖然最終成功追回失物，整件事卻令她深切體會到社會安全的重要性，也加深了她對安全感的反思。
鍾培生曾以 「養貓論」點評雙方關係
而宣佈告別王老五生涯的鍾培生，2025年4月曾發表「偉論」，關於結婚，鍾培生曾以 「養貓論」點評雙方關係 ： 「其實結婚就好簡單，好似《鋼之練金術師》咁，『等價交換』——我呢就照顧你一生一世，你就負責生育同教育兒女睇好頭家，咁而家就好多嘅女仔，又唔聽你講啦，又洗Q曬你啲錢，成街都係襟兄弟 ，仲要唔肯生仔，咁我娶你返嚟把鬼咩？！ ，我養隻貓算啦！」