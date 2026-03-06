「進擊求婚」花絮曝光網民風向逆轉 大讚鍾培生誠意十足：專注男人最吸引

最新娛聞
東方新地

廣告

「富四代」鍾培生向「民建聯學霸小花」莊雅婷舉行的「進擊的求婚」轟動全城後，今日（3月6日）再度曝光幕後花絮，揭示這場看似誇張的求婚背後，原來藏著滿滿的浪漫與誠意。從提前兩個月密集綵排、親自織頸巾，到解釋選擇《進擊的巨人》主題的深層原因，鍾培生的用心程度令網民風向大逆轉，紛紛大讚「專注的男人最吸引」。

鍾培生提前兩個月密集綵排練習29次

鍾培生在社交平台分享的幕後花絮顯示，整個求婚企劃由專業電影導演團隊聯同動作特技組策劃，而他本人更是提前兩個月開始密集綵排。片段中可見鍾培生跟動作指導研究吊威也的走位，更坦言「少許淆底，第一次，但係都OK嘅」。為了確保整個過程萬無一失，他不斷反覆練習達29次，反覆調整落吊威也從高處落地與走位的每個細節。除了動作綵排外，鍾培生更親自去度身訂造服裝，甚至親手織製在求婚時為莊雅婷戴上的頸巾，展現出前所未有的用心程度。

《進擊的巨人》主題背後藏浪漫原因

對於選擇以《進擊的巨人》為求婚儀式主題，鍾培生解釋了一個令人意想不到的浪漫原因。他在社交平台寫道：「因為2019年諫山創老師結婚的時候，我和很多巨人粉絲一樣有點生氣。為什麼你可以結婚，但艾倫和米卡莎不可以？所以我和Angel決定幫他們完成這個故事。」這個解釋顯示鍾培生不僅是《進擊的巨人》的忠實粉絲，更將動漫中未能實現的愛情故事，透過自己和莊雅婷的求婚來完成，為整個儀式增添了深層的意義和浪漫色彩。

鍾培生澄清求婚費用僅六位數

針對外界對求婚費用的猜測，鍾培生在花絮中似乎暗示整個儀式的花費達七位數，但隨後又澄清「其實求婚不一定要花七位數」，暗示他今次的求婚使費僅花六位數字或以下。他強調：「但你一定可以為你的摯愛傾盡全力。Give them the best of yourself」，表達出金錢並非最重要，真正的關鍵在於為對方付出的心意和努力。這番話也回應了部分網民對「有錢人玩意」的質疑，展現出他對愛情的真誠態度。

網民風向大逆轉讚誠意十足

隨著求婚花絮的曝光，網民對鍾培生的態度出現明顯轉變。原本質疑這只是「有錢人炫富」的聲音逐漸減少，取而代之的是對他誠意和用心的讚賞。有網民留言「專注的男人最吸引」、「睇到佢咁用心真係好感動」、「原來背後有咁多準備工夫」。也有人注意到鍾培生在綵排時的專注程度，留言「佢專心到唔得閒梳頭，啲頭髮違反地心吸力」，顯示他全情投入的態度。不過仍有部分網民保持理性，表示「唔使返工又有錢嘅，點玩都得啦！」，但整體而言，網民對這場求婚的評價已經從質疑轉為欣賞。

霸氣回應網民質疑莊雅婷未答應

由於求婚片段中未見莊雅婷明確說出「Yes」，鍾培生的「宿敵」林作早前發文稱「條女，並沒有答應」，引起網民熱議。面對知名網民「何文田金冬天」在threads留言發問「請問她有說yes嗎？」，鍾培生親自霸氣回覆：「我冇問過佢問題，我係叫佢嫁俾我。」這個回應不僅展現出他的自信和霸氣，更暗示兩人的關係已經穩定到不需要傳統的「求婚問答」形式，而是直接表達結婚的決心。

鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾培生 莊雅婷 親織頸巾提前兩個月密集綵排（圖片來源：threads）
親織頸巾提前兩個月密集綵排（圖片來源：threads）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@khdcheung）
（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@khdcheung）
（圖片來源：IG@khdcheung）
鍾培生 莊雅婷 （圖片來源：IG@khdcheung）
（圖片來源：IG@khdcheung）

圖片來源：threads資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 