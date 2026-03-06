「進擊求婚」花絮曝光網民風向逆轉 大讚鍾培生誠意十足：專注男人最吸引
鍾培生提前兩個月密集綵排練習29次
鍾培生在社交平台分享的幕後花絮顯示，整個求婚企劃由專業電影導演團隊聯同動作特技組策劃，而他本人更是提前兩個月開始密集綵排。片段中可見鍾培生跟動作指導研究吊威也的走位，更坦言「少許淆底，第一次，但係都OK嘅」。為了確保整個過程萬無一失，他不斷反覆練習達29次，反覆調整落吊威也從高處落地與走位的每個細節。除了動作綵排外，鍾培生更親自去度身訂造服裝，甚至親手織製在求婚時為莊雅婷戴上的頸巾，展現出前所未有的用心程度。
《進擊的巨人》主題背後藏浪漫原因
對於選擇以《進擊的巨人》為求婚儀式主題，鍾培生解釋了一個令人意想不到的浪漫原因。他在社交平台寫道：「因為2019年諫山創老師結婚的時候，我和很多巨人粉絲一樣有點生氣。為什麼你可以結婚，但艾倫和米卡莎不可以？所以我和Angel決定幫他們完成這個故事。」這個解釋顯示鍾培生不僅是《進擊的巨人》的忠實粉絲，更將動漫中未能實現的愛情故事，透過自己和莊雅婷的求婚來完成，為整個儀式增添了深層的意義和浪漫色彩。
鍾培生澄清求婚費用僅六位數
針對外界對求婚費用的猜測，鍾培生在花絮中似乎暗示整個儀式的花費達七位數，但隨後又澄清「其實求婚不一定要花七位數」，暗示他今次的求婚使費僅花六位數字或以下。他強調：「但你一定可以為你的摯愛傾盡全力。Give them the best of yourself」，表達出金錢並非最重要，真正的關鍵在於為對方付出的心意和努力。這番話也回應了部分網民對「有錢人玩意」的質疑，展現出他對愛情的真誠態度。
網民風向大逆轉讚誠意十足
隨著求婚花絮的曝光，網民對鍾培生的態度出現明顯轉變。原本質疑這只是「有錢人炫富」的聲音逐漸減少，取而代之的是對他誠意和用心的讚賞。有網民留言「專注的男人最吸引」、「睇到佢咁用心真係好感動」、「原來背後有咁多準備工夫」。也有人注意到鍾培生在綵排時的專注程度，留言「佢專心到唔得閒梳頭，啲頭髮違反地心吸力」，顯示他全情投入的態度。不過仍有部分網民保持理性，表示「唔使返工又有錢嘅，點玩都得啦！」，但整體而言，網民對這場求婚的評價已經從質疑轉為欣賞。
霸氣回應網民質疑莊雅婷未答應
由於求婚片段中未見莊雅婷明確說出「Yes」，鍾培生的「宿敵」林作早前發文稱「條女，並沒有答應」，引起網民熱議。面對知名網民「何文田金冬天」在threads留言發問「請問她有說yes嗎？」，鍾培生親自霸氣回覆：「我冇問過佢問題，我係叫佢嫁俾我。」這個回應不僅展現出他的自信和霸氣，更暗示兩人的關係已經穩定到不需要傳統的「求婚問答」形式，而是直接表達結婚的決心。