「進擊求婚」花絮曝光網民風向逆轉 大讚鍾培生誠意十足：專注男人最吸引

「富四代」鍾培生向「民建聯學霸小花」莊雅婷舉行的「進擊的求婚」轟動全城後，今日（3月6日）再度曝光幕後花絮，揭示這場看似誇張的求婚背後，原來藏著滿滿的浪漫與誠意。從提前兩個月密集綵排、親自織頸巾，到解釋選擇《進擊的巨人》主題的深層原因，鍾培生的用心程度令網民風向大逆轉，紛紛大讚「專注的男人最吸引」。