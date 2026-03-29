鍾培生莊雅婷正式結婚！曬巨鑽公開愛宣言 網民：個肚應該等唔切
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「百億富三代」鍾培生在本月初化身「進擊的巨人」向莊雅婷求婚極之震撼！昨日，鍾培生與莊雅婷宣佈正式結婚，兩人從公開戀情到步入婚姻殿堂的速度之快，令不少網民直呼「真係幾急下」，更有人猜測背後原因並非表面咁簡單。
鍾培生莊雅婷閃婚宣佈引爆熱議
鍾培生與莊雅婷在社交平台正式宣佈結婚喜訊，莊雅婷在Instagram上分享一張與鍾培生「十指緊扣」的照片，兩人手上同時配戴婚戒，她在貼文中簡單寫上「💍2026.03.28」，向外界甜蜜公布喜訊。照片中還可見一張印有「這倆小孩 今天結婚！！！」字樣、配上兩人童年合照的小卡片，童趣又浪漫，網民紛紛留言恭賀「鍾生鍾太」正式拉埋天窗。
網民猜測背後真相：莊雅婷個肚應該等唔切
面對兩人的閃婚消息，網民紛紛在留言區表達自己的看法，當中不乏各種猜測。有網民直言「真係幾急下」，更有人大膽猜測「莊雅婷個肚應該等唔切」，暗示可能有喜事在身。另外亦有網民留言「求婚大陣仗！結婚求求其」、「結得咁快果然傳聞唔係空穴來風」。
仁濟晚會女方滴酒不沾惹懷孕聯想
兩人於3月初以未婚夫婦身份首次公開合體亮相，揀選的場合是仁濟醫院周年慈善餐舞會，現場星光熠熠，他們一到場即手拖手接受傳媒訪問。莊雅婷當晚刻意舉起左手，向鏡頭大騷鍾家的「家傳之寶」鑽戒，在燈光下閃耀奪目，象徵正式成為豪門準少奶奶。臨離場前，鍾培生更在記者面前豪氣宣告：「以後睇住我老婆，有乜嘢就插我！」一句保護愛妻宣言成功出圈，被網民指雖然語氣霸氣，但亦見他對這段婚姻異常認真，為這場豪門喜事再添話題。 不過，比起巨鑽與豪宅，不少眼利網民更留意到當晚照片中的一個細節。在多張仁濟晚會的合照中，可以見到在場嘉賓與鍾培生手上都拿著香檳或紅酒杯，唯獨莊雅婷要不是手上空空，便只是拿著透明水杯，全程滴酒不沾。這個異常畫面立即令「柯南上身」的網民起疑，有人留言指：「成場得佢冇飲酒，好大機會有咗。」亦有人認為準新娘身份本來就應該多加小心，但在豪門飯局上堅持不飲酒，仍然難免被解讀為懷孕線索之一。
資料或影片來源：原文刊於新假期