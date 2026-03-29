鍾培生莊雅婷正式結婚！曬巨鑽公開愛宣言 網民：個肚應該等唔切

「百億富三代」鍾培生在本月初化身「進擊的巨人」向莊雅婷求婚極之震撼！昨日，鍾培生與莊雅婷宣佈正式結婚，兩人從公開戀情到步入婚姻殿堂的速度之快，令不少網民直呼「真係幾急下」，更有人猜測背後原因並非表面咁簡單。