鍾培生開名單挑連登仔 首開腔5字回應與袁嘉敏關係

鍾培生作風向來高調，更經常因出位的言論喺連登引起討論，係連登仔的熱議對象之一。早前鍾培生就以真名現身連登，表示自己成功購入帳號，更開po大玩你問我答，逐一回應連登仔嘅問題。鍾培生更開腔談袁嘉敏曾指控佢與父親係「渣男」一事，更以5字表示與對方嘅關係……

