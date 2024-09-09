鍾培生開名單挑連登仔 首開腔5字回應與袁嘉敏關係
鍾培生5字回應與袁嘉敏關係
鍾培生的貼文一發布後就引起唔少連登仔討論，更留低唔少問題等佢回覆。當中就有人問到「點睇袁嘉敏」，鍾培生就表示「多得佢唔少」。而對於點解會揀袁嘉敏時，鍾培生更直言自己「從來都冇」，澄清自己與父親並非袁嘉敏所暗指嘅關係。
鍾培生亦回應網民「同袁嘉敏咩事」的提問，鍾培生就表示「其實我都想知，點解可以一張相都冇，一個對話cap圖都冇可以搞到咁大單新聞出嚟，最大鑊係有人信」更指袁嘉敏只去過自己屋企1次：「黎過一次咁大把，我阿媽住喺屋企，屋企係阿媽話事，邊有可能會有人喺屋企到一年，我屋企咁多人出入，冇人見過佢。」仲透露「我阿媽就冇乜嘢，佢不嬲行得正企得正，知道清者自清，但係有擔心我，因為假嘅都好，都唔多唔少影響到我日後結婚對象。」
鍾培生自爆豪洗半球「媾女」
除咗回應袁嘉敏一事外，鍾培生仲大方公開自己1個月嘅平均開支大概「半球左右」，而呢半球則係用喺「飲酒食飯媾女」方面。鍾培生仲罕談自己現時嘅感情狀況：「14年拍拖散過，22年追翻舊年散多次，依家暫時享受緊單身嘅生活。」
鍾培生亦透露自己嘅擇偶條件：「樣靚身材正，有學識，識琴棋書畫是但一樣，三從四德」仲表示自己鍾情日本女仔，不過結婚就「應該一定係港女」。
袁嘉敏炮轟鍾培生父子 網民熱烈分析One Year with Cheung含意
現年39歲的前港姐袁嘉敏近年淡出幕前發展KOL事業，頻頻在個人社交網站上分享自己歎世界的悠閒生活，睇見到寫意！不過在2022年的愚人節上午，袁嘉敏突然在限時動態公開鬧爆鍾培生兩父子，內容仲非常弔詭，引起網民無限聯想！
袁嘉敏鬧鍾培生父子「絕對的人渣」
早年袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，不過她近年已經幾乎絕跡幕前，偶爾會出席公開活動亮吓相，主力經營KOL事業。曾有報道指她非常富貴，月租4萬半山豪宅，加上社交網盡是享受生活的相片，所以曾多次傳出被包養的傳聞，惟她一直冷處理。但突然在4月1日，袁嘉敏在IG限時動態分享了鍾培生與父母的合照，並以英文寫道：「I don’t think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.（我不認為我公開談論過某人的壞話，但鍾培生和鍾仁偉這兩個人是絕對的人渣，太可怕了！）」
袁嘉敏表示與鍾氏在一起一年非常失望
袁嘉敏續說，並指因為其它人的自私而感到失望，「意譯：（我總是試圖去看到人們善良的一面，努力成為願意傾聽、在需要時提供幫助的朋友。有時人們的自私、膚淺和扭曲，真的令人很失望。與鍾氏在一起的一年，真是一場噩夢。）」
袁嘉敏收大利是，被包三餐送酒
除了收大利是之外，袁嘉敏還表示過程中包早午晚餐兼有酒飲：「意譯：（謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。或許我前世欠了你們兩個。我不想再長談了。我太仁慈了。）」袁嘉敏此番炮轟，即時引來討論區連番討論，當中有不少網直指袁嘉敏被鍾氏父子包養一年，因金錢糾紛不歡而散！不過有心水清嘅網民就話今日係4月1日愚人節，提醒大家切勿跟車太貼中伏收場！