一文認識鍾培生｜百億身家「富三代」豪宅曝光！30萬冷凍艙備戰 人生贏家17歲炒股就贏得20萬？

鍾培生林作大戰終於告一段落，這場糾纏近半年的格鬥，由今年2月網上口水戰開始，發展到九展現場接近4小時的實戰擂台，30歲的鍾培生展現了超強執行力，今次就同大家認識這位有百億身家的富三代，如何由商界領袖變成網絡紅人！

撰文：東方新地｜圖片：鍾培生YouTube、鍾培生Facebook、大J YouTube截圖｜部份原文：新Monday