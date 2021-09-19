一文認識鍾培生｜百億身家「富三代」豪宅曝光！30萬冷凍艙備戰 人生贏家17歲炒股就贏得20萬？
撰文：東方新地｜圖片：鍾培生YouTube、鍾培生Facebook、大J YouTube截圖｜部份原文：新Monday
鍾培生賽後感言：散播更多正能量
百萬擂台戰過後，作為勝方的鍾培生未能K.O.林作，但仍無損他的好心情，不但在賽後一刻立即跳上擂台繩角展示勝利者資態，更在受訪時稱讚林作「比我想像中有氣力」，賽後他更在IG發文分享心情，好感謝爸爸媽媽、教練團隊、所有拳手、所有表演嘉賓、製作團隊、幕前幕後工作人員以及觀眾的支持。
他又表示：「因為有一班相信我嘅支持者，我先有力量可以堅持，每日同自己講一定要做好每一件事，要堅持理念支持廣東話製作、支持本地團隊同為香港散播更多正能量❤️」
人生贏家鍾培生！百億身家富三代！
鍾培生絕對是名副其實的「富三代」，爺爺鍾江海係「工廈大王」，創辦上市公司華廈置業；家族從事物業投資，手中持有不少商廈、工廈和住宅，媒體粗略估計超過一百億身家。
鍾培生坐擁淺水灣萬呎豪宅 訂製30萬冷凍艙鍛鍊超人體魄
鍾家人現居住於淺水灣5層過萬呎嘅獨立屋。不但坐落於淺水灣的黃金地段，家中的車房泊滿了一架架名車。萬呎獨立屋裡面不但有各式各樣的娛樂設施，麻雀房、酒房、Playroom、衣帽間等是基本設備，連工人姐姐都有自己獨立的一層房間！豪宅內不乏健身設備，早年已有露天標準擂台，而為了今次「培生擂台：無敵盃」，更訂製了一部價值30萬的「冷凍艙」，功能是操練後快速舒緩，採用液態氮輸出低溫，幫助運動員舒緩肌肉，同時又不會令身體凍傷！
限量靚車慢慢揸
跑車都有3架嘅鍾培生，話自己一個月都係揸2-3次。但係架架都貴到飛天，車牌都有埋唔同名，果然有錢人嘅生活係咁離地：
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鍾培生美國大學畢業 炒股賺第一桶金
鍾培生早年就讀聖保羅男女中學附屬小學和聖保羅男女中學，17歲於美國南加州大學修讀數學與經濟，自言「數口精」。17歲的他就懂得借用家人的股票戶口，看準時機投資股票，第一次炒股就已經贏得20萬！後來，年滿18歲的鍾培生更開始醉心於衍生工具，憑炒賣高風險的期指贏得人生的第一桶金！
進軍電競圈
2013年鍾培生大學畢業後，憑著炒期指賺嘅千萬元資金，進軍電競圈。2018年以創辦人的身分入選福布斯亞洲《30位30歲以下精英》（30 UNDER 30）的「消費科技」名單。近年被一眾巴打譽為「香港電競之父」，27歲時嘅鍾培生已經坐擁估值4千萬美元（約3.12億港元）的電競公司！
進軍YouTube拍片 經常邀請女神一齊分享喜悅
鍾培生經常出現喺YouTube到上片，更會邀請女神為佢嘅Youtube Channel拍片（陪佢遊山玩水）。當中邀請過宅男女神陳嘉倩、簡淑兒（Jessica）、YanYan C（張欣欣）等！
影片重溫：參觀香港億萬富豪的家！怎麼這麼多台法拉利啊！Ft.鍾培生【聖結石Saint】
台灣網紅聖結石，兩年前為大家拍攝了鍾培生的豪宅和名車！