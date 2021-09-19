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一文認識鍾培生｜百億身家「富三代」豪宅曝光！30萬冷凍艙備戰 人生贏家17歲炒股就贏得20萬？

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撰文：東方新地

鍾培生林作大戰終於告一段落，這場糾纏近半年的格鬥，由今年2月網上口水戰開始，發展到九展現場接近4小時的實戰擂台，30歲的鍾培生展現了超強執行力，今次就同大家認識這位有百億身家的富三代，如何由商界領袖變成網絡紅人！

撰文：東方新地｜圖片：鍾培生YouTube、鍾培生Facebook、大J YouTube截圖｜部份原文：新Monday

鍾培生賽後感言：散播更多正能量

百萬擂台戰過後，作為勝方的鍾培生未能K.O.林作，但仍無損他的好心情，不但在賽後一刻立即跳上擂台繩角展示勝利者資態，更在受訪時稱讚林作「比我想像中有氣力」，賽後他更在IG發文分享心情，好感謝爸爸媽媽、教練團隊、所有拳手、所有表演嘉賓、製作團隊、幕前幕後工作人員以及觀眾的支持。

由看不慣林作的言行，到一手策劃百萬擂台戰，30歲的鍾培生展現了超強執行力，昨日比賽前長達6分鐘的登場儀式極盡浮誇。（圖片來源：鍾培生IG）
由看不慣林作的言行，到一手策劃百萬擂台戰，30歲的鍾培生展現了超強執行力，昨日比賽前長達6分鐘的登場儀式極盡浮誇。（圖片來源：鍾培生IG）

他又表示：「因為有一班相信我嘅支持者，我先有力量可以堅持，每日同自己講一定要做好每一件事，要堅持理念支持廣東話製作、支持本地團隊同為香港散播更多正能量❤️」

人生贏家鍾培生！百億身家富三代！

鍾培生絕對是名副其實的「富三代」，爺爺鍾江海係「工廈大王」，創辦上市公司華廈置業；家族從事物業投資，手中持有不少商廈、工廈和住宅，媒體粗略估計超過一百億身家。

【鍾培生】港富三代鍾培生豪宅生活曝光！唔只得紅色法拉利、原來香港都有咁大間屋㗎！
鍾培生絕對是名副其實的富三代（圖片來源：聖結石 YOUTUBE）

鍾培生坐擁淺水灣萬呎豪宅 訂製30萬冷凍艙鍛鍊超人體魄

鍾家人現居住於淺水灣5層過萬呎嘅獨立屋。不但坐落於淺水灣的黃金地段，家中的車房泊滿了一架架名車。萬呎獨立屋裡面不但有各式各樣的娛樂設施，麻雀房、酒房、Playroom、衣帽間等是基本設備，連工人姐姐都有自己獨立的一層房間！豪宅內不乏健身設備，早年已有露天標準擂台，而為了今次「培生擂台：無敵盃」，更訂製了一部價值30萬的「冷凍艙」，功能是操練後快速舒緩，採用液態氮輸出低溫，幫助運動員舒緩肌肉，同時又不會令身體凍傷！

為了今次與林作對決，鍾培生特地訂造了一個私人「冷凍艙」，價值三十萬！有網友打趣說「行出嚟變美國隊長」！（圖片來源：鍾培生IG）
為了今次與林作對決，鍾培生特地訂造了一個私人「冷凍艙」，價值三十萬！有網友打趣說「行出嚟變美國隊長」！（圖片來源：鍾培生IG）
30歲的鍾培生愛好動漫、電競，並將之化為事業。（圖片來源：鍾培生IG）
30歲的鍾培生愛好動漫、電競，並將之化為事業。（圖片來源：鍾培生IG）

 

【鍾培生】港富三代鍾培生豪宅生活曝光！唔只得紅色法拉利、原來香港都有咁大間屋㗎！
鍾培生鍾情拳擊，於家中花園放咗個標準的擋台，以供平時練習之用。佢亦參加過多場慈善拳賽，相信呢啲經驗對佢打林作相當有幫助。（圖片來源：聖結石 YOUTUBE）
香港首個家有擂台上線啦！
香港首個家有擂台上線啦！（圖片來源：聖結石 YOUTUBE）

限量靚車慢慢揸

跑車都有3架嘅鍾培生，話自己一個月都係揸2-3次。但係架架都貴到飛天，車牌都有埋唔同名，果然有錢人嘅生活係咁離地：

今年 3月出帖告別名車「再見比卡超」（圖片來源：鍾培生IG）
今年 3月出帖告別名車「再見比卡超」（圖片來源：鍾培生IG）
（圖片來源：鍾培生IG）
（圖片來源：鍾培生IG）
鍾培生
一架叫比卡超，一架叫HKE Sport，認真有霸氣
仲有架812 Superfast...LOL
仲有架812 Superfast…LOL（圖片來源：聖結石影片截圖）

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鍾培生美國大學畢業 炒股賺第一桶金

鍾培生早年就讀聖保羅男女中學附屬小學和聖保羅男女中學，17歲於美國南加州大學修讀數學與經濟，自言「數口精」。17歲的他就懂得借用家人的股票戶口，看準時機投資股票，第一次炒股就已經贏得20萬！後來，年滿18歲的鍾培生更開始醉心於衍生工具，憑炒賣高風險的期指贏得人生的第一桶金！

百億身價富三代 人生贏家——鍾培生
鍾培生大學時第一次炒股就已經贏得20萬！（圖片來源：鍾培生IG）

進軍電競圈

2013年鍾培生大學畢業後，憑著炒期指賺嘅千萬元資金，進軍電競圈。2018年以創辦人的身分入選福布斯亞洲《30位30歲以下精英》（30 UNDER 30）的「消費科技」名單。近年被一眾巴打譽為「香港電競之父」，27歲時嘅鍾培生已經坐擁估值4千萬美元（約3.12億港元）的電競公司！

百億身價富三代 人生贏家——鍾培生
鍾培生大學畢業後，進軍電競圈被一眾巴打譽為「香港電競之父」（圖片來源：鍾培生IG）

進軍YouTube拍片 經常邀請女神一齊分享喜悅

鍾培生經常出現喺YouTube到上片，更會邀請女神為佢嘅Youtube Channel拍片（陪佢遊山玩水）。當中邀請過宅男女神陳嘉倩、簡淑兒（Jessica）、YanYan C（張欣欣）等！

百億身價富三代 人生贏家——鍾培生
鍾培生經常出現喺YouTube到上片，更會邀請女神為佢嘅Youtube Channel拍片（陪佢遊山玩水）。（圖片來源：鍾培生 Youtube Channel）
百億身價富三代 人生贏家——鍾培生
Date With 鍾培生應該好多人都想上！（圖片來源：鍾培生 Youtube Channel）
百億身價富三代 人生贏家——鍾培生
每次約會鍾培生都有相當多豪華活動（圖片來源：鍾培生 Youtube Channel）
百億身價富三代 人生贏家——鍾培生
唔少網民心中嘅女神都有獲邀上Date With鍾培生（圖片來源：鍾培生 Youtube Channel）

影片重溫：參觀香港億萬富豪的家！怎麼這麼多台法拉利啊！Ft.鍾培生【聖結石Saint】

台灣網紅聖結石，兩年前為大家拍攝了鍾培生的豪宅和名車！

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