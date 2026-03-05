鍾培生求婚神還原《進擊巨人》 回顧宅男本色法拉利車牌成經典
鍾培生化身里維兵長還是艾倫 身高成關鍵線索
從求婚影片可見，身高167cm的鍾培生全身穿戴《進擊的巨人》中的立體機動裝置，手持雙劍從淺水灣大宅天台飛躍而下。有動漫迷推測他是模仿劇中戰鬥力最強的「里維兵長」，但該角色設定身高只有160cm。考慮到鍾培生的實際身材加上疑似增高鞋的配置，配合現場設有主角艾倫的巨人化身模型，相信他是自我投射成身高170cm的男主角艾倫。不過熟悉劇情的動漫迷都知道，艾倫與女主角米卡莎在結局中並沒有幸福下場，這個選角安排立即引起熱烈討論。
動漫迷解讀求婚暗藏玄機 網民稱是最後求救訊號
更有資深動漫迷將這場求婚解讀為鍾培生踏入「男人墳墓」（婚姻）前的「最後求救訊息」。他們指出，《進擊的巨人》本身是一個充滿絕望與犧牲的故事，男主角艾倫最終為拯救世界而犧牲自己，與心愛的米卡莎永遠分離。因此，選擇以這套動漫作為求婚主題，在不少動漫迷眼中別具象徵意味。有網民留言調侃：「佢係咪想話自己要為愛情犧牲自由？」、「呢個求婚根本就係求救訊號嚟。」
另一方面，《進擊的巨人》原作結局中艾倫與米卡莎並沒有迎來幸福結局，同樣引起不少動漫迷熱議。有資深宅男更戲言，這場求婚彷彿是鍾培生對踏入婚姻的「最後求救訊息」。對於相關解讀，鍾培生回應：「諫山創老師（《進擊的巨人》原作者）自己結婚都唔俾艾倫同米卡莎結婚，就由我同Angel去完成個故事。」
紅色圍巾象徵保護承諾 完美還原動漫經典橋段
鍾培生在求婚時特意獻上紅色圍巾，這個細節完全還原了《進擊的巨人》中的經典情節。在動漫中，艾倫曾為米卡莎圍上紅色圍巾，並承諾會永遠保護她，這條圍巾成為兩人感情的重要象徵。鍾培生選擇以這個橋段作為求婚道具，向莊雅婷許下保護的承諾，可見他對動漫劇情的深度理解和用心安排。整個求婚企劃由專業電影導演組聯同動作特技團隊策劃，並在大宅內搭建威也裝置完成高難度高空鏡頭，製作團隊曾建議以替身處理最危險段落，但鍾培生堅持親力親為，早於2個月前已開始密集彩排。
網民對裝備不理解 直言似裝修佬掛工具
雖然鍾培生的用心安排獲得不少讚賞，但也有網民對他身上的動漫裝備感到困惑。有人留言「佢身上好似啲裝修佬掛住D工具咁」，顯然對立體機動裝置的複雜設計不太理解。這套裝備在動漫中是用作擊殺巨人的重要武器，包含多條鋼索、氣體推進器和刀刃等部件，外觀確實相當複雜。對於不熟悉動漫的觀眾來說，這些裝備可能看起來像工具箱，但對動漫迷而言卻是100%還原度的完美呈現。
回顧鍾培生宅男本色 比卡超法拉利成經典
其實鍾培生的動漫愛好早已不是秘密，在他的社交媒體上經常可見各種動漫figure和寵物小精靈玩偶收藏。他對比卡超的喜愛程度更是到了狂熱地步，甚至將其中一輛法拉利跑車的車牌改成「PIKACHU」，可見他對寵物小精靈的深厚「愛意」。除了比卡超，鍾培生也是《海賊王》的忠實粉絲，曾經在個人YouTube頻道上傳開箱影片，展示1:1女帝GK的Figure，這些昂貴的收藏品足以證明他對動漫的投入程度絕非一般。
網民熱議動漫求婚創意 讚嘆用心程度
對於這場動漫主題求婚，網民反應兩極化。支持者認為鍾培生的創意和用心值得讚賞，「真係好有心思，唔係淨係靠錢就搞得掂」、「呢個先係真正嘅浪漫，完全了解對方興趣」。但也有人質疑這種高調做法，「求婚搞到好似拍戲咁，會唔會太誇張？」