鍾培生求婚神還原《進擊巨人》 回顧宅男本色法拉利車牌成經典

富三代鍾培生昨日突然宣佈向最年輕區議員莊雅婷求婚成功，但最令全城熱議的並非這段豪門戀情，而是他那場充滿動漫元素的震撼求婚！鍾培生化身《進擊的巨人》角色從30米高空飛躍而下，手持雙劍配戴立體機動裝置，更獻上象徵保護的紅色圍巾，完美還原動漫經典場面。然而，資深動漫迷卻從中解讀出「隱藏訊息」，有網民更將這場求婚理解為踏入婚姻前的「最後求救訊號」，究竟這位宅男富三代的動漫情懷有多深？