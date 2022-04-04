陳嘉倩、簡淑兒認曾上鍾培生屋企 鍾培生勁冧嘉倩BB豪言包紅館報天氣

鍾培生父子被袁嘉敏大爆不是好人，連日爆大鑊，又拉埋陳詩欣老公落水，最新消息指袁嘉敏不滿鍾培生媾無綫姐仔葉蒨文，爭風呷醋下爆完又爆﹗隨即令一眾曾為鍾培生YouTube頻道拍攝《date with鍾培生》的女藝人都捲入當中﹗被稱為「鍾女郎」的陳嘉倩、簡淑兒、陳婉衡有回應﹗