鍾培生

陳嘉倩、簡淑兒認曾上鍾培生屋企 鍾培生勁冧嘉倩BB豪言包紅館報天氣

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鍾培生父子被袁嘉敏大爆不是好人，連日爆大鑊，又拉埋陳詩欣老公落水，最新消息指袁嘉敏不滿鍾培生媾無綫姐仔葉蒨文，爭風呷醋下爆完又爆﹗隨即令一眾曾為鍾培生YouTube頻道拍攝《date with鍾培生》的女藝人都捲入當中﹗被稱為「鍾女郎」的陳嘉倩、簡淑兒、陳婉衡有回應﹗

陳嘉倩、簡淑兒回應上鍾培生屋企

鍾培生兩年前邀請女藝人、網紅為其網上頻道擔任《Date with鍾培生》女主角，講到明同鍾培生的一日拍拖日誌，打正旗號媾女片﹗ 近日鍾培生被袁嘉敏爆大鑊，令呢班「鍾女郎」被追問有否到訪過鍾培生屋企，令外界有更多幻想﹗

鍾培生 陳嘉倩在鍾培生大宅化妝準備拍片，當時由大J拍下花絮﹗
陳嘉倩在鍾培生大宅化妝準備拍片，當時由大J拍下花絮﹗（圖片來源：大J影片截圖）

陳嘉倩：工作需要

在眾多「鍾女郎」當中，前主播陳嘉倩最得鍾培生歡心，在片中豪言為她包下紅館讓她報足一晚天氣﹗陳嘉倩被傳媒求證是否曾到訪鍾家，陳嘉倩直認有，但只是因應鍾培生之邀去拍攝聖誕節目，同場還有大J，講明只為工作，對於鍾培生開口埋口都勁冧佢，陳嘉倩就指純粹節目效果﹗

鍾培生 陳嘉倩回應傳媒時，指上鍾生屋企是因工作需要﹗
陳嘉倩回應傳媒時，指上鍾生屋企是因工作需要﹗（圖片來源：FB＠陳嘉倩）

簡淑兒：上過去食飯﹗

而簡淑兒曾與鍾培生拍片一日大澳遊，在片中簡淑兒更親餵鍾生食嘢，態度親暱，現與前機師麥大力拍拖的簡淑兒就話只見過鍾培生兩次，一次是慈善活動，另一次是拍攝 《Date with鍾培生》，都是因工作需要，問到有否去過鍾家，簡淑兒就話曾與幾個朋友去鍾家食飯﹗」

鍾培生 簡淑兒認有上過鍾家食飯，但強調有其他朋友﹗
簡淑兒認有上過鍾家食飯，但強調有其他朋友﹗（圖片來源：FB＠簡淑兒）

曾傳緋聞陳婉衡：大家唔熟﹗

至於因拍片而傳緋聞，有指因此而令陳婉衡同當時男友分手，陳婉衡就話拍攝後都沒有再聯絡，同對方唔熟，沒有上過鍾家﹗

鍾培生 陳婉衡話拍片後曾在活動上見過鍾培生﹗但大家唔熟﹗
陳婉衡話拍片後曾在活動上見過鍾培生﹗但大家唔熟﹗（圖片來源：FB＠陳婉衡）

冧陳嘉倩豪言包紅館報天氣 拍片晒與女神約會 獲簡淑兒親餵令人妒忌

「富三代」鍾培生因向林作發起百萬擂台戰而成為新聞人物，「林鍾一戰」未打前，鍾培生的底細卻令外界突然有興趣，兩年前鍾培生在YouTube開設頻道，為了激增點擊，鍾培生邀請一班女神拍片，以「Date with鍾培生」為題拍攝一系列短片，頭一條片便約會宅男女神簡淑兒，鍾培生在片中大耍冧女招，當中最冧陳嘉倩，更豪言話要包起紅館讓嘉倩BB報天氣，有錢就係任性﹗

鍾培生以「最接近天使嘅人類」以及「最接近人類嘅天使」嚟形容陳嘉倩。
鍾培生以「最接近天使嘅人類」以及「最接近人類嘅天使」嚟形容陳嘉倩。

鍾培生在與女神約會的一系列共拍了十條片，位位屬女神級人馬，包括拖住簡淑兒遊大澳、帶《美選D.n.A》崔菲嫣坐直升機到西貢野餐歎魚子醬、與陳婉衡野外露營孖住跳彈床、為靚女Mikie包纜車上山頂等，片中鍾培生不時展示口花花本領氹女，鍾培生最冧係陳嘉倩。

陳嘉倩一出瑒，鍾培生即陶醉地大力索：「好大陣仙氣呀﹗」去冧女神。
陳嘉倩一出瑒，鍾培生即陶醉地大力索：「好大陣仙氣呀﹗」去冧女神。

鍾培生肉麻招冧陳嘉倩

鍾培生介紹陳嘉倩出場時，以「最接近天使的人類」、「最接近人類嘅天使」來形容，其後二人一起做皮革手工，鍾培生為嘉倩BB製作皮革玫瑰花，一開始鍾培生就不停話自己係嘉倩BB的粉絲，更為了贏嘉倩BB一個忠粉，而鬥快在對方post留言，原因不想錯過最接近女神的機會，更對鏡頭向該忠粉挑機話自己唔會輸。

鍾培生話大膽問一句：「女神係咪唔使屙屎？」搞到嘉倩BB好尷尬話唔答呢個問題。
鍾培生話大膽問一句：「女神係咪唔使屙屎？」搞到嘉倩BB好尷尬話唔答呢個問題。

鍾培生為陳嘉倩搞四面台紅館騷

鍾培生話自己有一個志願：「我想同你合作，包起紅館畀你去報天氣，呢個係一個商業計劃。」鍾培生指有意為嘉倩BB包起紅館，讓她報道由2015至2017年的天氣，又叫嘉倩BB幻想一下現場的震撼，又話會開四面台有中間旋轉舞台。」陳嘉倩笑言可能得佢一個觀眾，鍾培生又話為她作了首歌並即席演唱，冧到嘉倩笑晒﹗

鍾培生話以前每次見到陳嘉倩報天氣，就會好開心，所以有個商業計劃想包起紅館，讓陳嘉倩再報天氣，仲話真係計劃投資。
鍾培生話以前每次見到陳嘉倩報天氣，就會好開心，所以有個商業計劃想包起紅館，讓陳嘉倩再報天氣，仲話真係計劃投資。
鍾培生 仲話開四面台，中間有個旋轉舞台。
仲話開四面台，中間有個旋轉舞台。

陳嘉倩交足戲

鍾培生在片中不時展示其古法媾女法，剪緊花瓣時話：「點解我剪咗個心嘅？因為對住嘉倩BB﹗」當陳嘉倩在縫皮革時，鍾培生又出招：「你小心啲唔好整親手呀，定係你想我捉住你隻手縫？」後來又唱出為陳嘉倩作了首歌，全首歌只有「嘉倩」、「女神」歌詞，rap住唱，九唔搭八，不過陳嘉倩都好入戲，交足表情﹗有網民問鍾培生課金多少先可以請嘉倩BB女神拍片？鍾培生親自回覆話：「女神係唔可以課金，而係用真誠打動。」

鍾培生唱出為女神而作的歌，陳嘉倩交足戲話好冧好浪漫﹗戲技一流﹗
鍾培生唱出為女神而作的歌，陳嘉倩交足戲話好冧好浪漫﹗戲技一流﹗

鍾培生古法冧陳嘉倩：

鍾培生與簡淑兒拍拖遊大澳

鍾培生第一條媾女片便搵來有「宅男女神」之稱的簡淑兒拍拖遊大澳，鍾培生不時興奮跳起，又話大澳的確是拍拖好地方，片中簡淑兒白色背心、白長褲、白波鞋，長髮飄飄，好清純。鍾培生與簡淑兒花了一天在大澳拍片，介紹大澳風光。

鍾培生介紹簡淑兒時，表現興奮不停彈跳。
鍾培生介紹簡淑兒時，表現興奮不停彈跳。
鍾培生與簡淑兒在玩巨型棋子時，鍾一手捉住對方手臂。
鍾培生與簡淑兒在玩巨型棋子時，鍾一手捉住對方手臂。
出海睇白海豚，鍾培生小心拖住簡淑兒上艇。
出海睇白海豚，鍾培生拖實簡淑兒上艇。

鍾培生同簡淑兒在大澳品嚐不同地道美食，買兒時玩具一起玩，簡淑兒對住鍾培生使出招牌腰果眼神及笑容，冧到鍾培生暈得一陣陣。

簡淑兒與鍾培生撐枱腳時使出招牌腰果眼電死人。
簡淑兒與鍾培生撐枱腳時使出招牌腰果眼電死人。
鍾培生兩手拿著玩具及街頭小食，簡淑兒親餵對方食雞蛋仔，女神福利，真係令人妒忌。
鍾培生兩手拿著玩具及街頭小食，簡淑兒親餵對方食雞蛋仔，女神福利，真係令人妒忌。
鍾培生為簡淑兒拍美照，簡淑兒單眼對鏡迷死人。
鍾培生為簡淑兒拍美照，簡淑兒單眼對鏡迷死人。

簡淑兒餵食鍾培生：

鍾培生孖陳婉衡跳彈床

另一集鍾培生帶陳婉衡玩野外露營，先帶她玩沙灘打排球，再落水玩獨木舟，再玩越野車，夠晒刺激，陳婉衡拍完呢段約會片後傳出緋聞，有傳成為陳婉衡與當時男友分手導火線，不過二人否認緋聞。

鍾培生開車載陳婉衡。
鍾培生開車載陳婉衡。
鍾培生 一齊跳彈床。
一齊跳彈床。
一齊野外露營，滿臉油光的陳婉衡為鍾培生燒烤食物，坐住等食。
一齊野外露營，滿臉油光的陳婉衡服侍鍾培生燒烤食物，鍾培生坐住等食，好鬼歎。

陳婉衡陪跳彈床：

坐直升機到西貢食野餐

其中一集鍾培生帶曾參加ViuTV《美選D.n.A》崔菲嫣，坐直升機到西貢鹹田灣野餐，在沙灘上歎香飲檳食魚子醬、黑松露。

鍾培生安排坐直升機到西貢鹹田灣，只為去野餐。
鍾培生安排坐直升機到西貢鹹田灣，只為去野餐。
鍾培生 坐沙灘歎香檳。
坐沙灘歎香檳。
鍾培生預備了魚子醬，崔菲嫣大啖食。
鍾培生預備了魚子醬，崔菲嫣大啖食。

帶女坐直升機去野食：

撰文：東方新地圖片來源：鍾培生YouTube截圖

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