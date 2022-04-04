陳嘉倩、簡淑兒認曾上鍾培生屋企 鍾培生勁冧嘉倩BB豪言包紅館報天氣
陳嘉倩、簡淑兒回應上鍾培生屋企
鍾培生兩年前邀請女藝人、網紅為其網上頻道擔任《Date with鍾培生》女主角，講到明同鍾培生的一日拍拖日誌，打正旗號媾女片﹗ 近日鍾培生被袁嘉敏爆大鑊，令呢班「鍾女郎」被追問有否到訪過鍾培生屋企，令外界有更多幻想﹗
陳嘉倩：工作需要
在眾多「鍾女郎」當中，前主播陳嘉倩最得鍾培生歡心，在片中豪言為她包下紅館讓她報足一晚天氣﹗陳嘉倩被傳媒求證是否曾到訪鍾家，陳嘉倩直認有，但只是因應鍾培生之邀去拍攝聖誕節目，同場還有大J，講明只為工作，對於鍾培生開口埋口都勁冧佢，陳嘉倩就指純粹節目效果﹗
簡淑兒：上過去食飯﹗
而簡淑兒曾與鍾培生拍片一日大澳遊，在片中簡淑兒更親餵鍾生食嘢，態度親暱，現與前機師麥大力拍拖的簡淑兒就話只見過鍾培生兩次，一次是慈善活動，另一次是拍攝 《Date with鍾培生》，都是因工作需要，問到有否去過鍾家，簡淑兒就話曾與幾個朋友去鍾家食飯﹗」
曾傳緋聞陳婉衡：大家唔熟﹗
至於因拍片而傳緋聞，有指因此而令陳婉衡同當時男友分手，陳婉衡就話拍攝後都沒有再聯絡，同對方唔熟，沒有上過鍾家﹗
冧陳嘉倩豪言包紅館報天氣 拍片晒與女神約會 獲簡淑兒親餵令人妒忌
「富三代」鍾培生因向林作發起百萬擂台戰而成為新聞人物，「林鍾一戰」未打前，鍾培生的底細卻令外界突然有興趣，兩年前鍾培生在YouTube開設頻道，為了激增點擊，鍾培生邀請一班女神拍片，以「Date with鍾培生」為題拍攝一系列短片，頭一條片便約會宅男女神簡淑兒，鍾培生在片中大耍冧女招，當中最冧陳嘉倩，更豪言話要包起紅館讓嘉倩BB報天氣，有錢就係任性﹗
鍾培生在與女神約會的一系列共拍了十條片，位位屬女神級人馬，包括拖住簡淑兒遊大澳、帶《美選D.n.A》崔菲嫣坐直升機到西貢野餐歎魚子醬、與陳婉衡野外露營孖住跳彈床、為靚女Mikie包纜車上山頂等，片中鍾培生不時展示口花花本領氹女，鍾培生最冧係陳嘉倩。
鍾培生肉麻招冧陳嘉倩
鍾培生介紹陳嘉倩出場時，以「最接近天使的人類」、「最接近人類嘅天使」來形容，其後二人一起做皮革手工，鍾培生為嘉倩BB製作皮革玫瑰花，一開始鍾培生就不停話自己係嘉倩BB的粉絲，更為了贏嘉倩BB一個忠粉，而鬥快在對方post留言，原因不想錯過最接近女神的機會，更對鏡頭向該忠粉挑機話自己唔會輸。
鍾培生為陳嘉倩搞四面台紅館騷
鍾培生話自己有一個志願：「我想同你合作，包起紅館畀你去報天氣，呢個係一個商業計劃。」鍾培生指有意為嘉倩BB包起紅館，讓她報道由2015至2017年的天氣，又叫嘉倩BB幻想一下現場的震撼，又話會開四面台有中間旋轉舞台。」陳嘉倩笑言可能得佢一個觀眾，鍾培生又話為她作了首歌並即席演唱，冧到嘉倩笑晒﹗
陳嘉倩交足戲
鍾培生在片中不時展示其古法媾女法，剪緊花瓣時話：「點解我剪咗個心嘅？因為對住嘉倩BB﹗」當陳嘉倩在縫皮革時，鍾培生又出招：「你小心啲唔好整親手呀，定係你想我捉住你隻手縫？」後來又唱出為陳嘉倩作了首歌，全首歌只有「嘉倩」、「女神」歌詞，rap住唱，九唔搭八，不過陳嘉倩都好入戲，交足表情﹗有網民問鍾培生課金多少先可以請嘉倩BB女神拍片？鍾培生親自回覆話：「女神係唔可以課金，而係用真誠打動。」
鍾培生古法冧陳嘉倩：
鍾培生與簡淑兒拍拖遊大澳
鍾培生第一條媾女片便搵來有「宅男女神」之稱的簡淑兒拍拖遊大澳，鍾培生不時興奮跳起，又話大澳的確是拍拖好地方，片中簡淑兒白色背心、白長褲、白波鞋，長髮飄飄，好清純。鍾培生與簡淑兒花了一天在大澳拍片，介紹大澳風光。
鍾培生同簡淑兒在大澳品嚐不同地道美食，買兒時玩具一起玩，簡淑兒對住鍾培生使出招牌腰果眼神及笑容，冧到鍾培生暈得一陣陣。
簡淑兒餵食鍾培生：
鍾培生孖陳婉衡跳彈床
另一集鍾培生帶陳婉衡玩野外露營，先帶她玩沙灘打排球，再落水玩獨木舟，再玩越野車，夠晒刺激，陳婉衡拍完呢段約會片後傳出緋聞，有傳成為陳婉衡與當時男友分手導火線，不過二人否認緋聞。
陳婉衡陪跳彈床：
坐直升機到西貢食野餐
其中一集鍾培生帶曾參加ViuTV《美選D.n.A》崔菲嫣，坐直升機到西貢鹹田灣野餐，在沙灘上歎香飲檳食魚子醬、黑松露。