鍾培生邀霍哥同周永恆打拳擊擂台戰！網民建議拳手換人：搵加蔥啦
鍾培生請霍哥同周永恆打拳擊擂台戰
近年醉心搞拳賽的鍾培生，在上次在台北《The Cage 拳上2023 終於之戰》曾揚言不再上擂台參賽，但會繼續籌辦拳賽活動，並且會拿一千萬港幣在香港推廣拳擊運動。近日就有消息傳出鍾培生將會舉辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》，並且已經成功請到近期話題多多的前微辣成員霍哥同周永恆出賽對打。據知今次拳賽並未有設定參加門欄，招募全港素人上台比賽，比賽詳情將會在下星期一（7日）開記者會公佈。
鍾培生講明會有血流
今次安排兩人拳賽，據悉酬勞不錯，有指周永恒收5位數字酬勞，霍哥就收6位數。鍾培生回覆傳媒指，提到二人都是受爭議人物，又稱有些人好不喜歡他，有些人看不過眼。他補充，二人磅數差不多，相信大家都見到他們努力、至於他們實力會如何，鍾培生指：「總之會有血流！」
網民建議拳手換人：搵加蔥啦
今次鍾培生邀請兩位話題王霍哥同周永恆參賽，未開記招已經引起網民高度關注。不過不少網民都表示霍哥同周永恆大纜都扯唔埋，建議將參賽者換成近期人氣跌至谷底的加蔥同六豪子：「霍轉加蔥啦」、「幾個大纜都扯唔埋嘅」、「如果有六豪子 炒到十萬張飛都得」等。
霍哥曾代表澳門業餘拳手出賽
霍哥一直有打開拳，早起在個人Youtube頻道中亦經常上傳打拳短片，2017年更曾經參加過於澳門舉辦的《澳門英雄匯-世界格鬥王者爭霸賽》，當時剛學泰拳半年嘅霍哥就以澳門業餘拳手身份上擂台參加表演賽，最後差3分輸給香港選手林皓皓。
霍哥離開微辣｜她對我的恩，我當然記得
霍哥於阿晶離世後，在7月27日於IG限時動態以黑底白字透露心聲：「收到很多訊息，但現在著眼點不應在於我，死者為大，讓家屬先好好處理後事，我的事，容後再說。」又感觸表示：「她對我的恩，我當然記得。」
霍哥宣布已離開微辣
而昨天（30日）霍哥在TG Fans群留言表示正式離開微辣，他說：「係（喺）度同大家宣布一件事 我已經正式離開微辣。一直以來感謝大家的幫助及支持。這段時間看到大家為這件事費心費神，真的十分抱歉。」
霍哥離開微辣｜默默刪除微辣相關資料
早前有眼尖的網民發現，霍哥已靜悄悄更改IG個人簡介，原本與微辣有關的工作聯絡及查詢電郵及IG亦已經被刪走，而他本來用作IG頭像的微辣10周年騷照片亦換成另一張霍哥的個人照片。
加蔥退出微辣｜強調當時二人經商量過後 決定唔要小朋友
加蔥亦在直播中再次強調他並沒有威逼阿晶進行墮胎，並澄清有關事件的時間線，重申他與阿晶之間並不存在第三者或者當時未分手已有異心之說法，加蔥指與阿晶是在2019年3月尾的時間左右知道有小朋友，4月份墮胎：「咁呢到講返，好多人講話我逼佢，我都講過好多次，我真係無逼到，成件事就係由有小朋友開始，我話可以生出嚟一齊養，無問題，到後面大家開始傾咗好多，慢慢傾下覺得好似真係唔咁適合，咁所以我就唔想要小朋友，咁最後係大家傾完決定唔要嘅，呢個係事實。」他理解很多人想為阿晶討回公道，不過也有很多人都是食花生，及亂帶風向，或是未了解成件事，他覺得有必要為自己澄清一下。之後加蔥為自己當日無陪阿晶去墮胎，而選擇到香港工作，加蔥承認做錯，而當日選擇缺席的理由亦無必要再提。
加蔥退出微辣｜1月已與阿晶分手 10月與儀仔一齊
加蔥澄清當時分手的時間線：「咁我同佢係2021年1月份分手，呢啲上網亦可以睇到，就唔存在第三者或者當時已經想追第二個。而我同儀仔係2021年10月份一齊，咁中間嘅長同短交畀你哋去決定啦。」加蔥最後指他所講的全部都有證據，大家上網都會睇到，他都澄清無必要講大話，反正他決定退出微辣。加蔥續說阿晶才剛剛離去，表示：「好多嘢要拎出嚟講都唔係依個時候，我同大家講對唔住、同阿晶講對唔住、同同事講對唔住，因為呢件事影響好多無辜嘅人，就係咁，再見大家！」
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