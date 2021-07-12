鍾培生拍片舉證短人叻過高 揶揄193@ERROR：畀Bill Gate劏嚟研究

鍾培生拍片舉證短人叻過高 揶揄[email protected]：畀Bill Gate劏嚟研究
鍾培生曾公開被林作笑其身高167cm，所以才落實上擂台應戰。個子不高的鍾培生近日拍片為短人發聲，力撐短人叻過高佬，並舉出歷史人物和身邊友人等實例以證短人多計，期間更提及ERROR的193(郭嘉駿），揶揄應該要劏嚟做研究，直言「咁高把鬼咩」，果然有錢有自信﹗
文：東方新地｜圖：鍾培生YouTube影片截圖、鍾培生IG
文：東方新地｜圖：鍾培生YouTube影片截圖、鍾培生IG
鍾培生以「我觀察高佬比矮仔難成功」為題，拍片為短人發聲，直指短人多成功人士。 鍾培生解釋拍片是為支持「國際矮仔自豪日」，並指今集會公審某啲人，以及列舉歷史人物以證短人係叻過高佬﹗不過鍾培生指自己雖然個子唔高，但強調自己的effective height有4米高﹗
鍾培生神邏輯：成日諗嘢所以矮
鍾培生在片段開初一輪嘴話：「你有冇見過一個歷史偉人有兩米高？冇吖嘛，通常好醒嗰啲都係矮仔嚟嘅，以我個人邏輯呢，我哋細個諗太多嘢，所以唔瞓覺，啲人打完波去瞓晏覺，但我哋打完波唔瞓繼續諗嘢，之後都係繼續諗嘢，唔瞓覺就矮，所以通常醒嗰批都係細粒啲﹗」
鍾培生公審高佬朋友：unfriend佢
鍾培生又指自己同一班矮仔朋友有個矮仔Group，大家都好proud of是矮仔，他指有一個1米83男性朋友私下inbox，指被異性嫌唔夠高，鍾培生勞氣話：「呢個契弟叫Ricky Yung ，我要公審佢，頂你個肺，我unfriend佢，我哋班朋友要一齊杯葛佢，呢啲人真係需要抵制。」
鍾培生講193：條友好抵死
鍾培生又指最近有看Error節目，又話自己好尊重193：「佢喺《花姐ERROR遊》度去台灣，193被成堆曱甴圍住，好勇猛，我同friend講幾好笑，條友好抵死，我friend問『乜Q193呀？』我話因為條友有1米93所以叫193，我頂你個肺，佢話『即刻叫Bill Gate劏嚟研究吓，乜嘢人類嚟㗎？』真係要被科學家拎去研究嘅人嚟，真係唔應該存在嘅人類嚟嘅。」鍾培生話講完外國人要講番中國人，指曹操大約1.55至57左右，被歷史學家以「姿貌短小」形容， 鍾培生勞氣話：「 你老X ﹗你條契弟，曹操咁勁被你用呢四個字形容，好似我將來被人寫自傳，鍾培生姿貌短小，真係過份﹗不過曹操媾女好叻， 講得出嘅姓氏嘅女子都同佢有關係。」
鍾培生又指點解香港人咁心急，係因為被擋住看不到天空，缺乏維他命D，佢話：「咪係被啲193、兩米呢啲仆街巨人呢，擋住咗我哋個視野，就係你哋擋住咗個太陽﹗」
然後再數一堆歴史人物，他指「希特拉比德國人平均高6、7cm，所以呢條契弟殺咗咁多人囉﹗」之後再數出列寧、拿破崙、乾隆都是個子矮小，鍾培生話：「拿破崙咪又係矮仔，咁高做乜啫，咪好似18年我打拳，咁高咪又係負責抬我驕，啲鬼佬兩米。」最後鍾培生總結：「根據歷史例證、我身邊朋友，以致我嘅觀察所得，醒目嘅人一定矮，我身邊叻嘅矮仔數極數唔完，但成功嘅高佬friend我真係諗唔到邊個﹗」