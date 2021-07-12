鍾培生拍片舉證短人叻過高 揶揄193@ERROR：畀Bill Gate劏嚟研究

鍾培生曾公開被林作笑其身高167cm，所以才落實上擂台應戰。個子不高的鍾培生近日拍片為短人發聲，力撐短人叻過高佬，並舉出歷史人物和身邊友人等實例以證短人多計，期間更提及ERROR的193(郭嘉駿），揶揄應該要劏嚟做研究，直言「咁高把鬼咩」，果然有錢有自信﹗

文：東方新地｜圖：鍾培生YouTube影片截圖、鍾培生IG