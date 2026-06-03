鍾景輝離世 生前「超亮眼學歷」曝光 赴美耶魯大學攻讀戲劇 成學院少數亞洲生

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今日於家中在睡夢中安詳離世，享年89歲。這位香港演藝學院前院長、TVB藝訓班開山祖師，一生桃李滿門，曾發掘周潤發等巨星，但他本人的求學之路同樣令人驚嘆——從香港培正中學到美國耶魯大學，King Sir的學歷背景遠比外界想像中亮眼。