鍾景輝離世 生前「超亮眼學歷」曝光 赴美耶魯大學攻讀戲劇 成學院少數亞洲生
鍾景輝中學時期已展現戲劇天賦卻被勸先讀書
King Sir就讀香港培正中學時已對戲劇產生濃厚興趣，當時有人邀請他出道演戲，但四位老師一致勸阻。他曾在訪問中憶述：「四個先生都話：『唔好，你唔好咁快出去做（演員），你讀完書先，讀完書之後你仲想做，你仲有機會！』」最終King Sir聽從師長建議，考入香港中文大學崇基學院英文系，為日後出國深造戲劇鋪路。他坦言當時英文程度並不出色，但選擇英文系正是為了接觸更多英國文學作品，包括小說、戲劇和詩歌，讓自己將來到外國讀書時能更容易適應。
King Sir只讀兩年半崇基即赴美攻讀戲劇
King Sir並未完成崇基英文系的完整學位，僅讀了兩年半便帶著學分遠赴美國升學。他成功入讀美國奧克拉荷瑪浸會大學演講及戲劇系，取得學士學位。King Sir曾透露當年讀書目標非常明確：「我早早有個決定就係俾人訓練我成為一個演員，同埋睇人點成為一個演員，同埋爭取戲劇知識。」學士畢業後，他更進一步考入美國耶魯大學戲劇學院，攻讀藝術碩士課程，其後於1965年至1966年間再到美國紐約大學研究院進修一年，專門深造電視製作知識。
樹仁大學2018年頒榮譽博士肯定其貢獻
2018年，香港樹仁大學向King Sir頒授榮譽文學博士學位，表彰他對香港戲劇界的畢生貢獻。校方當時高度讚揚King Sir「寬實清和」，形容他是一名永遠保持謙虛及微笑的君子，對學生循循善誘、不強迫學習，「不是一位教師，而是一位導師」，其身教與言教點亮了整個香港戲劇界。King Sir受訪時則謙虛表示，無論教書或演戲都各有樂趣，教書時要令學生投入課堂「都有啲演戲成份」，同時要說服學生信服書本內容再加入個人經驗實踐。
鍾景輝寄語後輩幾叻都有人叻過你
King Sir成就非凡卻一生謙遜，被問到為何能保持如此態度時，他睿智地回應：「你幾叻都有人叻過你，自己所認識嘅嘢都有個極限。」當被問及最滿意的作品是甚麼，他的答案永遠是「下一部」，因為每完成一部作品再回頭看，總覺得有地方可以改良，「所以等下一個機會做得更好」。King Sir在耶魯碩士畢業後回港教書，第二年已獲香港浸會大學邀請任教，他自言多年來都是工作主動找上門，笑稱自己「好幸運」。
網民感嘆香港再無King Sir般學貫中西戲劇宗師
King Sir離世消息傳出後，大批網民在社交平台留言悼念。有網民感嘆：「由培正到崇基到耶魯，King Sir嘅求學精神值得所有人學習」、「而家邊個演員有呢種學歷同修養」。亦有網民回顧他對香港演藝界的深遠影響：「冇King Sir就冇周潤發，冇藝訓班就冇今日TVB」、「89歲走得安詳已經係福氣，但香港戲劇界真係損失慘重」。不少業界人士亦紛紛轉發King Sir生前的教學片段和訪問，向這位一代宗師致敬。