鍾景輝離世｜一生未婚無兒女 曾公開回應與「已故金像女星」唯一緋聞真相

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今日（6月3日）與世長辭，享年89歲，其姪兒鍾至權證實伯父在睡夢中安詳離世。這位一生未婚、無兒無女的演藝界泰斗，生前感情生活極度低調，唯一一段被公開提及的緋聞對象，竟是已故金像獎得主蘇杏璇。