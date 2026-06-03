鍾景輝離世｜一生未婚無兒女 曾公開回應與「已故金像女星」唯一緋聞真相
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人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今日（6月3日）與世長辭，享年89歲，其姪兒鍾至權證實伯父在睡夢中安詳離世。這位一生未婚、無兒無女的演藝界泰斗，生前感情生活極度低調，唯一一段被公開提及的緋聞對象，竟是已故金像獎得主蘇杏璇。
鍾至權沉痛證實伯父今早安詳離世
鍾景輝姪兒鍾至權今日向外界宣布噩耗，透露King Sir今早在家中睡夢中安詳離世，家屬目前正處理其身後事。鍾景輝自2016年確診大腸癌並接受手術後，拍畢《牛下女高音》便逐漸淡出幕前，專心養病休息。近年他一直居於護老院休養，去年3月曾有圈中好友前往探望，當時已見King Sir狀態大不如前。
陳志雲曾爆料King Sir與蘇杏璇傳緋聞遭笑住否認
鍾景輝一生鮮少傳出感情新聞，唯一一次被公開提及的緋聞對象是已故演員蘇杏璇。2009年陳志雲在《志雲飯局》訪問中當面問King Sir是否曾有人向他投懷送抱，King Sir即時笑着連說：「冇冇冇！」陳志雲隨即踢爆1977年King Sir曾與蘇杏璇傳出拍拖，King Sir再度笑住否認，僅稱讚璇姐是出色的「Character actor（性格演員）」。陳志雲更在節目中爆出King Sir原來在曼谷出生，令觀眾大感意外。
鍾景輝桃李滿門89年人生全獻給戲劇藝術
King Sir一生未婚無兒無女，將畢生精力投入戲劇教育與演藝事業，桃李滿門，培育出無數香港演藝界中堅分子。他早年在美國修讀戲劇，回港後致力推動本地舞台劇發展，同時活躍於電視螢幕。2016年患癌後仍堅持完成《牛下女高音》的拍攝工作，其後才正式退下火線。而他唯一緋聞對象蘇杏璇，生前憑電影《奪命金》贏得香港電影金像獎最佳女配角，惟璇姐已於2013年因病離世。
網民紛紛悼念感嘆一代大師終身奉獻舞台
消息傳出後大批網民湧入社交平台留言悼念，不少人感嘆「King Sir一生為戲劇，真正嘅藝術家」、「89歲走得安詳都算有福」。亦有網民對其終身未婚感到唏噓，留言表示「一世無結婚無仔女，所有愛都畀咗舞台」、「同璇姐嗰段緋聞到底係真係假，永遠都冇人知」。部分年輕網民則分享King Sir昔日年輕照片，驚嘆「後生時真係好有型」，認為他選擇獨身並非無人欣賞，而是將一切奉獻給了戲劇藝術。
資料或影片來源：原文刊於新假期