鍾景輝離世｜謝君豪排練中驚聞噩耗　痛哭揭師徒倆「這層特殊緣分」

香港戲劇泰斗鍾景輝今日安詳離世，享年89歲，震動整個演藝圈。其得意門生、金馬影帝謝君豪聞訊後首度開腔悼念恩師，細訴多年來的深厚師徒情誼。兩人不僅有著同月同日生的特殊緣分，更在演藝路上互相扶持數十載，這段師徒佳話如今成為永恆回憶。