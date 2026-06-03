鍾景輝離世｜謝君豪排練中驚聞噩耗 痛哭揭師徒倆「這層特殊緣分」
謝君豪排練中驚聞噩耗觸景傷情
謝君豪透露，自己正在香港演藝學院歌劇院舞台排練新劇《魔幻時刻》時得知恩師離世的消息。他感慨地表示，1986年自己入讀演藝學院第一年時，正是在同一個舞台演出鍾景輝的劇作《風流劍客》，那也是他跟隨恩師的首部演藝作品。數十年後重臨舊地卻驚聞噩耗，令他觸景傷情，滿心感觸與悲痛。這個充滿回憶的舞台見證了師徒倆的初次合作，如今卻成為謝君豪接收離別消息的地點，命運的安排讓人不勝唏噓。
鍾景輝謝君豪同月同日生每年慶生成佳話
謝君豪透露了一個鮮為人知的巧合，原來他與鍾景輝竟然是同月同日生，兩人都在3月23日出生。多年來，師徒倆每年都會一同慶祝生辰，這個溫馨傳統一直延續至今年3月，當時謝君豪才剛與恩師共度生日。他表示師徒一直保持聯繫，自己也會不時探望陪伴恩師，這份跨越世代的情誼在演藝圈中傳為美談。這種同日生的緣分在華人文化中被視為極其珍貴，也讓兩人的師徒關係更添一份特殊意義。
謝君豪盛讚恩師為香港演藝界開山鼻祖
談及恩師的成就，謝君豪直言鍾景輝是香港影視及戲劇界開山宗師級人物，縱橫演藝界多年。他強調，鍾景輝不只是大眾認知中TVB的資深演員，更是香港戲劇、影視領域的一代宗師，是業界不折不扣的開山鼻祖、先驅前輩，在舞台與影視兩大領域都留下了不可磨滅的功績。謝君豪更表示，沒有鍾景輝就沒有香港演藝學院，亦沒有今日的香港演藝界格局，其地位舉足輕重、極為崇高。這番話道出了鍾景輝在香港演藝發展史上的重要地位和深遠影響。
承諾盡學生本分協助處理身後事
對於恩師在夢中安詳離世，謝君豪深表感恩，認為這是最好的結局，並祝願恩師安息。作為得意門生，謝君豪承諾日後處理恩師身後事時，自己會盡學生本分、全力協助。這份承諾體現了中華文化中尊師重道的傳統美德，也展現了謝君豪對恩師的深厚感情和責任感。兩人從1986年初次合作至今，這段長達40年的師徒情誼見證了香港演藝界的變遷，如今雖然天人永隔，但這份情誼將永遠傳承下去。