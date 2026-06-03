King Sir鍾景輝今早離世享年89歲 姪兒發聲明證實
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人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今早（2026年6月3日）在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。其姪兒鍾至權發聲明證實消息，表示家屬正著手處理後事。這位一生奉獻戲劇、桃李滿門的殿堂級演員，最終在睡夢中平靜走完人生最後一程。
鍾至權發聲明證實King Sir今早安詳離世
鍾景輝姪兒鍾至權向外界發出聲明，以沉痛心情宣佈噩耗：「我伯父鍾景輝（King Sir）已於今早在家中睡夢中安詳離世。」鍾至權在聲明中形容伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，並感謝各界一直以來對King Sir的關心與陪伴。他表示目前家屬正著手處理身後事，「關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向大家公佈」，最後請各界節哀順變。
家屬正處理後事喪禮安排待公佈
鍾至權在聲明中特別提到，後續喪禮及追思活動的具體安排仍在落實當中，將於確定後再向公眾及King Sir的學生、好友們公佈詳情。聲明措辭簡潔而莊重，字裡行間流露出家屬對鍾景輝的深厚感情，同時亦感受到他們希望在悲痛中妥善處理一切事宜的決心。目前暫未有更多關於喪禮形式及時間的消息傳出。
鍾景輝2016年患大腸癌後淡出幕前多年
鍾景輝自2016年確診大腸癌並接受手術後，拍完《牛下女高音》便逐漸淡出幕前，專心休養身體。去年有演藝界友人到其家中探望時，見他需以拐杖輔助行走，其後更有人拍到他需要全程坐輪椅外出，身體狀況明顯大不如前。King Sir於去年88歲生日時曾罕有現身，當時已疑似入住護老院，健康狀況引起外界關注。從昔日在舞台上意氣風發，到晚年與病魔搏鬥，King Sir的一生堪稱香港戲劇界的傳奇篇章。
網民紛紛留言悼念一代戲劇宗師
消息傳出後，大批網民在社交平台留言悼念，「King Sir一路好走，香港戲劇界永遠的大師」、「冇咗King Sir，香港舞台劇少咗一個靈魂人物」、「多謝King Sir為香港培育咁多演藝人才」。不少演藝界人士的學生亦紛紛表達哀思，「King Sir教識我哋乜嘢叫做真正的演員」、「佢對每一個學生都好有耐性，永遠記住佢的教導」。有網民感慨King Sir晚年飽受病患折磨，「起碼走得安詳，冇受太多苦，希望佢喺另一個世界繼續做佢最鍾意的戲劇」。
圖片來源：TVB、IG相片資料或影片來源：原文刊於新假期