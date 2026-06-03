King Sir鍾景輝今早離世享年89歲 姪兒發聲明證實

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今早（2026年6月3日）在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。其姪兒鍾至權發聲明證實消息，表示家屬正著手處理後事。這位一生奉獻戲劇、桃李滿門的殿堂級演員，最終在睡夢中平靜走完人生最後一程。