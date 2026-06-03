鍾景輝離世｜最後一次露面畫面曝光 身形瘦削令人心酸 晚年疑似入住護老院
姪兒鍾至權發文宣布King Sir安詳離世
鍾至權今日以家屬身份發文，向鍾景輝的學生及好友公布消息：「我伯父鍾景輝（King Sir）已於今早在家中睡夢中安詳離世。」他在文中提到：「伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，我們深知大家對他的敬重與愛戴。感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。」鍾至權表示家屬正著手處理身後事，喪禮及追思安排待落實細節後會再向外界公佈。
鍾景輝88歲生日成最後公開露面紀錄
回顧鍾景輝最後一次公開露面，是去年3月23日他88歲生日時的畫面。當時前港台DJ夏妙然在其YouTube頻道分享探望片段，片中背景疑似護老院院舍，鍾景輝聽到眾人為他唱生日歌後發出招牌笑聲並說：「多謝！」夏妙然其後在社交平台寫道：「只要他健康安好，我就感到無比快樂。」而藝人余俊峰就帶King Sir去西貢外遊，當時的相片可見鍾景輝身形明顯瘦削，需坐輪椅出入，與早年精神奕奕的模樣判若兩人，但他的招牌笑容始終未變。
患大腸癌後淡出幕前拍完《牛下女高音》退下火線
鍾景輝在演藝界地位德高望重，曾於香港演藝學院任教17年，黃秋生、蘇玉華、潘燦良、劉雅麗、陳國邦、王祖藍等都是他的學生。他更是TVB藝訓班的開山祖師，當年周潤發原先不被取錄，多得鍾景輝獨具慧眼給予機會入學。2001年退任演藝院長後，他重返TVB拍劇，參演《高朋滿座》、《律政强人》等作品，惟2016年尾確診大腸癌第一期而停工休養，拍完《牛下女高音》後便正式退下火線。他生前曾說：「我不怕老，我覺得一個人一直老，便能一直成長。一片樹葉也待落葉的時候，才能發放出最燦爛的色彩。」
網民湧入悼念感嘆一代宗師殞落
消息傳出後，大批網民湧入社交平台留言悼念。有網民寫道：「King Sir係香港戲劇界嘅靈魂人物，冇佢就冇今日嘅演藝學院。」亦有網民感慨：「由周潤發到王祖藍，幾代演員都係佢教出嚟，真正桃李滿門。」更有人翻出鍾景輝昔日在《尋找他鄉的故事》擔任旁白的片段，留言表示：「呢把聲音陪伴咗幾代香港人，以後再聽唔到喇。」不少演藝界後輩亦紛紛轉發悼文，向這位一代宗師作最後致敬。