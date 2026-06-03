鍾景輝離世｜最後一次露面畫面曝光 身形瘦削令人心酸　晚年疑似入住護老院

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今早於家中睡夢中安詳離世，享年89歲，其姪兒鍾至權沉痛向外界發布噩耗。這位一生奉獻舞台、桃李滿門的演藝界泰斗，自2016年患上大腸癌後便淡出幕前休養，而他最後一次公開露面的畫面，至今仍令人心酸。