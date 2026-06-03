鍾景輝離世｜生前從未公開「爆肌陽光照」流出 18歲中學時期模樣曝光引熱議
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人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今日驚傳離世，享年89歲，其姪兒沉痛向外界證實消息。這位一生奉獻香港演藝界的殿堂級人物就此告別舞台，而網民翻出他中學時期一張舊照，竟令所有人驚嘆不已。
鍾景輝姪兒今日沉痛證實伯父離世消息
鍾景輝姪兒今日正式向大眾公告，伯父鍾景輝已與世長辭，消息即時震驚整個娛樂圈及廣大觀眾。King Sir一生致力推動香港戲劇發展，地位舉足輕重，被譽為本地戲劇界最具影響力的人物之一。他近年已過着低調退休生活，淡出幕前，但其對演藝界的貢獻從未被遺忘，不少圈中人得悉消息後均表示震驚及惋惜。
King Sir生前低調退休淡出幕前多年
鍾景輝近年鮮少公開露面，過着平靜的退休生活。回顧他87歲生日時，大批網民曾在社交平台上留言祝賀，並熱烈討論他昔日在幕前的精彩演出。雖然大家對他淡出螢幕感到可惜，但也一致認為他一生為香港演藝界所作出的貢獻無可比擬，從舞台劇到電視劇，從教育到幕後指導，King Sir的足跡遍佈整個行業，培育出無數後輩演員。
網民翻出鍾景輝中學時期爆肌陽光舊照
隨着消息傳出，網民紛紛翻出King Sir年輕時的珍貴照片緬懷。其中最令人驚嘆的，是他中學時期參加學校運動隊時的舊照。相中的鍾景輝正值青春年華，五官英俊、笑容燦爛，身穿校社背心更露出一雙結實有力的臂膀，線條分明，盡顯陽光大男孩氣質。有網民更找到1955年培正中學的班級合照，年輕的King Sir在人群中依然相當搶眼。
網民湧入留言感嘆一代大師就此離去
不少網民在社交平台留言悼念，「King Sir一路好走，香港演藝界永遠記住你」、「後生時咁靚仔，演技又好，真係一代傳奇」、「多謝King Sir為香港戲劇界付出嘅一切」。亦有網民感嘆「睇到佢後生張相真係好震撼，完全係男神級數」、「89歲走完精彩一生，希望佢喺另一邊繼續做佢最鍾意嘅戲劇」。King Sir的離去標誌着香港演藝界一個時代的終結，他的名字將永遠刻在本地戲劇史上。
資料或影片來源：原文刊於新假期