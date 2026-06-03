鍾景輝離世｜由慈祥校長到冷血反派 盤點7大經典角色演出

資深藝人鍾景輝（King Sir）今晨離世，享年89歲，其姪兒鍾至權對外公布噩耗。King Sir一生致力戲劇教育，培育無數演藝人才，同時憑藉獨特的知性氣質與磁性嗓音塑造了多個經典角色，當中一個反派演出更成為跨世代網絡迷因，至今仍在社交平台廣泛流傳。