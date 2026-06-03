鍾景輝離世｜由慈祥校長到冷血反派 盤點7大經典角色演出
鍾景輝姪兒鍾至權今晨公布離世消息
鍾景輝姪兒鍾至權今早對外公告King Sir離世消息，享年89歲。鍾景輝獻身戲劇界超過半世紀，既是演員亦是教育家，2006年更獲頒《萬千光輝演藝大獎》，肯定其對香港演藝界的巨大貢獻。他一生桃李滿門，培育出無數演藝巨星，其離世消息震驚整個娛樂圈。
1. 《甜孫爺爺》退休校長文泰來盡顯慈祥
2005年播出的《甜孫爺爺》中，King Sir飾演退休校長「文泰來」，表面嚴肅但私下對孫兒劉愷威及方力申十分開明寬容。這個角色將King Sir本人的知性氣質發揮得淋漓盡致，慈祥中帶著威嚴，奠定了觀眾心目中「最佳爺爺」的形象。
2. 《有營煮婦》與李司棋演活恩愛夫妻
2009年的《有營煮婦》中，King Sir飾演溫和的「吳敏德」，與李司棋組成一對恩愛夫妻。他將傳統好丈夫的角色演繹得入木三分，溫文爾雅的舉止配合其雄渾嗓音，令這對銀幕夫妻深入民心，不少觀眾至今仍對二人的默契讚不絕口。
3. 《巴不得媽媽…》夾在兩大視后之間淡定幽默
2012年的《巴不得媽媽…》中，King Sir飾演「牡丹樓」東主「馮恨晚」，夾在汪明荃與黃淑儀兩位宿敵之間擔任和事佬。面對兩大視后級演員的強強對決，他以淡定從容的幽默感化解劍拔弩張的氣氛，為劇集帶來不少笑點，展現出深厚的喜劇功底。
4. 《老表，你好hea！》本色出演戲癡老林
2014年的《老表，你好hea！》中，King Sir本色出演「戲癡」老林一角，與後輩王祖藍、郭晉安擦出無限戲劇火花。作為真正的戲劇大師，他演繹一個熱愛舞台的老戲骨可謂信手拈來，戲裡戲外的身份重疊更令觀眾倍感親切，每場對手戲都充滿張力與趣味。
5. 《律政強人》權力鬥爭中盡顯氣場
2016年的《律政強人》讓觀眾見識到King Sir截然不同的一面，他飾演程日匡（Henry），在律師行的權力鬥爭之中盡顯霸氣。有別於以往慈祥長輩的形象，這個角色深沉內斂、城府極深，King Sir僅憑眼神與語氣的微妙變化，便將角色的威嚴與算計表露無遺。
6. 《牛下女高音》成螢幕告別作傳承精神感人
2019年的《牛下女高音》是King Sir的螢幕告別作，他飾演「白千巖校長」，帶領一眾中生代演員尋回夢想。戲裡他鼓勵後輩追尋理想，戲外他同樣以身作則培育新一代演員，這份傳承精神令整部劇集昇華至另一層次，亦為他的電視生涯畫上圓滿句號。
7. 《賭神3之少年賭神》破格演歹角震撼影壇
1996年上映的電影《賭神3之少年賭神》中，King Sir有突破性演出，飾演大反派「靳能」。他憑藉深厚的舞台劇功底，將「笑裡藏刀」與「陰森微笑」演繹得淋漓盡致，戲中他謀害黎明飾演的高進及其父親時，臉上始終掛著一副慈祥卻帶詭異的笑容，由慈父瞬間變臉為冷血殺手的一幕張力十足。戲中一句經典對白「佢成日對住你笑，笑到你心都寒埋」不單成為香港電影史上的經典台詞，連帶畫面更跨越世代成為網絡MEME萬能配圖，堪稱教科書級別的反派演出。
網民紛紛緬懷King Sir經典角色
消息傳出後，大批網民在社交平台表達哀悼之情。有網民留言：「King Sir一路好走，多謝你帶俾我哋咁多經典角色」、「《少年賭神》嗰個笑容真係睇一次驚一次，演技出神入化」、「由慈祥爺爺到冷血反派都演到，真正嘅演技派」。亦有網民感慨：「以後再冇人可以演到嗰種知性氣質」、「香港演藝界又失去一位國寶級人物」。不少影迷更紛紛重溫他在《賭神3之少年賭神》中的經典片段，再次感受King Sir精湛演技帶來的震撼。