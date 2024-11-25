《愛回家》小花鍾晴超市腿張開拍片嚇窒網民 被質疑冇著褲急回7字澄清
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自2017年加入TVB的32歲鍾晴（Karlie）近年愈來愈多機會客串拍劇，其中以《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍售貨Cammy一角最為觀眾所熟悉，日前她在社交網分享了一段奇特的瑜伽影片，令不少網民大感驚奇！
鍾晴 超市做瑜伽被指好似冇著褲
鍾晴最近分享了一段在超市拍攝的短片，片中她一邊做普拉提的動作，一邊選購心儀的商品，各種彎腰和腿張開的動作，充份展現出她柔軟的筋骨，她笑言：「Pilates even shopping（就算在購物都要做普拉提）!!」
親自澄清有著褲：條褲真係好長呀
不過鍾晴下身穿著一條淺啡色的貼身瑜伽褲，與其膚色相近，令不少網民驚呼：「我第一眼以為你無著褲」、「你做乜嘢唔著褲」、「我都以為冇着」等，連朱智賢都有留言話：「喂呀，好似無著褲！」引來鍾晴親自澄清：「喂呀，條褲真係好長呀！」
《3日2夜》曾著小背心做海邊瑜伽
鍾晴自2017年起成為TVB的一員後，曾主持過《Think Big天地》、《3日2夜》和《眼睛去旅行》等節目，在2020年的《3日2夜》中，她就曾孖陳詩欣到越南富國島著小背心做海邊瑜伽，原來她已練瑜伽10年，2021年更成功考獲了瑜伽教練的資格。
「Cammy」鍾晴身材顏值爆燈
現年32歲的鍾晴有翻版薛凱琪之稱，2013年做模特兒入行，在2016年加入TVB前，她曾參選過ViuTV的選美節目《美選D.n.A》，但未能成功入圍，直至2017年她才轉投TVB，除了主持兒童節目《Think Big天地》，還在《愛回家》中飾演「Cammy」一角。擁有姣好身材的她，經常在IG曬美照，成功吸引超過11萬名Followers。
撰文：東方新地圖片來源：IG@karliechung、TVB