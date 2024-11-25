《愛回家》小花鍾晴超市腿張開拍片嚇窒網民 被質疑冇著褲急回7字澄清

自2017年加入TVB的32歲鍾晴（Karlie）近年愈來愈多機會客串拍劇，其中以《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍售貨Cammy一角最為觀眾所熟悉，日前她在社交網分享了一段奇特的瑜伽影片，令不少網民大感驚奇！

