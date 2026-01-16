Yumi再「頭搖柔美擺」！「上水」出新片回饋Fans 花生友保錡5分鐘內閃電派Like

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前與緋聞男友Eden（劉展霆）親密片段流出後，一度以「真心話大冒險」為由解畫力保「A0」清純形象，豈料隨後有舊同學爆料指她中學時期已拍過4次拖，令形象大插水。潛水多日的她終於「上水」貼跳舞片回饋粉絲，竟然在影片推出不到5分鐘就得到保錡閃電派Like，網民見狀紛紛熱議兩人關係。