Yumi再「頭搖柔美擺」！「上水」出新片回饋Fans 花生友保錡5分鐘內閃電派Like
「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前與緋聞男友Eden（劉展霆）親密片段流出後，一度以「真心話大冒險」為由解畫力保「A0」清純形象，豈料隨後有舊同學爆料指她中學時期已拍過4次拖，令形象大插水。潛水多日的她終於「上水」貼跳舞片回饋粉絲，竟然在影片推出不到5分鐘就得到保錡閃電派Like，網民見狀紛紛熱議兩人關係。
Yumi露纖腰跳舞片5分鐘內獲保錡秒讚
事隔數日，Yumi終於在社交平台發布新片，影片中她身穿運動背心露出纖腰，依然「擺來擺去」跳舞。令人意外的是，影片推出不到5分鐘就得到保錡閃電派Like讚好，速度之快令網民議論紛紛。Yumi選擇以冷處理方式面對早前的爭議，沒有在影片中作任何回應或解釋，只是繼續展示她的舞蹈才華。
網民對Yumi冷處理方式反應兩極
面對Yumi的新片，網民反應相當兩極化。有網民調侃她拍片的動機，留言「（拍呢條片）係咪輸咗truth or dare？😂」，明顯是在諷刺她早前以「真心話大冒險」解釋親密片段的說法。亦有網民對她的舞蹈風格作出評價，「雖然都係擺來擺去，但『頭搖柔美擺』有特色啲」，顯示部分觀眾仍然欣賞她的表演。
網民勸Yumi做回真實自己毋須扮A0
不過，更多網民則對Yumi的處理手法表示不滿，認為她的冷處理方式令人更加不滿。有網民直言「休息夠左一排果然精神飽滿呀」，語帶諷刺。更有理性網民勸喻她「19歲拍拖好平常，唔洗扮A0㗎，鍾意你既人就算你A380都會支持你，做最真實自己」，認為她毋須為了維持清純形象而刻意隱瞞戀情，建議她坦誠面對自己的感情生活，做回最真實的自己。
圖片來源：IG@yumichung1221、threads、YouTube@魔方全媒資料或影片來源：原文刊於新假期