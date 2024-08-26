鍾柔美稱放棄大學學位 改選讀HKU副學士 網民猜測1個原因Yumi有呢個決定

鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）兩位都係今年的DSE考生，她們嘅選校消息一直受到關注！Yumi早前透露自己的DSE成績未如理想，而近日透露改選讀HKU Space，令不少網民猜測為何有呢個決定！

