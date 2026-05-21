劉展霆「放低」鍾柔美轉孖00後靚女拍片 新拍檔背景曝光 顏值身材完勝！
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鍾柔美（Yumi）去年聖誕節疑錯手分享與緋聞男友劉展霆（Eden）的親吻限時動態，A0人設一夜崩壞，兩人其後刻意避嫌不再公開互動。事隔數月，劉展霆頻道最新動向曝光，身邊已換上另一位靚女拍檔。
劉展霆頻道轉型力捧新拍檔Jasmine
曾經不時與鍾柔美合拍跳舞短片的劉展霆，自去年親吻照風波後已完全停止與Yumi的公開互動，但他並未放棄經營自家IG Reels頻道的計劃。近期Eden積極轉型經營微短劇頻道，更邀請KOL Jasmine擔任幕前拍檔，兩人頻繁合作拍微短劇，內容主要涉及現代男女愛情觀。
Eden被問及Yumi時僅以「好朋友」回應
劉展霆早前被記者追問與鍾柔美傳緋聞及送手鏈一事，他以「好好好好朋友」來形容Yumi，語氣輕描淡寫。自從去年12月聖誕節限時動態事件後，Eden與Yumi之間再無任何公開互動痕跡，兩人刻意保持距離，彷彿從未有過任何交集。Eden選擇低調處理，既不承認也不否認，態度與Yumi被爆料後的沉默如出一轍。
靚女jasssmiineee__擁5.3萬粉絲 學生照超可愛！
劉展霆的新拍檔jasssmiineee__現為大專學生，其IG坐擁5.3萬名粉絲，不時派性感福利！Jasmine曾因遺失學生證而被曝光證件照，外貌獲網民大讚「超靚女」引起一陣暴動。有網民留言指「Eden放低咗Yumi開拓新森林」、「呢位仲靚女！」、「正過Yumi啦講真～」
圖片來源：IG@edenlau1221、IG@jasssmiineee__•資料或影片來源：原文刊於新假期