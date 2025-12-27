鍾柔美奪金獎後首認與劉展霆解中 親自還原錫面片來龍去脈

19歲「聲夢小花」鍾柔美Yumi在《新城勁爆頒獎典禮2025》奪得躍進女歌手金獎後，終於開腔回應與劉展霆Eden的錫面風波！這位去年憑跳唱實力獲得「勁爆Z世代樂勢力跳唱歌手」金獎的新星，今年轉戰慢歌挑戰成功突圍而出，但更令全場矚目的是她首度正面承認與Eden正處於「了解中」階段，更親自還原錫面片來龍去脈！