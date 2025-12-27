鍾柔美奪金獎後首認與劉展霆解中 親自還原錫面片來龍去脈
Yumi奪《新城勁爆2025》「勁爆躍進女歌手」金獎
鍾柔美在《新城勁爆頒獎典禮2025》成功奪得「勁爆躍進女歌手」金獎，這個獎項對她意義重大。去年她憑藉跳唱實力獲得「勁爆Z世代樂勢力跳唱歌手」金獎，但大會今年不設此獎項，令她需要在其他組別中突圍而出。Yumi在感言中表示「多謝公司、樂小姐同埋Fans」，更坦言自己今年只推出了一首慢歌《不欠你一個朋友》，作為跳唱出身是全新挑戰，希望明年可以有更多新作品。
錯手分享錫面片段秒刪仍被瘋傳
聖誕節當日，鍾柔美疑似錯手分享了與劉展霆的錫面親密片段，隨即極速刪除，但已被眼明手快的網民截圖瘋傳。片段中，鍾柔美拿著手機自拍，而劉展霆從背後環抱著她，並輕吻她的臉頰，鍾柔美表現十分受落，畫面相當甜蜜。有網民火速將影片下載並分享，直指「tvb鍾柔美扮A0？好似極速delete咗」。這段意外流出的親密片段，徹底打破了鍾柔美一直以來的否認態度，令網民議論紛紛，不少Fans更感慨留言「上次Windy講錯說話，今次到Yumi私照流出，真係激死樂小姐」。
Yumi首度開腔承認與Eden了解中
今日頒獎禮後台，鍾柔美終於開腔回應與劉展霆的緋聞風波。她解釋錫面片段是在聖誕party上玩Truth or Dare遊戲時拍下，「玩真心話大冒險啦，咁之後呢，我就有個懲罰，我就要po咗嗰張相，跟住po冇幾耐，經理人就打畀我問『你哋做緊啲咩呀？』我就話我玩遊戲一定要po」。她隨即在社交網帳號刪除貼文，自言沒有想過事件會被放大，希望大家不要誤會。最重要的是，Yumi首度正面承認與Eden的關係狀態，「呢個我可以話暫時係好朋友，同埋了解中」，問到會否發展成情侶，她表示順其自然，認為現今世代拍拖好平常。
情侶賬號真相大白Eden自己開設
對於網民發現的IG情侶賬號「1221.x1221」，鍾柔美澄清「呢個我問過佢，係佢自己開，完全唔關我事，問咗Eden本人，我完全唔知有呢個account嘅存在」。她解釋，彼此相識時得知是在12月21日同一天生日，大家因以上共通點才開始熟落。Yumi更大讚Eden好人，雙方有談不盡的跳舞話題，強調以學業與事業為重。有趣的是，林智樂當晚聖誕party亦有在場，他似乎與同門的Yumi未夾口供，坦言未察覺Yumi與Eden有異樣，亦不知道Yumi自爆跟對方正處於了解中階段。
網民力撐戀愛自由質疑禁愛令
事件曝光後，有網民力撐「戀愛自由」，認為年輕人談戀愛是正常事，不應該受到過分批評。部分網民更關注TVB是否有「禁愛令」，質疑鍾柔美是否因為公司政策而被迫隱瞞戀情，對此姚焯菲表示未有聽聞過相關政策。今次鍾柔美勇敢承認與Eden正在了解中，打破了以往藝人對緋聞避而不談的慣例，獲得不少網民讚賞其真誠態度。隨著兩人關係正式曝光，相信未來的發展將繼續成為娛樂圈關注焦點。
網民翻出昔日五大戀愛鐵證
回顧2022年網民整理的戀愛證據，第一是有人聲稱在銅鑼灣目擊二人拖手逛街，見到有人注視就立即放開；第二是聲夢粉絲群組中有人指出二人在社交平台互動頻密，更曾一起開抖音；第三是發現名為「1221.x1221」的神秘IG帳號，只follow了Eden和Yumi；第四是在眾多《青春本我》演員中，只有Eden獲批follow Yumi的私人IG；第五是Eden曾在情人節抱著一隻豬豬公仔拍照，而該公仔Yumi在劇中也有抱過。這些「證據」當時已令網民深信二人有戀情。