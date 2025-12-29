鍾柔美再爆錫面相！神秘第二人身份曝光勁有料不輸劉展霆
鍾柔美堅稱與劉展霆僅為死黨關係
鍾柔美日前在《新城勁爆頒獎禮2025》後台受訪時，面對記者追問與劉展霆的關係，她繼續力保清白之身，堅稱二人僅為「死黨」。她解釋被劉展霆錫面只是聖誕派對玩「真心話大冒險」遊戲的懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後我就有個懲罰。跟住post咗冇幾耐，經理人就打畀我問『你哋做緊啲咩呀？』我就話我玩遊戲一定要post。」被問及與劉展霆的確實關係時，鍾柔美形容：「暫時係好朋友，同埋了解中。」
爆料還有第二人錫面 刪除相片太遲被截圖
其實在同一個訪問中，鍾柔美曾透露一個重要細節：「其實我有其他post，我唔知大家你有冇睇，我都係即刻delete咗，都係同一個遊戲輸咗，又係做返同一個Dare，係第二個人嚟嘅，但係我唔知大家有冇睇到，因為我都係有delete到。」她承認除了劉展霆外，還有第二人錫她塊面，並坦言聖誕派對「玩到可能過咗少少」，表示日後會留意。雖然她即時刪除了相片，但仍被眼明手快的網民截圖保存，成為今次流出的證據。
神秘第二人錫面相曝光身份驚人
有網民分享了聖誕派對當晚的其他截圖，印證了鍾柔美的說法。相片中可見嘟嘴親吻鍾柔美面頰的是一名中性打扮、金色短髮的女性，面紅紅的鍾柔美則伸脷顯得非常開心。經翻查資料後發現，相中人是名為Jansco Wan的設計師兼造型師，她在娛樂圈中地位超然，行內人都尊稱她為「溫總」。這位神秘女子不但設有自家時裝品牌，更是新生代藝人中炙手可熱的造型師，才華洋溢程度絕對不輸劉展霆。
Jansco Wan圈中地位舉足輕重
Jansco Wan在娛樂圈的影響力不容小覷，除了為鍾柔美、姚焯菲及詹天文等藝人做形象設計外，她還為MIRROR、陳凱詠、蘇雅琳、許軼及何洛瑤等眾多圈中人操刀造型。最近MIRROR新歌《DNA is U》MV中的造型設計，正是出自她的巧手。她更曾親手製作moon tang演唱會服飾，連AK也多次與她合作，足見其在業界的專業地位和人脈網絡之廣。作為幕後功臣，Jansco的才華和影響力在某程度上甚至超越了不少台前藝人。