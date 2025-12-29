鍾柔美再爆錫面相！神秘第二人身份曝光勁有料不輸劉展霆

鍾柔美與劉展霆錫面照風波未平，豈料又有新相流出！這次親吻她面頰的竟然是另一位神秘人物，而且對方來頭不小，在娛樂圈中地位舉足輕重，才華更是不輸劉展霆。隨著第二張親密照曝光，鍾柔美之前聲稱只是玩「真心話大冒險」遊戲的說法似乎得到印證，但同時也引發更多猜測和討論。