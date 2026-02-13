盤點娛樂圈11位「不正常家庭」藝人！鍾柔美道歉賴原生家庭惹炮轟
鍾柔美道歉再提家庭 網民不收貨狠批推卸責任
《聲夢傳奇》季軍鍾柔美早前因「A0人設」崩壞事件備受爭議，近日終於現身道歉，卻在聲淚俱下中提及「我可能唔係喺一個正常家庭長大，所以我先有呢啲事情」。這番話立即引來網民炮轟，紛紛留言「點解講大話要怪原生家庭？」、「其實講大話係個人選擇嚟，唔好乜都賴原生家庭」、「自己做錯都可以賴屋企真係好笑」。鍾柔美屬中菲混血兒，菲籍媽媽一直全力支持女兒演藝事業，不惜下重本培養，但有指其母曾在夜總會工作，令鍾柔美成長環境較為複雜。
向佐怪原生家庭 星二代光環成壓力來源
41歲星二代向佐近日在綜藝節目《主咖和Ta的朋友們》中，罕見談及成長壓力，直言「其實我搞成這個樣子，真的不要怪我，我原生家庭有問題」。他將父親向華強形容為「電影教父」，母親向太為「港圈教母」，自封「教子無方」，以幽默方式面對外界質疑。向佐坦言家庭起點太高反而成為負擔，「留給我的就這麼下一條下坡路，我走得太順了」，這種優渥背景與心理壓力的反差，讓網友調侃「求同款煩惱」、「別人的原生家庭缺錢缺愛，向佐的煩惱是錢太多、標籤太重」。
黃子佼童年創傷成導火線 網民現身說法引共鳴
藝人黃子佼被爆性騷擾未成年女性，並在直播中認錯並自爆童年時目睹媽媽出軌，聲稱影響其成年後行為。這番坦白引起網民討論，有人表示能理解其感受，甚至有網友發文稱自己也有類似經歷，「從國中就開始包養女生」。黃子佼的案例顯示，童年創傷確實可能對成年後的行為模式產生深遠影響，但這是否能成為不當行為的合理解釋，仍存在爭議。
佘詩曼5歲喪父仍正面 努力賺錢報答單親媽媽
相比起鍾柔美的處理手法，同樣來自不完整家庭的佘詩曼就展現出截然不同的態度。佘詩曼在5歲時因交通意外痛失父親，當時她年紀尚小，並不明白死亡的意義，只知道自己缺席了爸爸的出殯。佘媽媽在丈夫離世時正懷有身孕，被迫母兼父職獨力撫養三名子女。面對如此困境，佘詩曼沒有自怨自艾，反而更加努力工作賺錢養家，希望媽媽能夠享清福。她憑著出色演技在內地大紅大紫，《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》等劇集令她人氣急升，近年回巢TVB主演的《新聞女王》系列更掀起收視熱潮。
龔嘉欣父母離異20年無聯絡 視同事如家人
剛奪得萬千星輝頒獎典禮視后寶座的龔嘉欣，同樣有著破碎的原生家庭背景。自小父母離異的她，年幼時跟爺爺嫲嫲一起生活，其母親早年再嫁並誕下一子。龔嘉欣坦言跟父母甚少聯繫，特別是母親，母女倆已經沒有聯絡超過20年。她曾說：「我只是大概知道她生活幸福快樂，所以不會打擾她。」沒有家人在身邊的龔嘉欣，將同事當作家人看待，特別感激陳凱琳夫婦每逢大時大節都會邀請她到家中吃飯，讓她感受到家庭溫暖。
林明禎9歲面對父母離異 身兼母職照顧弟弟
馬來西亞女神林明禎同樣來自單親家庭，9歲時便要面對父母離異的現實，自此與胞姐、弟弟及母親相依為命。由於媽媽要外出工作賺錢養家，從小學四年級開始，林明禎便要分擔母親職責，負責照顧兩位年幼弟弟。她要幫弟弟們洗澡、換尿片、沖奶，還要哄他們睡覺，儼如小媽媽一樣。因為林母到新加坡打工，明禎他們只能寄居於親戚家，更曾被外人取笑「沒有父母的小孩」。面對這些困難，明禎選擇將眼淚往肚裡流，堅強面對一切挑戰，最終憑著努力在演藝圈闖出名堂。
王敏奕單親成長滿懷疑問 透過角色尋找答案
同樣出身單親家庭的王敏奕（Venus），對於原生家庭的影響有著更深刻的體會。她坦言自己成長於困惑疑問之中，往往只好透過角色去尋找答案。「我自己對人生嘅親情同感情都好迷失，但透過角色我可以搵到唔同嘅答案」，她表示自己成長路上有很多疑惑時刻，對父母分離、照顧弟弟等問題都充滿疑問。年紀輕輕已出道，亦要照顧年幼的弟弟，讓她很容易就投入到角色的情感世界中。
黃又南孝順還債700萬 不視患病父親為負累
相比之下，黃又南則是逆境自強的典型例子。他在圈中出名孝順，年前父親的印刷廠被走數，黃爸欠下700萬債務，又南於是狂接武打電影還債，令自己在電影宣傳活動中暈倒。到債務清還後，黃爸又不幸患上腦退化症，多次走失，不過又南從不認為父親是負累，反而感恩做他的兒子。這種正面態度和孝順精神，成為娛樂圈中的佳話。
林穎彤曾淪落街頭行乞 靠毅力翻身成功上位
現年33歲的林穎彤有著更加坎坷的童年經歷。她1歲時生父因出軌狠心拋棄全家，單親媽媽要獨力養活三口人非常吃力。生活陷入絕境下，林媽媽唯有帶著1歲半的女兒在葵芳站街頭、天橋行乞9個月，只能拾紙皮維生，連生病都沒錢看醫生。後來一家人靠領取綜援過活，林穎彤11歲開始做童星幫補家計，入行初期收入不穩定，她甚至要在眼鏡店當售貨員維持生計。住公屋的她一度因為貧窮而抬不起頭，但她從未放棄，憑著堅毅不屈的精神，最終在《城寨英雄》中飾演的孖辮妹鑫鑫一角令觀眾印象深刻，成功在演藝圈站穩腳跟。
梅艷芳家人成遺產界KOL 死後仍被親人消費
已故天后梅艷芳可說是最「家傳戶曉」的藝人失德親友案例。縱使她已離開我們18年，但梅媽覃美金及兒子梅啟明的行為多年來令人不敢恭維。兩人近年已被封為「遺產界KOL」，儘管梅姐生前已為家人安排好信託基金，讓家人衣食無憂，但梅媽及梅兄多次向法庭訴訟取得全部遺產，甚至打算變賣梅姐遺物花費，令不少粉絲及梅姐好友感到無奈。梅艷芳生前的孝順和對家人的照顧，換來的卻是死後被親人不斷消費。
謝霆鋒化叛逆為動力 跨界創業成就非凡
星二代謝霆鋒雖然出身演藝世家，但父母謝賢與狄波拉的離異同樣對他造成深遠影響。早期的他表現出強烈叛逆性格，但經過多年心靈重塑，他最終與家庭達成和解，並將這些經歷轉化為前進動力。謝霆鋒成功從歌手、演員跨界到創業，創立了頂流美食IP《鋒味》，展現出極高的商業頭腦，實現了從偶像到實力派再到創業者的華麗轉身。
網民點評原生家庭不是藉口 個人選擇更重要
對比這些藝人的不同處理方式，網民普遍認為原生家庭雖然會影響成長，但不應該成為犯錯的藉口。有網民表示：「香港地大把人都喺唔正常家庭長大啦，唔通佢哋又會話自己係A0咩！講完大話又賣慘」、「點解單親家庭就係等於唔正常家庭呢？」、「其實佢由細到大咁多機會學習唱歌跳舞，講唔正常應該大把人比佢更唔正常」。從這些成功藝人的例子可見，逆境往往能夠造就更堅強的人格，關鍵在於個人如何面對和處理困難，而非將責任推卸給他人。