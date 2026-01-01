鍾柔美A0形象崩壞 Chantel姚焯菲詹天文護航籲給空間冷靜
19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）與32歲劉展霆（Eden）親密照曝光後，一直標榜「A0」純情形象的她瞬間人設崩壞！昨晚（4日）萬千星輝頒獎禮2025在澳門舉行，好友姚焯菲（Chantel）與詹天文（Windy）結伴行紅地氈時被問及此事，二人口吻一致表示沒有刻意聯絡Yumi，認為應該給她空間冷靜處理，同時力撐她是專業歌手不會受緋聞影響。
Chantel詹天文默契十足為好友護航
身穿黑白色造型亮相的姚焯菲和詹天文接受傳媒訪問時，被問到鍾柔美被網民爆料情史一事，二人反應相當一致。Chantel直言「私人事，我無權干涉」，而Windy則認為歌手形象視乎觀眾用什麼角度去看，強調年紀漸長後公開拍拖沒所謂。兩人都表示新聞出街後沒有刻意找Yumi，認為這個時刻應給她空間冷靜，並力撐她是專業歌手，之前爆緋聞都沒有影響其演出表現。
Windy坦承A1狀態Chantel順其自然
談到個人感情狀態時，詹天文更主動澄清自己從未聲稱是「A0」，坦言「我沒說過自己A0，上節目講過自己是A1，現在維持A1狀態」。相比之下，姚焯菲則採取較為低調的態度，表示個人感情狀態會順其自然，無需特別用數字交代。兩人的回應明顯與鍾柔美此前一直強調的「A0」形象形成對比，也間接反映出年輕藝人對於公開戀情的不同取態。
造型師功力獲讚無需修改完美合身
轉到較輕鬆話題，兩人都對當晚造型表示滿意，詹天文透露因之前無時間試衫，當日是第一次穿著但完全不用修改。姚焯菲則在兩日前已試過衫並非常合身，她更分享在英國讀書期間的生活習慣，指經常行路好少搭車，再加上有健身習慣，所以無需要特別Keep Fit。兩人對造型師的專業表現都表示感謝，認為能夠在如此重要場合穿著合適服裝非常重要。
網民反應兩極化支持友情見真章
對於Chantel和Windy為好友護航的表現，網民反應相當兩極化。有支持者認為「真正朋友就係咁，唔會落井下石」、「佢哋處理得好好，俾空間係啱嘅」，讚賞兩人在朋友面臨困難時展現的義氣和智慧。不過亦有網民質疑「明明知道真相點解唔講清楚」、「A0變A1都係呃人」，認為藝人應該更坦誠面對公眾。整體而言，大部分網民都認同給予當事人空間處理私人事務的做法，並期待鍾柔美能夠盡快走出陰霾重新出發。
