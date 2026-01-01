鍾柔美A0形象崩壞 Chantel姚焯菲詹天文護航籲給空間冷靜

19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）與32歲劉展霆（Eden）親密照曝光後，一直標榜「A0」純情形象的她瞬間人設崩壞！昨晚（4日）萬千星輝頒獎禮2025在澳門舉行，好友姚焯菲（Chantel）與詹天文（Windy）結伴行紅地氈時被問及此事，二人口吻一致表示沒有刻意聯絡Yumi，認為應該給她空間冷靜處理，同時力撐她是專業歌手不會受緋聞影響。