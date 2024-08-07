鍾柔美祈願寫錯字被粉絲留言指正 曾坦承DSE成績未如理想 擔心未來去向
鍾柔美祈願「心儀」變「心義」
Yumi已考完DSE，即將升讀大學，她在相中穿著一身露腰小背心，和朋友一起去放天燈祈願，天燈上大大隻字寫著：「每日都比（畀）幸福女神春（眷）顧，入到心義（儀）大學，演藝事業，跳唱越來越勁！步步高升（陞）」
粉絲善意提醒Yumi未作回應
這張相片引來不少粉絲都忍不住留言指正她：「心儀。希望…錯別字不會影響升學。」、「心『儀』大學」、「欣賞你的舞技，但見到有幾個錯別字想善意提醒你，不要介意，『眷』顧、心『儀』、步步高『陞』、『越』來『越』」、「幾乎無個字寫岩（啱）」等，不過Yumi都未有對這些留言作出回應。
粉絲安慰Yumi：識人好過識字
雖然有粉絲擔心Yumi的語文能力會影響到她升讀大學的機會，不過也有粉絲力撐Yumi，指出這些字可能是她的朋友所寫，又指「步步高陞」也可作「步步高升」，有粉絲則不滿指：「只要有錯別字，留言區就會有中文老師」，也有粉絲安慰Yumi：「撈童星出身識人好過識字。」
Yumi曾坦承DSE成績未如理想
Yumi早前曾曬出畢業照，更有一段影片，片中可以見到她獲頒全班第一名的獎項，不過DSE放榜五日後，Yumi坦言對自己的DSE成績大感不滿，儘管自己已經盡力了，還透露「近日都在思考究竟自己條路可以點行」。
她又透露以自己的成績未能考入心儀的學科，並表示當初對自己的期望過高，原本對多個科目都有興趣，特別是商科類，所以需要深思熟慮揀選其他選項。
Yumi試過「考包尾」否認是學霸 分享2大讀書竅門
Yumi指自己正式成為藝人後，成績反而更好：「我自己覺得無論做邊行都要留條後路畀自己，深思熟慮之後覺得讀書好緊要，就決定要讀好啲書。」談到讀書秘訣， Yumi認為是「勤力加努力」。溫書方面， Yumi坦言自己較喜歡寫出來，會整齊地把筆記寫出來，她認為這種溫習方式會令自己更加入腦。
事實上，Yumi坦言試過「考包尾」，還否認自己是「學霸」。她謙虛地說：「我覺得自己唔勁，其實我係因為中學最後一年攞咗第一意義大，純粹想同大家分享我嘅開心， 唔係想show off ，我真係唔係學霸。」
曬與菲律賓藉媽媽合照 見證七年變化
此外，Yumi近日趁著媽媽生日，曬出了兩母女七年前後的對比照，Yumi是一名中菲混血兒，其菲律賓血統來自鍾媽媽，相中Yumi由10歲小朋友變成如今17歲的金髮美少女，更化了妝，與身旁凍齡的鍾媽媽似足兩姊妹。