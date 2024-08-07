鍾柔美祈願寫錯字被粉絲留言指正 曾坦承DSE成績未如理想 擔心未來去向

今日（8月7日）是JUPAS放榜日，即將升讀大學的鍾柔美（Yumi）近日分享了一輯她和朋友到台北放天燈祈願的照片和影片，卻被網民發現天燈上有勁多錯字，紛紛留言指正，並擔心Yumi的語文能力會影響到她升讀大學的機會！

