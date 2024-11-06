17歲鍾柔美拍劇痛失初吻?! 遭拍檔撳住強吻 事後喊到收唔到聲網民狂嗌心痛
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「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）下月將踏入18歲大個女，備受TVB力捧的她近日獲安排演出新劇《臥底嬌娃》，但在拍劇期間，她竟然遭到拍檔強吻，事後更喊到收唔到聲！
鍾柔美 《臥底嬌娃》煞科被強吻
Yumi雖然是童星出身，但之前演出戲份都不算多，《臥底嬌娃》是她人生首部有較重戲份的劇集，劇中她飾演關禮傑及邵美琪兩位大前輩的女兒，還與三位女主角張曦雯、陳瀅、羅毓儀有不少對手戲，日前劇組煞科，Yumi就在社交平台狂po花絮及與演員們的合照，不過其中一段短片中，竟然見到Yumi被人強吻！
原來被羅毓儀奪「初吻」
望真啲，原來「強吻」Yumi的正是劇裡好拍檔羅毓儀（Yuki）！依片中所見，Yuki壓在Yumi身上，雙手抱著她的頭來了一個「深情一吻」，Yuki笑笑口似乎很享受，但Yumi明顯非常緊張，不知此吻是否「A0」Yumi的初吻呢？
爆喊短片我見猶憐 網民爭住安慰
之後，Yumi更分享了一段在電視城走廊中，一個人對著鏡頭爆喊的短片，片中見到她一滴滴掛在臉上，相當我見猶憐，相信是因為劇集煞科，令她感覺十分不捨，Yuki亦有安慰Yumi：「Omg omg kiss kiss！」網民都有留言：「見到你喊，心都痛埋」、「非常期待！唔好喊啦」、「相信就算有幾辛苦，也是滿滿美好嘅回憶」等。
撰文：東方新地圖片來源：IG@yumichung1221