19歲鍾柔美A0人設徹底崩塌 前男友合照「連環爆」至少拍過4次拖

19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）早前因與32歲劉展霆的錫面照曝光而成為全城熱話，她在訪問中堅稱二人只是「好朋友」，力保自己「A0」之身。豈料近日有自稱是她中學同學的爆料人突然現身，直指不屑見到鍾柔美常常扮「A0」，更狠爆她中學時期已至少拍過4次拖，並提供了她與前男友的合照作為鐵證！這位神秘爆料人更點名道姓揭露鍾柔美歷任男友的英文名，聲稱「呢啲名，佢一聽到，冇得唔認囉」，令鍾柔美的清純人設瞬間崩塌。