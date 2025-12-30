19歲鍾柔美A0人設徹底崩塌 前男友合照「連環爆」至少拍過4次拖
中學同學爆鍾柔美至少拍過4次拖
這位自稱鍾柔美中學同學的爆料人在網上大爆內幕，直指鍾柔美中學時期已至少拍過4次拖，更提供了她與其中一任男友Royson的合照。照片中可見鍾柔美於天星小輪上依偎對方肩膊，樣子清純，二人面露甜蜜微笑。爆料人透露「呢個Royson係風紀隊長，唔係佢第一任嚟，嗰時鍾柔美做咗唔知咩『衰嘢』（犯校規），要風紀去處理，一齊做福音嘢，最後唔知點解一齊咗」。除了Royson外，爆料人亦透露鍾柔美曾跟英文名為Gregory、Zachary、Jack的男同學交往，校內有不少人知道這些戀情。
前男友Zachary原來是4,000粉絲Busker
爆料人更爆料Zachary現時已改名，現是位活躍的Busker。至於Royson就是鍾柔美的風紀前男友，比Yumi就讀高年級。網上更流出多張鍾柔美與不同男友的親密合照，包括各種擁吻相和限時動態放閃照，顯示她曾與某位男友拍拖長達2年，關係非常恩愛。
鍾柔美曾公開表示抗拒親熱
2024年的採訪中Yumi曾表示現實中從未試過追男仔，亦肯定不會發生在她身上：「我唔係好鍾意主動追男仔，唔鍾意呢種感覺。」更自爆不能接受與異性在幕前有親密舉動：「如果要拍摟摟抱抱或者錫錫場面，我都唔得。」對於談戀愛，她表示會隨緣想將重心放在學業上。
學霸人設同樣被踢爆造假
除了「A0」人設被拆穿外，爆料人特別談到鍾柔美的「學霸」和「全班第一」形象同樣是假象。爆料人表示「之前又話全班第一，其實係因為佢係非華語學生，嗰班全班都係外國人，計分方法又唔同，所以先係全班第一」。這個爆料令網民恍然大悟，原來鍾柔美一直標榜的學霸形象背後另有內情，並非如她所聲稱般在正常班級中名列前茅。
網民熱議鍾柔美人設崩塌
面對鋪天蓋地的爆料和證據，網民紛紛留言討論鍾柔美的人設問題。有網民表示「原來一直都係扮嘢」、「清純人設完全崩塌」，亦有人認為「拍拖好正常，點解要扮A0」。更有網民直言「有圖有真相，今次真係冇得賴」，認為鍾柔美應該坦誠面對自己的戀愛經歷，而非一味否認。