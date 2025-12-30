19歲鍾柔美A0人設徹底崩塌 前男友合照「連環爆」至少拍過4次拖

19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）早前因與32歲劉展霆的錫面照曝光而成為全城熱話，她在訪問中堅稱二人只是「好朋友」，力保自己「A0」之身。豈料近日有自稱是她中學同學的爆料人突然現身，直指不屑見到鍾柔美常常扮「A0」，更狠爆她中學時期已至少拍過4次拖，並提供了她與前男友的合照作為鐵證！這位神秘爆料人更點名道姓揭露鍾柔美歷任男友的英文名，聲稱「呢啲名，佢一聽到，冇得唔認囉」，令鍾柔美的清純人設瞬間崩塌。

中學同學爆鍾柔美至少拍過4次拖

這位自稱鍾柔美中學同學的爆料人在網上大爆內幕，直指鍾柔美中學時期已至少拍過4次拖，更提供了她與其中一任男友Royson的合照。照片中可見鍾柔美於天星小輪上依偎對方肩膊，樣子清純，二人面露甜蜜微笑。爆料人透露「呢個Royson係風紀隊長，唔係佢第一任嚟，嗰時鍾柔美做咗唔知咩『衰嘢』（犯校規），要風紀去處理，一齊做福音嘢，最後唔知點解一齊咗」。除了Royson外，爆料人亦透露鍾柔美曾跟英文名為Gregory、Zachary、Jack的男同學交往，校內有不少人知道這些戀情。

前男友Zachary原來是4,000粉絲Busker

爆料人更爆料Zachary現時已改名，現是位活躍的Busker。至於Royson就是鍾柔美的風紀前男友，比Yumi就讀高年級。網上更流出多張鍾柔美與不同男友的親密合照，包括各種擁吻相和限時動態放閃照，顯示她曾與某位男友拍拖長達2年，關係非常恩愛。

鍾柔美曾公開表示抗拒親熱

2024年的採訪中Yumi曾表示現實中從未試過追男仔，亦肯定不會發生在她身上：「我唔係好鍾意主動追男仔，唔鍾意呢種感覺。」更自爆不能接受與異性在幕前有親密舉動：「如果要拍摟摟抱抱或者錫錫場面，我都唔得。」對於談戀愛，她表示會隨緣想將重心放在學業上。

學霸人設同樣被踢爆造假

除了「A0」人設被拆穿外，爆料人特別談到鍾柔美的「學霸」和「全班第一」形象同樣是假象。爆料人表示「之前又話全班第一，其實係因為佢係非華語學生，嗰班全班都係外國人，計分方法又唔同，所以先係全班第一」。這個爆料令網民恍然大悟，原來鍾柔美一直標榜的學霸形象背後另有內情，並非如她所聲稱般在正常班級中名列前茅。

網民熱議鍾柔美人設崩塌

面對鋪天蓋地的爆料和證據，網民紛紛留言討論鍾柔美的人設問題。有網民表示「原來一直都係扮嘢」、「清純人設完全崩塌」，亦有人認為「拍拖好正常，點解要扮A0」。更有網民直言「有圖有真相，今次真係冇得賴」，認為鍾柔美應該坦誠面對自己的戀愛經歷，而非一味否認。

鍾柔美 拍拖爆料 中學同學狠爆鍾柔美拍過4次拖（圖片來源：threads）
中學同學狠爆鍾柔美拍過4次拖（圖片來源：threads）
鍾柔美 拍拖爆料 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾柔美 拍拖爆料 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾柔美 拍拖爆料 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾柔美 拍拖爆料 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
鍾柔美 拍拖爆料 親吻照流出，不少Fans感慨留言「上次Windy講錯說話，今次到Yumi私照流出，真係激死樂小姐」（圖片來源：IG@yumichung1221）
親吻照流出，不少Fans感慨留言「上次Windy講錯說話，今次到Yumi私照流出，真係激死樂小姐」（圖片來源：IG@yumichung1221）
鍾柔美 拍拖爆料 （圖片來源：IG@yumichung1221）
（圖片來源：IG@yumichung1221）
鍾柔美 拍拖爆料 Yumi以同樣裝扮現身友人婚禮。（圖片來源：IG@yumichung1221）
Yumi以同樣裝扮現身友人婚禮。（圖片來源：IG@yumichung1221）

圖片來源：threads、IG@yumichung1221

