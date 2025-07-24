18歲鍾柔美疑拍拖斷正！背心男情不自禁做1肉緊行為 網民猜測男友身份
Yumi鍾柔美拍拖斷正！散場暗角遭男友摸Pat
昨晚Marvel新片《神奇4俠：英雄第一步》在尖沙咀舉行特別試映場，吸引不少圈中人捧場。年僅18歲的鍾柔美亦是座上客，她戴上粉藍色cap帽，身穿黑色短褲大騷一雙修長玉腿，打扮青春可人。起初Yumi單獨入場，未幾即會合一名身穿背心的陽光型男，兩人入場後刻意保持低調，全程戴上口罩，未有引起其他觀眾注意。
電影結束後，兩人前後腳離開戲院，以為已避過耳目，走到商場的暗黑通道時，兩人立即放下戒心「糖黐豆」般黏在一起。情到濃時，男方更被拍到情不自禁地伸出右手，輕輕撫摸了Yumi的臀部一下，動作親暱又大膽。
網民猜測神秘男士身份
即使走到燈火通明的商場大堂，男方亦難掩愛意，將頭依偎在Yumi的肩膊上，場面極度甜蜜，完全沉醉在二人世界中。事後，有網民猜測該名神秘男士就是31歲緋聞男友劉展霆。
鍾柔美同日興奮宣布做P牌仔
雖然Yumi與新歡在戲院內外都表現低調，但她仍在個人社交網上洩露了行蹤。散場後不久，Yumi便在Instagram限時動態上載了一張IMAX大銀幕的相片打卡，證實自己身在戲院。
更巧合的是，同日下午，Yumi以同一身打扮在IG出post，興奮地宣布自己成功考獲車牌，正式成為「P牌仔」。她手持P牌，在車旁擺出勝利手勢，並寫道：「I MADE IT，我係P牌仔，多謝李師傅。」去年底才剛滿18歲的Yumi，曾透露成年後第一件要做的事就是考車牌，作為送給自己的成年禮物。如今愛情事業兩得意，更成功考牌，對Yumi來說絕對是雙喜臨門的一天。
Yumi鍾柔美情史回帶！曾傳撻着31歲劉展霆
年紀輕輕的Yumi其實甚有異性緣，3年前，早在15歲接拍無綫劇集《青春本我》時，已傳出與同劇的Super Tiger成員當時28歲劉展霆（Eden）撻着。當時有網民言之鑿鑿，聲稱見過兩人私下手拖手行街，更指他們疑似開設了一個名為「1221.x1221」的私人情侶Instagram帳號，傳聞甚囂塵上。不過，當時Yumi對緋聞一概否認，並向傳媒表示現階段要專注學業，聲稱「冇時間亦暫時不會拍拖」。