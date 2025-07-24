18歲鍾柔美疑拍拖斷正！背心男情不自禁做1肉緊行為 網民猜測男友身份

年僅18歲的「星夢小花」鍾柔美（Yumi）出道以來形象清純，一直獲TVB力捧，更聲稱要專注學業。言猶在耳，昨晚（23日）Yumi被爆與一名神秘背心男在尖沙咀拍拖睇戲，兩人以為戴上口罩便能掩人耳目，男方情不自禁出手輕撫其臀部，非常親密！