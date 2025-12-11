鍾柔美親述讀港大新聞系感受 孖XiX成員獲邀任工作坊嘉賓

鍾柔美修讀一年副學士課程後，今年9月成功升讀香港大學新聞系，正式成為大學生。她更透露與曾參加《聲夢傳奇2》的XiX成員良玳瑩（Crystal）做同學，相當有緣分。同為跳唱歌手出身的二人日前趁上堂前合體拍片派粉絲福利，青春氣息撲面而來，惹粉絲心心眼留言大讚。近日港大將舉辦關於電視新聞編輯室的講座工作坊，身為新聞系一年級學生的鍾柔美與Crystal齊齊獲邀擔任分享嘉賓，背後原因令人意外。