鍾柔美親述讀港大新聞系感受 孖XiX成員獲邀任工作坊嘉賓
鍾柔美修讀一年副學士課程後，今年9月成功升讀香港大學新聞系，正式成為大學生。她更透露與曾參加《聲夢傳奇2》的XiX成員良玳瑩（Crystal）做同學，相當有緣分。同為跳唱歌手出身的二人日前趁上堂前合體拍片派粉絲福利，青春氣息撲面而來，惹粉絲心心眼留言大讚。近日港大將舉辦關於電視新聞編輯室的講座工作坊，身為新聞系一年級學生的鍾柔美與Crystal齊齊獲邀擔任分享嘉賓，背後原因令人意外。
鍾柔美獲港大邀請任工作坊嘉賓
港大將舉辦一個關於「Inside the TV Newsroom」的講座工作坊，讓一班中學生走進電視新聞編輯室，體驗坐在主播台播報新聞，並親眼見證廣播新聞的運作。身為新聞系Year 1學生的鍾柔美與Crystal齊齊獲邀擔任分享嘉賓，認真叻女。同為跳唱歌手出身的二人日前還趁上堂前合體拍片派粉絲福利，青春氣息撲面而來，惹粉絲心心眼留言大讚「舞姿優美，青春活力」。
鍾柔美親述讀新聞系感受
被問學業情況，鍾柔美指現時在香港大學讀新聞系，她分享「有一個功課要出去做街訪，我終於明白做傳媒嘅艱苦，例如要準備問題去訪問人。點解我要揀讀呢一科？想感受做幕後嘅感覺。」談及做街訪的時候有否被人認出她是藝人，鍾柔美表示會正常去做訪問，也曾經訪問過外國人和學生。至於有否試過做街訪被人拒絕，鍾柔美直言「一定有㗎！我終於明白傳媒嘅感覺。」
鍾柔美升學路回顧
鍾柔美修讀一年副學士課程（HKU SPACE）後，今年9月成功升讀香港大學新聞系，正式成為大學生。她還透露與曾參加《聲夢傳奇2》的XiX成員良玳瑩做同學，相當有緣。提到最想訪問的對象，鍾柔美笑言想訪問韓國女團aespa和BLACKPINK。講到是否希望能參演《新聞女王》外傳，鍾柔美表示「如果公司可以俾到機會我，我覺得每一個角色都係一個挑戰。」
網民大讚鍾柔美努力向上
鍾柔美成功升讀港大新聞系的消息曝光後，網民紛紛留言大讚她努力向上的精神。有網民表示「讀書同做藝人兩樣都兼顧到，好叻女」，亦有粉絲留言「支持Yumi繼續努力，將來做記者一定好出色」。不少網民對她與Crystal做同學感到驚喜，留言「兩個《聲夢》出身嘅女仔做同學，好有緣分」。
圖片來源：YouTube@魔方全媒、IG@yumichung1221、IG@jmsc_hku資料或影片來源：原文刊於新假期