鍾柔美學士成功升讀港大HKU 解釋學霸真相 特殊班別出身「係家人學校安排」
Yumi詳細解釋了自己的求學經歷，澄清外界對她「學霸」身份的質疑。她表示小學時期確實有讀過中文，但升讀中學時，是由家人和學校安排入讀基督教中國佈道會聖道迦南書院的非華語學生班別。作為中菲混血兒，她有選擇權決定就讀哪個班別，最終選擇了非華語班。對於全班第一的成績，Yumi強調「無論去到那一班都好，精英班又好、非華語班又好，每一班都有它的挑戰」，認為每個班別都有其獨特的學習難度。
DSE放榜成績不理想 毅然放棄獲派大學
Yumi透露自己在放榜時發現成績並不理想，這個打擊並沒有讓她放棄，反而激發了她更強的鬥志。她毅然決定「犧牲了原本派了的那間大學」，選擇就讀HKUSPACE副學士課程作為跳板，希望透過這個途徑重新爬回理想的學術軌道，讀上心儀大學及學科。
鍾柔美去年放棄大學Offer讀副學士
去年大學聯招（JUPAS）的放榜日，應屆考生之一的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）的去向一直備受外界關注。Yumi早前透露自己的DSE成績未如理想，難以入讀心儀大學及科目。 其後Yumi終於透露了自己最終的選擇，放棄大學OFFER修讀副學士。當時有不少網民得知消息都表示詫異，毫不理解Yumi放棄大學學位的決定，期間也有網民質疑Yumi指自己有大學offer的說法。此外，更多人好奇的是Yumi將會修讀的科目，還透露很希望能與她做同學。
此外，不少網民聽到Yumi選擇原因後表示理解及支持， 並推測Yumi很大可能想從HKUSpace再嘗試升讀大學，有家長及過來人都為她打氣，「讀副學士或高級文憑升返上degree其實都唔係容易, 都要好勤力先得」、「讀副學士衝GPA駁腳上返大學都係一個選擇」、「希望佢俾心機讀書可以升返三大」、「唔出奇～好多人覺得都大、樹大排名較後，鍾（Yumi）可能想比心機讀副學士，努力啲攞高GPA入番心儀大學」、「身邊都有朋友嘅仔女, 有都大收但唔會讀而行asso條路」。不過，有網民則持有不同取向，「咁情願讀樹大，都係degree, 好過hkuspace副學士啩」、「寧願重讀，努力再考理想大學。」
鍾柔美宣布今年9月已轉讀港大新聞系
今年9月，原來鍾柔美已轉校至HKU香港大學繼續讀書，並修讀新聞系（Journalism）。至今開學已近三個月，她透露功課忙碌，剛完成「期中考」（mid-term exam），加上要工作、準備台慶，不過整個讀書氛圍都令她覺得好開心，還透露與XiX成員、曾參加《聲夢JUNIOR》Cystal(良玳瑩)一齊做同學。
一原因感謝師兄
升讀港大新聞系一事，鍾柔美特別鳴謝「聲夢」師兄冼靖峰（Archie Sin），指對方身為港大畢業生，分享升學心得及「駁一駁」意見，讓她重拾信心：「多謝Archie，他好有經驗，聽佢講野之後，我先決定報新聞系，覺得呢個科目好啱我，將來可以將娛樂圈同新聞結合！」 事實上，兩人早有合作，2022年曾合唱懷舊情歌《再見Puppy Love》，展現默契。 鍾柔美笑言，未來或會到TVB新聞部實習，笑稱「遲啲會唔會返嚟做實習生呀？」
網民意外：Yumi唔係揀商科？
鍾柔美曾多次表明選科意向是商科，目標是入讀香港城市大學商科，而成績較優異的話則會考慮香港科技大學或香港大學的商科。對於Yumi轉讀新聞系，令不少網民感到意外，「Yumi唔係揀商科？」、「點解揀新聞系？」，有人推測會否跟大熱劇集《新聞女王》有關，「可能受Man姐影響」，也有網民認為「Yumi做主播應該好靚女、好受歡迎」； 也有人讚賞鼓勵Yum讀書加油，「Yumi 讀港大好叻女，加油呀」、「Yumi入倒港大 新聞系是不易的, 會好忙」。
JUPAS｜以全班第一畢業鍾柔美將修讀讀副學士或高級文憑
以全班第一名成績中學畢業的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前考完DSE，放榜五天後已透露成績未如理想，近日在出席活動時表示經過深思熟慮，決定留在香港，並入讀香港大學專業進修學院（HKUSpace）修讀副學士或高級文憑課程。
與XiX成員合體拍片派福利
Yumi曾經透露將與XiX成員，曾參加《聲夢JUNIOR》Cystal(良玳瑩)一齊做同學，同為跳唱歌手出身的二人日前還趁上堂前合體拍片派粉絲福利，青春氣息撲面而來！
她表示，雖然收到了大學的錄取通知，但最終選擇了HKUSpace的課程，希望能夠有更多時間探索自己真正的興趣和未來方向，希望大家會支持她。不過她就沒有透露將會修讀的科目。
JUPAS｜鍾柔美早有心儀大學
事實上，Yumi已一早透露自己有心儀大學。早前她在其社交網分享了一輯她和朋友到台北放天燈祈願的照片和影片，在祈願天燈上，也看到上面寫著關於學業的願望， 並寫了數間本地大學的英文縮寫，包括CU（香港中文大學）、HKU（香港大學）、UST（香港科技大學）和CityU（香港城市大學）。此外，她同時希望自己研演藝事業、跳唱越來越步步高陞。
網民忍唔住逐個字糾正：幾乎無個字寫啱
不過，這張「祈願天燈 」相片引起外界關注，很多網民都忍不住留言糾正，「心儀。希望…錯別字不會影響升學。」、「心『儀』大學」、「欣賞你的舞技，但見到有幾個錯別字想善意提醒你，不要介意，『眷』顧、心『儀』、步步高『陞』、『越』來『越』」、「幾乎無個字寫岩（啱）」等。