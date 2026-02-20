鍾柔美小紅書曬腰拜年遭圍攻 內地網民毫不留情狠批：個樣好姣
廣告
「聲夢小花」鍾柔美自爆出「偽A0」醜聞後形象一落千丈，近日她在小紅書發布新年祝福影片，身穿牛仔Look大曬纖細小蠻腰，笑容滿面向網民拜年。然而這次試水溫行動再次失敗，內地網民依然不買帳，留言區充斥著嘲諷聲音，令她的復出之路更加艱難。
鍾柔美小紅書曬腰拜年遭圍攻
鍾柔美在小紅書上載的影片中，選擇在晚上時分於廣闊的草地公園拍攝，身穿牛仔Look的她刻意展示纖細小蠻腰。影片中她笑容滿面，先以廣東話唱出「你有前途」，隨後轉用普通話講出「祝大家新年快樂」的祝賀說話。這次發片明顯是想測試網民反應，看看自己的形象是否有所回復，但結果令人失望。
內地網民狠批「個樣好姣」
鍾柔美的新年祝福影片發布後，留言區立即湧現大量負面評論。內地網民毫不留情地留言嘲諷「姣」、「不是好人」、「今日係咪A0？」、「真係個樣好姣」等刻薄字眼，顯示她的負面形象已經跨越地域界限，連內地網民都對她反感。這些留言反映出她的誠信危機已經深深烙印在公眾心中，短時間內難以挽回。
鍾柔美A0形象徹底崩壞始末
鍾柔美的形象危機源於去年錯手在社交平台分享與緋聞男友劉展霆從後抱抱兼親吻的短片。當時她解釋二人只是玩遊戲「True or Dare」輸了的懲罰，強調只是好朋友關係，並堅持自己仍是「A0」。然而隨後被中學同學爆料，揭發她在中學時期已至少談過4次戀愛，更提供了她與前男友的合照作為證據。面對鐵證如山，她在神隱一個月後終於承認對大眾講大話，並聲淚俱下作出道歉，但為時已晚。
網民持續抵制鍾柔美商業活動
鍾柔美近期的商業活動同樣受到網民強烈抵制。她日前出席某地產公司45周年晚宴擔任表演嘉賓，遭到大批網民在社交平台留言抵制，質疑品牌選擇她作為代表的決定。網民紛紛表示「唔會支持呢個品牌」、「搵佢做代言人真係唔掂」，顯示她的負面形象已經影響到合作品牌的聲譽。這次在小紅書的拜年影片再次證明，無論她如何努力重塑形象，網民的怒火依然未息。
圖片來源：小紅書、IG@yumichung1221、threads、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期