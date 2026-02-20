鍾柔美小紅書曬腰拜年遭圍攻 內地網民毫不留情狠批：個樣好姣

「聲夢小花」鍾柔美自爆出「偽A0」醜聞後形象一落千丈，近日她在小紅書發布新年祝福影片，身穿牛仔Look大曬纖細小蠻腰，笑容滿面向網民拜年。然而這次試水溫行動再次失敗，內地網民依然不買帳，留言區充斥著嘲諷聲音，令她的復出之路更加艱難。