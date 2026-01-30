鍾柔美懶理負評素顏出片一細節位透露慘況 網民留言追問：今日係咪A0狀態？

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前與緋聞男友Eden親密片段流出後，一度以「真心話大冒險」為由解畫力保「A0」清純形象，豈料隨後有舊同學爆料指她中學時期已拍過4次拖，令形象大插水。潛水多日的她終於「上水」貼跳舞片回饋粉絲，而最新她再度出片，今次更加大膽素顏上陣分享積極生活，但網民眼利發現她連襪子都穿窿，慘況令人戥佢慘！