鍾柔美懶理負評素顏出片一細節位透露慘況 網民留言追問：今日係咪A0狀態？
「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前與緋聞男友Eden親密片段流出後，一度以「真心話大冒險」為由解畫力保「A0」清純形象，豈料隨後有舊同學爆料指她中學時期已拍過4次拖，令形象大插水。潛水多日的她終於「上水」貼跳舞片回饋粉絲，而最新她再度出片，今次更加大膽素顏上陣分享積極生活，但網民眼利發現她連襪子都穿窿，慘況令人戥佢慘！
鍾柔美素顏出鏡襪子穿窿更顯慘況
事隔數日，Yumi再次在社交平台發布新片，今次她選擇素顏上陣分享gymroom運動片以及跳舞片，並留言「新一年繼續進步💪🏻」。影片中她身穿運動背心露出纖腰，依然「擺來擺去」跳舞，但眼利網民卻發現她腳上的襪子竟然穿窿，令人感到她的慘況更加明顯。Yumi選擇以冷處理方式面對早前的爭議，沒有在影片中作任何回應或解釋，只是繼續展示她的舞蹈才華和運動日常。
網民留言區變車禍現場狂問A0狀態
鍾柔美的新片一出，留言區瞬間變成「戰場」，網民毫不留情地狂轟她的過往醜聞。有網民直接留言「柔美姐今日係咪A0狀態？」，更有人嘲諷她早前的親密片段風波。另外亦有網民提及「玩truth or dare先啦」、「咁得閒做gym唔使玩大冒險咩？」等，全部都是在影射她早前以「真心話大冒險」解畫的事件。
舊同學爆料時機被網民狠批落井下石
有網民在留言中為鍾柔美抱不平，狠批爆料的舊同學時機卑鄙。該網民留言「話時話…公開你同你之前班仔啲相果條X街都幾X街下，佢冇喺你最輝煌嘅時候公開，但就喺你跌得最甘嘅時候公開，間接見你X街仲要踩多你兩腳😂😂」。另一位網民亦附和「舊同學算係咁啦，俾你紅左一陣先爆你大鑊」，認為舊同學的行為相當卑劣。
支持者力撐鍾柔美做自己不為別人而活
儘管負評如潮，但鍾柔美仍有不少支持者為她打氣。有粉絲留言「😍😍😍👏👏👏做自己鍾意嘅事 不是為別人而活」，鼓勵她堅持做自己。另外亦有網民讚賞她的努力，留言「努力鍛鍊自己，加油！」、「好似開始有小小腹肌線條啦😊」等正面評價。更有支持者表示「支持Yumi😍」、「更加青春活力，散發迷人气質。😍😘🌹❤️💪👏👏」
