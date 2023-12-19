聲夢傳奇演唱會︱鍾柔美才貌雙全卻慘遭公司大細超 曾因1失誤惹公關災難
鍾柔美清純可愛 一出道獲稱「翻版鍾嘉欣」
鍾柔美（Yumi）童星出身，出演過劇集《城寨英雄》、《平安谷之詭谷傳說》以及《親親我好媽》等等，與陳展鵬、陳凱琳與李佳芯都有合作過，細細個已經有好多演藝圈經歷。參賽後因樣子甜美向來有「小鍾嘉欣」之稱，她在《聲夢傳奇》中表現亦非常突出，比賽中以跳唱演繹郭富城歌曲《狂野之城》令人深刻，跳唱能力算在團隊中最強的成員。一出道當時依然有啲Baby Fat，但依然無損其魅力。
鍾柔美越大越靚 經常露腰曬長腿勁吸睛
出道兩年，Yumi不但越大越靚，身材高挑的她經常在社交網站派福利曬長腿。熱愛跳舞的Yumi經常在社交平台上傳跳舞短片，身形fit到漏的穿上露腰上衣熱褲一邊大騷長腿，一邊扭着腰擺動身體跳韓國女團NewJeans、BLACKPINK、Fifty Fifty等歌曲，架勢絕不輸一班KPOP偶像。
Yumi才貌雙全 卻慘遭公司大細超
雖然Yumi外貌出眾，實力亦是《聲夢傳奇》中學員數一數二，但一直未有得到TVB力捧。不但曝光率遠遠不及炎明熹、姚焯菲（Chantel）等學員，就連拍MV都慘遭唱片公司大細超。7月中，姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）齊齊推出新歌MV，兩人新歌同樣走Y2K風格，但有心水清的網民就發現Chantel新歌遠赴日本拍MV，去東京鐵塔和日本街頭取景之餘，又大放煙花，非常大陣仗；而Yumi就只留在香港東九龍拍MV，場景都只得溜冰場、九龍城街頭同攝影棚。在服裝方面，Chantel於新歌MV中前前後後換上7個造型，而Yumi就只得三套衫，令不少Yumi粉絲都表示非常不滿。
曾大方承認去Anson Lo演唱會
Yumi除了才貌雙全，連性格都特別豪爽，深得網民喜愛。早前Yumi就被網民踢爆入場睇對家MIRROR成員Anson Lo個人演演唱會。早前鍾柔美在IG直播中，有網民問到Yumi「有冇去睇教主」，Yumi直認有到場睇演唱會，仲大讚演唱會「好正」：
有！雖然冇同大家講，但係我覺得無論點都好，喺呢一行入面，我覺得係值得去向對方學習。我前日（7月25日）睇咗，同埋嘉賓都非常Surprise，Dear Jane唱咗《到底發生了什麼事》，我覺得好正！我覺得係值得去欣賞一啲唔同嘅演唱會，去學一啲唔同嘅嘢，無論點都好，大家都係娛樂圈入面嘅，我覺得應該向對方學習。所以，Yeah， Why Not ，正嘅！我都希望可以有一個屬於自己嘅舞台啦。
網民大讚Yumi回應夠得體
網民都表示很驚訝身為TVB力捧「聲夢小花」之一的Yumi，竟然會大方承認有到場支持對家ViuTV藝人，同時認為Yumi就事件回應得非常大方得體：「佢答得幾好，態度幾正確」、「其實有咩問題」等。不過亦有網民擔心Yumi會因此被TVB雪藏：「係正常地方嘅娛樂圈生態就其實冇問題嘅，但係以TVB呢個內循環生態就差唔多係死罪」、「會唔會畀人雪」、「之前都有個3-4線愛回家二打六睇完姜濤嗰Show，Yumi會唔會都畀人雪」等。
曾因1失誤引起公關災難 惹網民怒轟
形象清純乖巧的Yumi，卻曾經因為一個舉動引起公關災難。事源8月她去了戲院看電影《Barbie芭比》，卻在戲院內公然影住銀幕畫面在IG打卡，影住電影中最後結局的場口，不但加上心心emoji，仲tag埋華納兄弟的官方IG兼加上電影《Barbie芭比》的hashtag。事後Yumi似乎知錯並刪除相關限時動態，兼寫上道歉的字眼：「My deeply apologise, sorry.」不過網民依然非常生氣：「成個電影業畀Yumi搞彎晒啦！」、「唔識規矩」、「包場都唔可以咁樣啦」、「家下係咪係得返啲老土戲院會播任達華㗎啦」、「人品要幾差同IQ要幾低先會戲院做呢啲嘢」、「仲要tag埋發行係咩玩法」。不過，仍然有網民覺得Yumi年紀細，值得大家原諒：「細路女唔識嘢姐，又未夠18你想點樣啊」、「影幅相啫，又唔係盜錄」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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