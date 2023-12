聲夢傳奇演唱會︱鍾柔美才貌雙全卻慘遭公司大細超 曾因1失誤惹公關災難

TVB選秀節目《聲夢傳奇》中15位參賽者即將在星期四(21日)舉行《星夢飛行 What We Become Live 2023》,炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy)等人都會出席。有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美獲網民大讚由細靚到大。雖然Yumi才貌雙全,但曝光率一直不夠炎明熹、Chantel等成員,就連拍MV都慘遭公司大細超!以下就為大家整理了Yumi出道以來的變化!