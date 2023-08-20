鍾柔美被踢爆睇Anson Lo演唱會 大方承認傳聞：Why Not！

MIRROR成員Anson Lo上月底在亞博舉行首個個人演唱會，多位藝人朋友都有到場支持，就連近年深受TVB力捧的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）都被網民踢爆有入場睇演唱會。早前鍾柔美在IG直播中大方承認有睇演唱會，仲大讚演唱會「好正」，獲網民一致大讚Yumi回應夠曬得體！