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鍾柔美被踢爆睇Anson Lo演唱會 大方承認傳聞：Why Not！

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MIRROR成員Anson Lo上月底在亞博舉行首個個人演唱會，多位藝人朋友都有到場支持，就連近年深受TVB力捧的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）都被網民踢爆有入場睇演唱會。早前鍾柔美在IG直播中大方承認有睇演唱會，仲大讚演唱會「好正」，獲網民一致大讚Yumi回應夠曬得體！

鍾柔美大方承認有去Anson Lo演唱會

早前推出新歌的Yumi在IG開Live同粉絲們傾計加宣傳，臨到直播尾聲就有網民問到Yumi「有冇去睇教主」，Yumi直認有到場睇演唱會，仲大讚演唱會「好正」：「有！雖然冇同大家講，但係我覺得無論點都好，喺呢一行入面，我覺得係值得去向對方學習。我前日（7月25日）睇咗，同埋嘉賓都非常Surprise，Dear Jane唱咗《到底發生了什麼事》，我覺得好正！我覺得係值得去欣賞一啲唔同嘅演唱會，去學一啲唔同嘅嘢，無論點都好，大家都係娛樂圈入面嘅，我覺得應該向對方學習。所以，Yeah， Why Not ，正嘅！我都希望可以有一個屬於自己嘅舞台啦。」

鍾柔美 Yumi大方回應有去睇Anson Lo演唱會。
Yumi大方回應有去睇Anson Lo演唱會。（圖片來源：IG@yumichung1221）
鍾柔美 Anson Lo在7月底舉辦了一連四場的演唱會。
Anson Lo在7月底舉辦了一連四場的演唱會。（圖片來源：東方新地）
鍾柔美 其中Yumi有去睇嗰唱就係由Dear Jane擔任嘉賓。
其中Yumi有去睇嗰唱就係由Dear Jane擔任嘉賓。（圖片來源：東方新地）

網民大讚Yumi回應夠得體

網民都表示很驚訝身為TVB力捧「聲夢小花」之一的Yumi，竟然會大方承認有到場支持對家ViuTV藝人，同時認為Yumi就事件回應得非常大方得體：「佢答得幾好，態度幾正確」、「其實有咩問題」等。不過亦有網民擔心Yumi會因此被TVB雪藏：「係正常地方嘅娛樂圈生態就其實冇問題嘅，但係以TVB呢個內循環生態就差唔多係死罪」、「會唔會畀人雪」、「之前都有個3-4線愛回家二打六睇完姜濤嗰Show，Yumi會唔會都畀人雪」等。

鍾柔美 網民都大讚Yumi回應夠得體。
網民都大讚Yumi回應夠得體。（圖片來源：IG@yumichung1221）

Yumi親口承認有去睇AL演唱會：

《愛回家》李芷晴睇姜濤演唱會被發現速刪Po

姜濤在8月初舉行了個人演唱會，吸引唔少前輩到場支持，包括Do姐鄭裕玲、毛舜筠等。最令人估唔到嘅係TVB御用綠葉馬海倫孖住李芷晴同鍾晴呢兩位小花一起入場睇演唱會。有網民發現李芷晴曾在IG限時動態中有發佈有去看姜濤演唱會的動態，但很快就刪Po。在當日晚上時份，李芷晴再發出一個IG限時動態，強調沒有畀TVB照肺，「其實公司冇照肺 Story24小時就冇左（咗）係好正常 大家唔使擔心」。

鍾柔美 tvb李芷晴 姜濤 左起：李芷晴、鍾晴同馬海倫都去咗睇姜濤演唱會，三人睇嚟都係姜糖！
左起：李芷晴、鍾晴同馬海倫都去咗睇姜濤演唱會，三人睇嚟都係姜糖！（圖片來源：IG@ma_helen_ma）
鍾柔美 tvb李芷晴 姜濤 強調冇被照肺！
李芷晴被發現刪除咗睇姜濤演唱會嘅IG Story。當晚再更新IG，強調冇被照肺！（圖片來源：IG@ step_bystep）
鍾柔美 tvb李芷晴 姜濤 愛回家 送水輝 李芷晴 李芷晴的茉莉公主造型。
李芷晴喺《愛回家》嘅角色，成功俘虜咗唔少Fans。（圖片來源：IG@step_bystep）

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：IG@yumichung1221、IG@step_bystep、IG@ma_helen_ma、東方新地

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