鍾柔美被踢爆睇Anson Lo演唱會 大方承認傳聞：Why Not！
鍾柔美大方承認有去Anson Lo演唱會
早前推出新歌的Yumi在IG開Live同粉絲們傾計加宣傳，臨到直播尾聲就有網民問到Yumi「有冇去睇教主」，Yumi直認有到場睇演唱會，仲大讚演唱會「好正」：「有！雖然冇同大家講，但係我覺得無論點都好，喺呢一行入面，我覺得係值得去向對方學習。我前日（7月25日）睇咗，同埋嘉賓都非常Surprise，Dear Jane唱咗《到底發生了什麼事》，我覺得好正！我覺得係值得去欣賞一啲唔同嘅演唱會，去學一啲唔同嘅嘢，無論點都好，大家都係娛樂圈入面嘅，我覺得應該向對方學習。所以，Yeah， Why Not ，正嘅！我都希望可以有一個屬於自己嘅舞台啦。」
網民大讚Yumi回應夠得體
網民都表示很驚訝身為TVB力捧「聲夢小花」之一的Yumi，竟然會大方承認有到場支持對家ViuTV藝人，同時認為Yumi就事件回應得非常大方得體：「佢答得幾好，態度幾正確」、「其實有咩問題」等。不過亦有網民擔心Yumi會因此被TVB雪藏：「係正常地方嘅娛樂圈生態就其實冇問題嘅，但係以TVB呢個內循環生態就差唔多係死罪」、「會唔會畀人雪」、「之前都有個3-4線愛回家二打六睇完姜濤嗰Show，Yumi會唔會都畀人雪」等。
Yumi親口承認有去睇AL演唱會：
《愛回家》李芷晴睇姜濤演唱會被發現速刪Po
姜濤在8月初舉行了個人演唱會，吸引唔少前輩到場支持，包括Do姐鄭裕玲、毛舜筠等。最令人估唔到嘅係TVB御用綠葉馬海倫孖住李芷晴同鍾晴呢兩位小花一起入場睇演唱會。有網民發現李芷晴曾在IG限時動態中有發佈有去看姜濤演唱會的動態，但很快就刪Po。在當日晚上時份，李芷晴再發出一個IG限時動態，強調沒有畀TVB照肺，「其實公司冇照肺 Story24小時就冇左（咗）係好正常 大家唔使擔心」。
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