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15歲鍾柔美否認開小紅書鋪路北上 親回舞姿撩人遭負評：我都係做自己

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《聲夢傳奇》出身的鍾柔美Yumi曾令網民發動「網上尋人記」，事關她曝光率不及其他炎明熹、姚焯菲等人，Yumi日前終於現身商場活動面對面見fans，回應自己開小紅書而且跳舞太過撩人唔似15歲。

鍾柔美 Yumi終於上水面對面見fans，回應之前一條勁舞影片被指動作太撩人不符她的年紀。
Yumi終於上水面對面見fans，回應之前一條勁舞影片被指動作太撩人不符她的年紀。（圖片來源：[email protected]

鍾柔美回應舞姿太撩人唔似15歲：我都係做自己

鍾柔美Yumi現身活動面對面見fans，獻唱首支個人作品《Breakin’ My Heart》，神隱多時終於面對面見fans。Yumi向來喜歡勁歌熱舞，她早前在「小紅書」post出跳舞影片，曾有網民認為她動作太撩人、太成熟，不符她15歲的年紀。Yumi自己都有留意到相關留言，她表示自己並非刻意設計那些舞步，又說「都係做自己」，雖然不怕他人評論，但之後會多加留意。

鍾柔美 Yumi
Yumi早前在小紅書出post，被指舞步太撩人不符15歲的年紀。（圖片來源：小紅書@鍾柔美Yumi）
鍾柔美 Yumi
Yumi表示都係做自己，雖然唔怕被人談論，但之後都會多加留意。（圖片來源：小紅書@鍾柔美Yumi）

Yumi自爆冇開小紅書

Yumi早前的撩人勁舞影片於內地平台「小紅書」發佈，但Yumi卻自爆並沒有小紅書帳號，甚至不知道甚麼是小紅書。雖然Yumi表示冇玩小紅書，但她看過相關報道後有告知經理人，未知該帳號是否由經理人公司營運。

鍾柔美 Yumi
明明呢條片喺小紅書睇到，但Yumi就話自己冇玩小紅書，不過有就此事告知經理人。（圖片來源：小紅書@鍾柔美Yumi）

Yumi自爆唔多男性朋友

Yumi仍在求學階段，現時她正忙於應付考試，一考完試就趕住出席活動。她又表示近期忙於溫習，幾乎每晚1、2點先瞓，第二朝5點就起身再溫。Yumi已計劃考完試就與同學外出遊玩放鬆，而她本身不多男性朋友，較喜歡與女生做朋友，大派定心丸給一眾支持者。

鍾柔美 Yumi仲讀緊書，呢排忙於溫習，佢自爆唔多男性朋友，一眾支持者就可以放心啦！
Yumi仲讀緊書，呢排忙於溫習，佢自爆唔多男性朋友，一眾支持者就可以放心啦！（圖片來源：[email protected]

Yumi成失蹤人口？

身為《聲夢傳奇》四小花之一的Yumi鍾柔美，出道後曾有指會被無綫力捧成為新一代跳唱歌手，但自從2月推出個人單曲〈Breakin’ My Heart〉及在《青春本我》演出後，Yumi似乎暫時未有新作，而且仲消聲匿跡一段時間，有不少粉絲擔心Yumi已變成失蹤人口，甚至在網上討論區公開尋人。

鍾柔美 Yumi Yumi有份參演的劇集《青春本我》播完後，未有其他新作。
Yumi有份參演的劇集《青春本我》播完後，未有其他新作。（圖片來源：[email protected]
鍾柔美 Yumi Yumi早前曾現身NFT活動，不過近月卻曝光率大減。
Yumi早前曾現身NFT活動，不過近月卻曝光率大減。（圖片來源：[email protected]

網民分析Yumi失蹤原因

15歲Yumi冇見一排，網民表示甚掛念，有人在香港討論區以「Yumi去咗邊」為題開帖，引起一場熱議，有心水清網民表示Yumi只是中三學生，專注學業都好正常，而且每年五、六月都是考試季節，Yumi暫停幕前演出亦好合理；不過亦有網民覺得無綫只偏重力捧炎明熹與姚焯菲的，明顯冷待Yumi。點都好，Yumi上月底都自己在社交網表示剛剛考完試，仲搵前著名女騎師學騎馬，努力增備好自己。

鍾柔美 Yumi
（圖片來源：香港討論區截圖）
鍾柔美 Yumi
（圖片來源：香港討論區截圖）
鍾柔美 Yumi
（圖片來源：香港討論區截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、網頁截圖

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