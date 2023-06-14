16歲鍾柔美着熱褲翻跳KPOP女團歌 擁極豐富女團經驗大展青春活力

鍾柔美（Yumi）於3年前在TVB選秀節目《聲夢傳奇》奪季軍後正式出道，以女歌手身份及女團After Class成員身份在樂壇闖盪，擅長跳唱的她去年更在新城和港台奪新人獎項，現年16歲前途可謂無可限量。年紀輕輕的Yumi平時熱愛跳舞，經常在社交網站派福利分享自己跳舞的片段之外，近日她登上TVB新音樂節目《J Music》，除了在街上表演街頭舞蹈，更翻跳韓國女團NewJeans的名曲《OMG》，大展青春活力。