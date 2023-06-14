鍾柔美 yumi

16歲鍾柔美着熱褲翻跳KPOP女團歌 擁極豐富女團經驗大展青春活力

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鍾柔美（Yumi）於3年前在TVB選秀節目《聲夢傳奇》奪季軍後正式出道，以女歌手身份及女團After Class成員身份在樂壇闖盪，擅長跳唱的她去年更在新城和港台奪新人獎項，現年16歲前途可謂無可限量。年紀輕輕的Yumi平時熱愛跳舞，經常在社交網站派福利分享自己跳舞的片段之外，近日她登上TVB新音樂節目《J Music》，除了在街上表演街頭舞蹈，更翻跳韓國女團NewJeans的名曲《OMG》，大展青春活力。

鍾柔美 yumi 鍾柔美現年16歲。
鍾柔美現年16歲。（圖片來源：[email protected]
鍾柔美 yumi 擅長跳唱的她去年更在新城和港台奪新人獎項。
擅長跳唱的她去年更在新城和港台奪新人獎項。（圖片來源：[email protected]
鍾柔美 yumi Yumi向來好有台風。
Yumi向來好有台風。（圖片來源：[email protected]
鍾柔美 yumi Yumi現時是After Class成員之一。
Yumi（下）現時是After Class成員之一。（圖片來源：[email protected]

超愛跳KPOP 露腰曬長腿勁吸睛

Yumi早前在節目上穿上露腰短版上衣和牛仔褲在銅鑼灣街頭玩街舞，今次則自己一個人在室外翻跳KPOP舞蹈，身形fit到漏的穿上露腰上衣熱褲一邊大騷長腿，一邊扭着腰擺動身體跳韓國女團NewJeans的首本名曲《OMG》，大展活力四射的一面。熱愛跳舞的Yumi亦經常在社交網站分享自己跳舞的片段，當中有不少都是KPOP舞蹈，例如NewJeans的《Ditto》、BLACKPINK的《Pink Venom》、BLACKPINK成員Jisoo的SOLO歌《Flower》、Fifty Fifty的《Cupid》等等，架勢絕不輸一班KPOP偶像。她亦曾經透露自己非常喜歡BLACKPINK，早前亦有觀看她們的香港演唱會，事後亦表示從BLACKPINK身上「學習喺跳唱方面嘅熱誠」。

鍾柔美 yumi Yumi室外翻跳KPOP舞蹈。
Yumi室外翻跳KPOP舞蹈。（圖片來源：《J Music》影片截圖）
鍾柔美 yumi 跳緊NewJeans的首本名曲《OMG》。
跳緊NewJeans的首本名曲《OMG》。（圖片來源：《J Music》影片截圖）
鍾柔美 yumi 穿上熱褲的Yumi一邊大騷長腿。
穿上熱褲的Yumi一邊大騷長腿。（圖片來源：[email protected]i Chung Memories）
鍾柔美 yumi Fifty Fifty的《Cupid》點會難倒Yumi？
Fifty Fifty的《Cupid》點會難倒Yumi？（圖片來源：[email protected]
鍾柔美 yumi NewJeans的《Ditto》真係好hit！
NewJeans的《Ditto》真係好hit！（圖片來源：[email protected]

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8歲已經入女團 踩過界做埋TVB童星

事實上，Yumi未參加《聲夢傳奇》之前就已有豐富的女團表演經歷，她是家燕媽媽藝術中心的畢業生，於8歲的時候加入過薛家燕旗下女團Honey Bees，並隨隊走埠過馬來西亞、澳門、廣州等地登台表演，之後她10歲時又與6位女生組成過A Little Bit Shy，現時After Class已經是她加入的第三個女團，難怪有如此紮實的跳唱功力！除此之外，Yumi亦曾經在TVB做過童星，出演過劇集《城寨英雄》、《平安谷之詭谷傳說》以及《親親我好媽》等等，與陳展鵬、陳凱琳與李佳芯都有合作過，細細個已經有好多演藝圈經歷，前途無可限量。

鍾柔美 yumi Yumi曾經是薛家燕旗下女團Honey Bees成員之一。
Yumi曾經是薛家燕旗下女團Honey Bees成員之一。（圖片來源：網上圖片）
鍾柔美 yumi 並隨隊走埠過馬來西亞、澳門、廣州等地登台表演
並隨隊走埠過馬來西亞、澳門、廣州等地登台表演（圖片來源：Big Big Channel）
鍾柔美 yumi 10歲的時候以A Little Bit Shy成員身份活動。
10歲的時候以A Little Bit Shy成員身份活動。（圖片來源：[email protected] – A Little Bit Shy）
鍾柔美 yumi 仲做過童星拍劇。
仲做過童星拍劇。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 《J Music》影片截圖

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