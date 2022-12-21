鍾柔美Yumi 16歲生日大玩粉紅派對 獲讚靠一樣嘢完勝吳若希

鍾柔美Yumi於今日（12月21日）踏入16歲，日前她的一班粉絲（䁥稱米粉）就大搞了一個粉紅色派對，預早為她慶祝16生日！生日前夕，Yumi更在社交網分享了一張她早前為吳若希演唱會做嘉賓時，與對方在台上一同被拍的合照，意外引發網民熱議！