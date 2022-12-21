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鍾柔美Yumi 16歲生日大玩粉紅派對 獲讚靠一樣嘢完勝吳若希

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鍾柔美Yumi於今日（12月21日）踏入16歲，日前她的一班粉絲（䁥稱米粉）就大搞了一個粉紅色派對，預早為她慶祝16生日！生日前夕，Yumi更在社交網分享了一張她早前為吳若希演唱會做嘉賓時，與對方在台上一同被拍的合照，意外引發網民熱議！

鍾柔美Yumi 被指公開處刑吳若希

Yumi在社交網中特別多謝吳若希邀請她做演唱會嘉賓，又直言由細聽吳若希的歌聽到大，充份顯示出兩人在輩份上的差距！她說：「從小時候在家中的我，電視上留意你、睇你、聽你唱嘅歌，到依家，感到十分之驚喜同開心，亦都冇諗過今時今日可以做到你演唱會嘅嘉賓！」

鍾柔美 這張是Yumi和吳若希在台上的合照。
這張是Yumi和吳若希在台上的合照。（圖片來源：[email protected]/[email protected]_）

Yumi美腿獲讚世界級

不過網民都錯焦點，紛紛指出Yumi穿著一身性感的吊帶短裙，站在吳若希身邊，猶如對她公開處刑，又大讚她一對美腿完勝吳若希：「Yumi對腳真係世界級」、「佢兩個好似兩姨姪」、「拎返吳若希喺沙灘影嘅相都輸足10條街」、「後生女點都吊打3字頭阿嬸」等等。

鍾柔美 Yumi獲讚擁有世界級美腿。
Yumi獲讚擁有世界級美腿。（圖片來源：[email protected]_）
鍾柔美 早前TVB台慶夜，Yumi也曾著上粉紅色禮服裙大曬長腿。
早前TVB台慶夜，Yumi也曾著上粉紅色禮服裙大曬長腿。（圖片來源：[email protected]
鍾柔美 Yumi 走跳唱歌手路線的Yumi，以往形象一向帶點狂野性感。
走跳唱歌手路線的Yumi，以往亦經常大曬長腿。（圖片來源：[email protected]

有網民力撐吳若希keep得好

不過亦有網民力撐現年30歲的吳若希比Yumi年紀大上近一倍，已經算keep得好好：「咁既年紀真係超晒班」、「剩係講對腳吳若希白滑好多」、「咖哩初出道都係對腳響朵」等。

鍾柔美 有網民重提這輯被吳若希稱為人生污點的沙灘寫真照，指十多歲時的她一對長腿也比不上Yumi。
有網民重提這輯被吳若希稱為人生污點的沙灘寫真照，指十多歲時的她一對長腿也比不上Yumi。（圖片來源：www.fotop.net/lofuchi）

Yumi獲「米粉」大搞粉紅派對慶祝16生日

此外一眾「米粉」日前以Yumi最愛的粉紅色作為生日派對主題，𠱁得Yumi非常開心，Yumi亦好配合，穿上了一身粉紅色上衫，配襯黑色短褲和長靴現身，大騷美腿。

鍾柔美 成個生日派對都充滿Yumi最愛嘅粉紅色。
成個生日派對都充滿Yumi最愛嘅粉紅色。（圖片來源：[email protected] About Music 愛爆音樂）
鍾柔美 派對上Yumi同粉絲互動大玩遊戲。
派對上Yumi同粉絲互動大玩遊戲。（圖片來源：[email protected] About Music 愛爆音樂）

第二年與粉絲慶生

去年參加《聲夢傳奇》走紅的Yumi，表示今年是她第2年與粉絲一起慶祝生日，她直言今年出席的歌迷人數比之前多，場面更加熱鬧，派對上她也收到不少禮物及祝福，令她覺得好溫暖，亦有親手寫下感謝卡送給大家。

鍾柔美 Yumi話好多謝一直支持同鼓勵佢嘅粉絲。
Yumi話好多謝一直支持同鼓勵佢嘅粉絲。（圖片來源：[email protected] About Music 愛爆音樂）
鍾柔美 連蛋糕都係粉紅色。
連蛋糕都係粉紅色。（圖片來源：[email protected] About Music 愛爆音樂）

恨去日本歎雪景

Yumi透露今年的生日願望是想早日出埠去日本旅行，感受當地的雪景，她笑言：「我好鍾意去日本，疫情3年冇去旅行，希望搵一日去日本，或者有雪、好凍好凍嘅地方。」

鍾柔美 最後Yumi仲同一班「米粉」一齊大合照。
最後Yumi仲同一班「米粉」一齊大合照。（圖片來源：[email protected]_fansclub）

即睇Yumi生日會盛況：

原來仲一齊慶祝埋聖誕！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五堅情香港演唱會（12月20日公開發售）、MC張天賦演唱會（12月20日公開發售），更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap梁詠琪演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

聖誕節快將來臨，即睇：聖誕好去處2022合集！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，Sundaykiss為你整合多個商場巨型聖誕樹+燈飾打卡位聖誕工作坊。還是意猶未盡嗎？還可以參加K11 MUSEA聖誕活動，除了有全港首個戶外溜冰場開幕，更有逾180個市集及工作坊；同時，赤柱亦有美利樓聖誕市集，集合美食、手作、特色精品攤檔於一身，更可免費換禮品！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_、www.fotop.net/lofuchi、[email protected] About Music 愛爆音樂、[email protected]_fansclub資料或影片來源：[email protected] About Music 愛爆音樂

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