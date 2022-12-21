鍾柔美Yumi 16歲生日大玩粉紅派對 獲讚靠一樣嘢完勝吳若希
鍾柔美Yumi 被指公開處刑吳若希
Yumi在社交網中特別多謝吳若希邀請她做演唱會嘉賓，又直言由細聽吳若希的歌聽到大，充份顯示出兩人在輩份上的差距！她說：「從小時候在家中的我，電視上留意你、睇你、聽你唱嘅歌，到依家，感到十分之驚喜同開心，亦都冇諗過今時今日可以做到你演唱會嘅嘉賓！」
Yumi美腿獲讚世界級
不過網民都錯焦點，紛紛指出Yumi穿著一身性感的吊帶短裙，站在吳若希身邊，猶如對她公開處刑，又大讚她一對美腿完勝吳若希：「Yumi對腳真係世界級」、「佢兩個好似兩姨姪」、「拎返吳若希喺沙灘影嘅相都輸足10條街」、「後生女點都吊打3字頭阿嬸」等等。
有網民力撐吳若希keep得好
不過亦有網民力撐現年30歲的吳若希比Yumi年紀大上近一倍，已經算keep得好好：「咁既年紀真係超晒班」、「剩係講對腳吳若希白滑好多」、「咖哩初出道都係對腳響朵」等。
Yumi獲「米粉」大搞粉紅派對慶祝16生日
此外一眾「米粉」日前以Yumi最愛的粉紅色作為生日派對主題，𠱁得Yumi非常開心，Yumi亦好配合，穿上了一身粉紅色上衫，配襯黑色短褲和長靴現身，大騷美腿。
第二年與粉絲慶生
去年參加《聲夢傳奇》走紅的Yumi，表示今年是她第2年與粉絲一起慶祝生日，她直言今年出席的歌迷人數比之前多，場面更加熱鬧，派對上她也收到不少禮物及祝福，令她覺得好溫暖，亦有親手寫下感謝卡送給大家。
恨去日本歎雪景
Yumi透露今年的生日願望是想早日出埠去日本旅行，感受當地的雪景，她笑言：「我好鍾意去日本，疫情3年冇去旅行，希望搵一日去日本，或者有雪、好凍好凍嘅地方。」
即睇Yumi生日會盛況：
原來仲一齊慶祝埋聖誕！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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