鍾柔美Yumi

鍾柔美Yumi將出國留學 After Class要面臨解散 TVB改捧另一位「人氣王」

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自「國民初戀」姚焯菲（Chantel）飛到紐西蘭專心讀書後，女團After Class成軍2年來鮮有齊人的畫面，而現年只有16歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）出道2年發展平平，論實力和人氣亦不及人氣王炎明熹（Gigi），加上資源被分薄的情況下，Yumi決定明年出國升讀大學，女團After Class再少一人，極大機會要面臨解散，TVB傳將改捧另一位「人氣王」！

Yumi 鍾柔美Yumi將出國留學
鍾柔美Yumi將出國留學（圖片來源：IG@yumichung1221）
Yumi 鍾柔美Yumi曾直言會將學業放第一位
鍾柔美Yumi曾直言會將學業放第一位（圖片來源：IG@yumichung1221）

鍾柔美Yumi跳唱能力超強 可惜人氣輸隊友

鍾柔美（Yumi）童星出身，因樣子甜美向來有「小鍾嘉欣」之稱，她在《聲夢傳奇》中表現亦非常突出，比賽中以跳唱演繹郭富城歌曲《狂野之城》令人深刻，跳唱能力算在團隊中最強的成員，惟人氣和歌唱賽力始終不及兩位「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel），至去年才獲得機會推出首支個人單曲《y2k 還襯我麼?》，不過同期又撞正姚焯菲（Chantel）出新歌，單單是MV點擊率都被比下去。

Yumi 跳唱能力算在團隊中最強的成員
跳唱能力算在團隊中最強的成員（圖片來源：IG@yumichung1221）
姚焯菲 Chantel同Yumi於同日推出新歌。
姚焯菲新歌MV點擊率拋離鍾柔美足足8倍（圖片來源：IG@allaboutmusic）
Yumi 鍾柔美Yumi）童星出身，因樣子甜美向來有「小鍾嘉欣」之稱
鍾柔美（Yumi）童星出身，因樣子甜美向來有「小鍾嘉欣」之稱（圖片來源：IG@yumichung1221）

公司大細超 資源被分薄

雖然Yumi表面上看似不乏機會，早前更首嘗當節目主持滋味，不過論人氣及身價，似乎與Gigi和Chantel仍有一段距離，加上公司資源被分薄，連拍MV都只能在香港取景，相反Chantel卻被安排飛到日本拍攝，Yumi內心也許早已感不是味兒。

姚焯菲 Yumi主要係攝影棚入面拍攝MV。
Yumi主要係攝影棚入面拍攝MV。（圖片來源：鍾柔美《y2k還襯我麼_》截圖）
Yumi 姚焯菲 最多都係去東九龍取景。
最多都係去東九龍取景。（圖片來源：鍾柔美《y2k還襯我麼_》截圖）
Yumi 姚焯菲 成個MV得3個造型。
成個MV得3個造型。（圖片來源：鍾柔美《y2k還襯我麼_》截圖）

鍾柔美Yumi明年約滿無綫計劃出國升學

身為學霸的Yumi向來緊張學業，明年即將要應付DSE，早前她在出席活動時已提及過自己對於同時兼顧學業和事業而感到壓力，更直言自己會將學業放首位，有需要會減少工作，雖然曾對外表示想留港升讀大學，但實情卻已另有打算。有指Yumi母親近日向身邊朋友透露，女兒將於明年約滿無綫，並計劃出國升學，預計需要完成4年課程才會回歸無綫。

Yumi 有指Yumi母親近日向身邊朋友透露，女兒將於明年約滿無綫，並計劃出國升學
有指Yumi母親近日向身邊朋友透露，女兒將於明年約滿無綫，並計劃出國升學（圖片來源：IG@yumichung1221）

成員各有計劃 After Class即將面臨解散

而繼Chantel到紐西蘭升學後，Yumi亦決定出國升讀大學，相信After Class都即將要面臨解散，其實成軍1年多以來僅推出過2首團歌，自去年底推出過《Not Givin’ Up》後，今年初都只為該曲再推出跳舞版本，未有再推出新歌，而組合對上次合體可算是去年底的音樂頒獎禮，如今Yumi為前途暫且放棄演藝事業，隊友Gigi亦已獨當一面，Windy亦有意出國修讀音樂，即使Chantel預告會在完成高中後返港，都好難齊腳再出發。

Yumi After Class四人難再齊腳
After Class四人難再齊腳（圖片來源：IG@yumichung1221）
Yumi After Class出道1年多以來都維持三缺一的情況
After Class出道1年多以來都維持三缺一的情況（圖片來源：IG@yumichung1221）

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無綫改捧劉芷君

據知無綫方面亦作出挽留，把其新歌《y2k 還襯我麼?》推出幾個版本，還為她接不同商演，但似乎仍未能打動到Yumi，無綫為此即兩手準備，計劃力捧又唱得又跳得，XiX出身的劉芷君（Aster）頂上。不過網友對於Yumi「出走」的決定卻反應兩極，有人力撐Yumi可以趁出國升學順便到當地上綜藝節目，對未來演藝發展絕對有幫助，不過又有網友指出Yumi現時未站穩陣腳，並不一定要出國讀書，擔心她出國幾年回來，分分鐘人氣歸零。

Yumi XiX Aster又獨自現身《中年好聲音》的活動支持公司。
Aster早前曾獨自現身《中年好聲音》的活動支持公司。（圖片來源：IG@asterlau）
Yumi XiX 在XiX中外型最煞食的Aster，身兼隊長一職，平時表演一定企C位。
在XiX中外型最煞食的Aster，身兼隊長一職，平時表演一定企C位。（圖片來源：IG@asterlau）

更多：XiX未正式出道已面臨解散 傳無綫只簽呢位15歲小妹妹

只留Aster單飛發展

今年XiX的工作10隻手指都數得晒，而六人合體的場面將會成絕響，XiX早前曾參與紀念張國榮《REMEMBERING Leslie》企劃，翻唱《Miss You Much》一曲，而這次亦是XiX最後一次齊人的合作。據消息指無綫將安排XiX拆夥，六女中只會留15歲Aster劉芷君，Aster曾獲網民指跟菊梓喬（Hana）撞樣！雖然早前有傳Aster會簽英皇娛樂，但簽無綫的成數更大，而Aster近日已離隊單拖出席活動，見她在個人社交網上載工作花絮，一身公主打扮疑似為新歌拍攝造型照，星味最重的她被指是菊梓喬的接班人。

Yumi
（圖片來源：IG@asterlau）
Yumi XiX XiX早前曾參與紀念張國榮《REMEMBERING Leslie》企劃，翻唱《Miss You Much》一曲，據知這是XiX最後一次合作。
XiX早前曾參與紀念張國榮《REMEMBERING Leslie》企劃，翻唱《Miss You Much》一曲，據知這是XiX最後一次合作。（圖片來源：IG@asterlau）

恩師Eric Kwok收留其餘五人

至於XiX其餘五人，有指將交由Eric Kwok郭偉亮照顧，其實XiX解散早已有跡可尋，今年4月1日XiX竟然沒有隨《聲夢傳奇2》班底現身紅館為紀念張國榮的演唱會演出，除Aster外其餘五女走去為環球唱片另外舉辦的紀念張國榮演唱會演出，眾人在後台跟Eric Kwok和太太葉佩雯攬實合照，可見關係密切，有傳Eric Kwok有意安排XiX五女組成另一女團，未知會否引薦簽約環球唱片。

Yumi XiX Eric Kwok一向好愛錫XiX，曾在《聲夢傳奇2》放下身段陪XiX過五關斬六將，相隔八年再排舞與XiX表演《重口味》一曲。
Eric Kwok一向好愛錫XiX，曾在《聲夢傳奇2》放下身段陪XiX過五關斬六將，相隔八年再排舞與XiX表演《重口味》一曲。（圖片來源：[email protected]
Yumi XiX Eric Kwok與其中一愛將Vici。
Eric Kwok與其中一愛將Vici。（圖片來源：[email protected]

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圖片來源：IG@yumichung1221、鍾柔美《y2k還襯我麼_》截圖、IG@asterlau、TVB、IG@allaboutmusic、[email protected]

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