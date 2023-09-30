鍾柔美Yumi將出國留學 After Class要面臨解散 TVB改捧另一位「人氣王」

自「國民初戀」姚焯菲（Chantel）飛到紐西蘭專心讀書後，女團After Class成軍2年來鮮有齊人的畫面，而現年只有16歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）出道2年發展平平，論實力和人氣亦不及人氣王炎明熹（Gigi），加上資源被分薄的情況下，Yumi決定明年出國升讀大學，女團After Class再少一人，極大機會要面臨解散，TVB傳將改捧另一位「人氣王」！