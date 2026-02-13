鍾柔美Yumi自降身價現身地產晚宴 重拾自信唱多首成名曲挽形象

醜聞風波未平，鍾柔美（Yumi）靠勁歌熱舞重返舞台，能否挽回失去的形象？還是再次引爆輿論風暴？這位曾經的「聲夢小花」在謊稱「A0」及扮單親家庭博同情事件曝光後，形象一落千丈，盛傳遭無綫雪藏。然而，就在眾人以為她會銷聲匿跡之際，Yumi竟然放下身段，接下地產公司周年晚宴表演工作，更在台上重新演繹她的成名作《狂野之城》和《跳舞街》，試圖用音樂和舞蹈重新征服觀眾。