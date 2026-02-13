鍾柔美Yumi自降身價現身地產晚宴 重拾自信唱多首成名曲挽形象
醜聞風波未平，鍾柔美（Yumi）靠勁歌熱舞重返舞台，能否挽回失去的形象？還是再次引爆輿論風暴？這位曾經的「聲夢小花」在謊稱「A0」及扮單親家庭博同情事件曝光後，形象一落千丈，盛傳遭無綫雪藏。然而，就在眾人以為她會銷聲匿跡之際，Yumi竟然放下身段，接下地產公司周年晚宴表演工作，更在台上重新演繹她的成名作《狂野之城》和《跳舞街》，試圖用音樂和舞蹈重新征服觀眾。
Yumi自降身價接地產晚宴 保守造型難掩尷尬
一夕間失去工作和人氣的Yumi，被發現放下「假玉女」身段，接下地產公司周年晚宴表演工作。自知形象大跌的她，亦放棄一貫性感風格，改以保守牛仔恤衫上陣，望可以挽回丁點人氣。這個造型與她平時的性感形象截然不同，明顯是希望透過保守打扮重塑形象，但效果似乎未如理想。台上的她將連日一腔忿怒寄情於難得的工作之中，大唱特唱，展現出對重返舞台的渴望。
重唱成名作《跳舞街》《狂野之城》 展示超強舞技
在晚宴上，Yumi重拾自信唱首本名曲《狂野之城》、《跳舞街》，之後亦有跳《今期流行》與《失憶週末》，展示超強舞技。這些歌曲對Yumi來說意義重大，特別是《跳舞街》幾乎可以說是她在《聲夢傳奇》第一季中的成名作與轉捩點。當年年僅14歲的她在2021年《聲夢傳奇》第9集中挑戰翻唱陳慧嫻的《跳舞街》，以穩定的氣息、充滿力量的舞步以及極具感染力的表情管理，成功駕馭了這首節奏極快的經典舞曲，獲封「跳唱女神」。
昔日YouTube爆紅神話 如今淪為爭議焦點
回想當年，Yumi的《跳舞街》表演片段在YouTube上迅速爆紅，點擊率極高，讓這首比她年齡大上許多的金曲重新在年輕一代中流行起來。而Yumi鍾柔美跳唱《狂野之城》片過2百萬View數遠勝原唱郭富城。
網民狂寸抵制聲不斷 地產公司遭殃
消息於網上散開後，大批網友留言狂寸她：「truth or dare輸了是不是要買樓」、「以為係yumi 45歲生日派對」、「淨係請得起Yumi呢啲暗星？」明顯仍不接受Yumi繼續賺錢。更有多位網友稱要抵制該地產品牌，指搵Yumi做嘉賓，係自尋死路。
