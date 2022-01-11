鍾楚紅疫下現身蔡瀾揮春展 合照前確保戴好口罩︰我哋唔學啲高官！
鍾楚紅（紅姑）日前現身灣仔出席老友蔡瀾舉行的揮春展，原來紅姑防疫意識十分高，當傳媒要求二人合照時，會先確保戴好口罩才合照，更爆seed說：「我哋唔學啲高官！」
文：東方新地 ｜圖：[email protected]鍾楚紅Cherie、[email protected]蔡瀾、[email protected] 娛樂新聞台
鍾楚紅 ：我哋唔學啲高官！
蔡瀾日前在灣仔天地書店舉行一連兩日的揮春展，獲一眾好友到場支持，而多年老友鍾楚紅（紅姑）亦有現身撐場。活動上蔡瀾知道紅姑有養開貓，更發揮幽默本色，即席揮毫送上「家肥貓潤」揮春送給她。近日變種病毒Omicron來勢洶洶，不少市民已提高防疫意識，原來紅姑的防疫意識亦十分高，當傳媒要求她與蔡瀾影合照時，紅姑會先確保戴好口罩才肯合照，她更忽然爆seed說：「我哋唔學啲高官！」
疫情下愛上行山
紅姑與蔡瀾在活動上大受歡迎，獲不少粉絲邀簽名及合照。紅姑表示疫情下希望各界平安，雖然未能出埠旅行，但她近年愛上行山做運動，留港行山發現到很多香港美景，更不時在社交網上載風景相與粉絲分享。談到紅姑家中飼養的13歲愛貓，她表示由領養至今已3年多，愛貓不經不覺變了大肥貓，需要減肥，又指這頭貓咪非常呷醋，所以不會再領養其他貓貓，會集中照顧好牠。