鍾溥敏

鍾溥敏被指小三坐正黑歷史翻Hit 原來係「出貓港姐」曾批林峯「真人Ho X」

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前港姐鍾溥敏（Mandy）2019年曾被爆做「小三」介入作家徐緣（本名徐俊文）的婚姻，被其太太公開鬧爆「拆散了我的家」，近日鍾溥敏開心宣布獲男友徐俊文求婚成功，終於成功「坐正」，引起不少網民熱議，有網民更細數鍾溥敏過去選港姐期間的「黑歷史」，重提她曾直指林峯「真人Ho 7」！

鍾溥敏 曾任無綫實習記者

現年39歲的鍾溥敏曾就讀樹仁大學新聞與傳理學系，讀大學期間於無綫新聞部擔任實習記者，2009年畢業前參選港姐，並獲得最佳首飾演繹獎，當屆冠軍為劉倩婷，同屆仲有袁嘉敏。

選港姐時鍾溥敏已是非多多，被爆讀大學一年級時因作弊被取消成績，而被傳媒封為「出貓港姐」，又被指鍾意夜蒲攬仔。

鍾溥敏 2009年選港姐時的鍾溥敏為24歲，即將大學畢業。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2009年選港姐時的鍾溥敏為24歲，即將大學畢業。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鍾溥敏 當年才藝表演，鍾溥敏以一身性感兔女郎打扮跳士的舞。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當年才藝表演，鍾溥敏以一身性感兔女郎打扮跳士的舞。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鍾溥敏 該屆港姐冠軍為劉倩婷（左四），同屆仲有袁嘉敏（右二）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
該屆港姐冠軍為劉倩婷（左四），同屆仲有袁嘉敏（右二）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鍾溥敏 選港姐前鍾溥敏曾任TVB實習記者。（圖片來源：TVB）
選港姐前鍾溥敏曾任TVB實習記者。（圖片來源：TVB

以粗口諧音形容林峯

落選後鍾溥敏在電視城試鏡時曾見到林峯，之後她在Facebook以粗口諧音「ho 7」（即好×）來形容林峯真人，疑因此引起當時正力捧林峯的樂易玲不滿，令她最終未能簽入無綫

與鍾溥敏同屆參選港姐的鄭寶源當日曾為她解畫，話：「可能Mandy只係覺得林峯同佢好似，因為佢係7號嘛！」所指的是鍾溥敏為當屆香港小姐的7號佳麗。

鍾溥敏 不過早前電影《九龍城寨之圍城》大熱，鍾溥敏都有分享昔日同林峯的合照，相信是在09年所拍。（圖片來源：IG@mandymoonly）
不過早前電影《九龍城寨之圍城》大熱，鍾溥敏都有分享昔日同林峯的合照，相信是在09年所拍。（圖片來源：IG@mandymoonly）

楊怡為林峯反寸鍾溥敏

當年未流行用社交網，事後林峯接受傳媒訪問，大方說：「我冇Facebook，亦冇留意呢單嘢，做得藝人預咗，呢啲係小事啫！唔當係咩一回事！」

而一同接受訪問的楊怡就指林峯係「ho 10」，意思係「十全十美」，同時寸爆鍾溥敏：「我覺得選得港姐就應該有教養，字眼方面要檢點啲！」

林峯和鍾嘉欣曾於2006年因拍《溏心風暴》而傳出緋聞，鍾嘉欣當日亦有力撐林峯，表示：「好愕然！林峯一啲都唔蠢、好叻。我覺得講粗口唔好，點解唔講有禮貌說話？人哋又冇傷害佢！」

鍾溥敏 鍾嘉欣曾力撐林峯，大讚他「好叻」。（圖片來源：TVB）
鍾嘉欣曾力撐林峯，大讚他「好叻」。（圖片來源：TVB
鍾溥敏 楊怡亦為林峯寸爆鍾溥敏。（圖片來源：IG@tavia_yeung）
楊怡亦為林峯寸爆鍾溥敏。（圖片來源：IG@tavia_yeung）

鍾溥敏近年開始做演員

鍾溥敏曾於無綫和有線擔任過主持、主播，2016年成為蘋果日報副刊記者，期間進修香港大學社會科學學系碩士，並開始做演員，不過大都是無名角色，曾於電影《梅艷芳》飾演酒樓知客，及參演邵氏《飛虎之潛行極戰》及ViuTV《大誠實家》等劇集，亦有為ICAC拍攝宣傳片。

鍾溥敏 鍾溥敏曾於電影《梅艷芳》飾演酒樓知客，與古天樂同框出鏡。（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏曾於電影《梅艷芳》飾演酒樓知客，與古天樂同框出鏡。（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏 又有份參演ViuTV劇集《大誠實家》。（圖片來源：IG@mandymoonly）
又有份參演ViuTV劇集《大誠實家》。（圖片來源：IG@mandymoonly）

鍾溥敏曾被徐太直斥「拆散了我的家」

2019年，鍾溥敏被爆戀上以女兒名字「徐緣」作筆名的徐俊文（Vincent），當時徐太曾發文直斥：「Mandy Chung鍾溥敏搭上徐緣Vincent Tsui，拆散了我的家」。鍾溥敏最初否認二人拍拖及做第三者，表示只知男方正辦離婚。

鍾溥敏 鍾溥敏2019年與「徐緣」一起主持網上節目《沉悶偵探社》撻著。（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏2019年與「徐緣」一起主持網上節目《沉悶偵探社》撻著。（圖片來源：IG@mandymoonly）

獲徐俊文在瑞士浪漫求婚

五年過去，鍾溥敏近日在社交網分享獲47歲男友徐俊文在瑞士浪漫求婚的喜悅，形容兩人經歷了「好多難關，好多妥協，非常多耐性同體諒。」又大讚「徐生果然多橋」，指對方想盡辦法令她開心，給了她一個非常難忘的求婚儀式。

鍾溥敏 鍾溥敏獲男友徐俊文在瑞士浪漫求婚。（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏獲男友徐俊文在瑞士浪漫求婚。（圖片來源：IG@mandymoonly）

睇埋鍾溥敏靚相：

鍾溥敏 鍾溥敏不時在社交網大派福利照。（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏不時在社交網大派福利照。（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏 經常著住泳衣玩自拍。（圖片來源：IG@mandymoonly）
經常著住泳衣玩自拍。（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏 當年鍾溥敏選港時已獲讚係「有料之人」。（圖片來源：IG@mandymoonly）
當年鍾溥敏選港時已獲讚係「有料之人」。（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏 現在箍牙後更加靚，身材仍keep住Big爆。（圖片來源：IG@mandymoonly）
現在箍牙後更加靚，身材仍keep住Big爆。（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏 （圖片來源：IG@mandymoonly）
（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏 （圖片來源：IG@mandymoonly）
（圖片來源：IG@mandymoonly）
鍾溥敏 （圖片來源：IG@mandymoonly）
（圖片來源：IG@mandymoonly）

撰文：東方新地圖片來源：IG@mandymoonly、新傳媒照片庫、TVB、IG@tavia_yeung

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