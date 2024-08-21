鍾溥敏被指小三坐正黑歷史翻Hit 原來係「出貓港姐」曾批林峯「真人Ho X」
鍾溥敏 曾任無綫實習記者
現年39歲的鍾溥敏曾就讀樹仁大學新聞與傳理學系，讀大學期間於無綫新聞部擔任實習記者，2009年畢業前參選港姐，並獲得最佳首飾演繹獎，當屆冠軍為劉倩婷，同屆仲有袁嘉敏。
選港姐時鍾溥敏已是非多多，被爆讀大學一年級時因作弊被取消成績，而被傳媒封為「出貓港姐」，又被指鍾意夜蒲攬仔。
以粗口諧音形容林峯
落選後鍾溥敏在電視城試鏡時曾見到林峯，之後她在Facebook以粗口諧音「ho 7」（即好×）來形容林峯真人，疑因此引起當時正力捧林峯的樂易玲不滿，令她最終未能簽入無綫。
與鍾溥敏同屆參選港姐的鄭寶源當日曾為她解畫，話：「可能Mandy只係覺得林峯同佢好似，因為佢係7號嘛！」所指的是鍾溥敏為當屆香港小姐的7號佳麗。
楊怡為林峯反寸鍾溥敏
當年未流行用社交網，事後林峯接受傳媒訪問，大方說：「我冇Facebook，亦冇留意呢單嘢，做得藝人預咗，呢啲係小事啫！唔當係咩一回事！」
而一同接受訪問的楊怡就指林峯係「ho 10」，意思係「十全十美」，同時寸爆鍾溥敏：「我覺得選得港姐就應該有教養，字眼方面要檢點啲！」
林峯和鍾嘉欣曾於2006年因拍《溏心風暴》而傳出緋聞，鍾嘉欣當日亦有力撐林峯，表示：「好愕然！林峯一啲都唔蠢、好叻。我覺得講粗口唔好，點解唔講有禮貌說話？人哋又冇傷害佢！」
鍾溥敏近年開始做演員
鍾溥敏曾於無綫和有線擔任過主持、主播，2016年成為蘋果日報副刊記者，期間進修香港大學社會科學學系碩士，並開始做演員，不過大都是無名角色，曾於電影《梅艷芳》飾演酒樓知客，及參演邵氏《飛虎之潛行極戰》及ViuTV《大誠實家》等劇集，亦有為ICAC拍攝宣傳片。
鍾溥敏曾被徐太直斥「拆散了我的家」
2019年，鍾溥敏被爆戀上以女兒名字「徐緣」作筆名的徐俊文（Vincent），當時徐太曾發文直斥：「Mandy Chung鍾溥敏搭上徐緣Vincent Tsui，拆散了我的家」。鍾溥敏最初否認二人拍拖及做第三者，表示只知男方正辦離婚。
獲徐俊文在瑞士浪漫求婚
五年過去，鍾溥敏近日在社交網分享獲47歲男友徐俊文在瑞士浪漫求婚的喜悅，形容兩人經歷了「好多難關，好多妥協，非常多耐性同體諒。」又大讚「徐生果然多橋」，指對方想盡辦法令她開心，給了她一個非常難忘的求婚儀式。