鍾溥敏被指小三坐正黑歷史翻Hit 原來係「出貓港姐」曾批林峯「真人Ho X」

前港姐鍾溥敏（Mandy）2019年曾被爆做「小三」介入作家徐緣（本名徐俊文）的婚姻，被其太太公開鬧爆「拆散了我的家」，近日鍾溥敏開心宣布獲男友徐俊文求婚成功，終於成功「坐正」，引起不少網民熱議，有網民更細數鍾溥敏過去選港姐期間的「黑歷史」，重提她曾直指林峯「真人Ho 7」！

