鍾漢良

47歲鍾漢良拍真人騷現福相 被指崩壞變油膩大叔 粉絲盲撐有苦衷

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出身香港的47歲男星鍾漢良（Wallace），早在90年代已前往台灣發展，近年更專攻內地市場，主演了不少內地人氣劇，外表多年來被指keep得好，日前他現身內地真人騷節目《超有趣滑雪大會》，卻被指走晒樣。

鍾漢良 去年為角色勁減9KG

有「小太陽」之稱的香港男星鍾漢良，雖然已47歲，但外形一向keep得好，更被網民封為「不老男神」。近年鍾漢良在《何以笙簫默》、《錦心似玉》、《今生有你》等內地劇中，都擔當男主角。在近日播出的《今生有你》中，為貼近原著角色，鍾漢良更努力地減掉9KG，令外形變得瘦削。

鍾漢良 睇《今生有你》劇照，去年鍾漢良仍有尖尖的下巴。
《今生有你》劇照，去年鍾漢良仍有尖尖的下巴。（圖片來源：微博@鍾漢良）
鍾漢良 據知為了保持身材，鍾漢良每日早上4點半就起床做運動。
據知為了保持身材，鍾漢良每日早上4點半就起床做運動。（圖片來源：微博@電視劇今生有你）
鍾漢良 雖然已進軍內地多年，但鍾漢良在近日播出的《今生有你》中，以原聲演繹角色，卻被指仍有「港普」口音。
雖然已進軍內地多年，但鍾漢良在近日播出的《今生有你》中，以原聲演繹角色，卻被指仍有「港普」口音。（圖片來源：微博@電視劇今生有你）

網民驚訝變油膩大叔

不過《今生有你》是在2020年尾至2021年4月期間所拍攝，近日鍾漢良現身內地真人騷《超有趣滑雪大會》中，就被發現不止身形「打回原形」，連臉部都變得腫脹、僵硬和不自然，更被指似「膠樣」，網民紛紛驚訝表示：「怎麼會腫成這樣？！」、「感覺是打針了」、「認不出來」、「媽呀我接受不到」、「這是醫美失敗嗎？」等等。

鍾漢良 47歲的鍾漢良被指眼皮鬆弛，法令紋明顯。
47歲的鍾漢良被指眼皮鬆弛，法令紋明顯，粉絲驚呼偶像大崩壞。（圖片來源：《超有趣滑雪大會》截圖）
鍾漢良 驚變包包面。
驚變包包面。（圖片來源：《超有趣滑雪大會》截圖）
鍾漢良 除了「膠樣」外，鍾漢良又被指油光滿面。
除了「膠樣」外，鍾漢良又被指油光滿面，被指變成油膩大叔。（圖片來源：《超有趣滑雪大會》截圖）
鍾漢良 網友話完全認唔出！
網友話完全認唔出！（圖片來源：《超有趣滑雪大會》截圖）
鍾漢良 但亦有網友力撐以鍾漢良的年紀，已經keep得好好！
但亦有網友力撐以鍾漢良的年紀，已經算keep得好好！（圖片來源：《超有趣滑雪大會》截圖）

粉絲指因天氣太凍變腫臉

多年來甚少參加綜藝節目的鍾漢良，今次罕有現身內地真人騷節目，卻引來網民對他樣貌的熱討。不過也有粉絲認為是因為節目濾鏡太重的問題，才會造成鍾漢良臉部表現出不自然的感覺。也有粉絲指鍾漢良本身是南方人，皮膚太薄太細膩，不適應在冰天雪地中拍節目，才會造成臉部被凍腫。

鍾漢良 出道已有29年的鍾漢良，曾有「小太陽」之稱，更被讚為「不老男神」。
出道已有29年的鍾漢良，曾有「小太陽」之稱，更被讚為「不老男神」。（圖片來源：微博@超有趣滑雪大會）
鍾漢良 早在2000年鍾漢良已開始接拍內地劇，算是最早一批北上發展的香港藝人。
早在2000年鍾漢良已開始接拍內地劇，算是最早一批北上發展的香港藝人。（圖片來源：微博@超有趣滑雪大會）
鍾漢良 2013年鍾漢良開始打入福布斯中國名人榜，2017年更位列第31位。
2013年鍾漢良開始打入福布斯中國名人榜，2017年更位列第31位。（圖片來源：2015年《何以笙簫默》劇照）
鍾漢良
（圖片來源：網民留言截圖）
鍾漢良
（圖片來源：網民留言截圖）
鍾漢良
（圖片來源：網民留言截圖）
鍾漢良
（圖片來源：網民留言截圖）
鍾漢良
（圖片來源：網民留言截圖）

93年出道《少年五虎》演年輕版阿B

鍾漢良在93年出道，曾出演過《少年五虎》、《刑事偵緝檔案》及《親恩情未了》等TVB劇集，後來往台灣及內地發展。他的外表就像男生常常用作形容女生那種給人「初戀」的感覺，單眼皮的他笑起上來眼睛彎彎，陽光魅力十足，猶如鄰家男孩般。

鍾漢良 93年鍾漢良由TVB舞蹈訓練班畢業，同年被借調到藝員部，擔演無綫劇《少年五虎》，劇集左起有鍾漢良、朱健鈞、鄭敬基、魏駿傑、蘇永康，演繹少年版溫拿五虎，當中鍾漢良飾演少年版阿B鍾鎮濤。
93年鍾漢良由TVB舞蹈訓練班畢業，同年被借調到藝員部，擔演無綫劇《少年五虎》，劇集左起有鍾漢良、朱健鈞、鄭敬基、魏駿傑、蘇永康，演繹少年版溫拿五虎，當中鍾漢良飾演少年版阿B鍾鎮濤。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鍾漢良 年輕時的鐘漢良舞功了得，身形亦甚Fit。
年輕時的鍾漢良舞功了得，身形亦甚Fit。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鍾漢良 95年鐘漢良膽粗粗去台灣出碟，走紅後被封「小太陽」，更當選過兩屆台灣十大最受歡迎偶像。
95年鐘漢良膽粗粗去台灣出碟，走紅後被封「小太陽」，更當選過兩屆台灣十大最受歡迎偶像。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：微博@鍾漢良、微博@超有趣滑雪大會、新傳媒照片庫

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