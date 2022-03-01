47歲鍾漢良拍真人騷現福相 被指崩壞變油膩大叔 粉絲盲撐有苦衷
出身香港的47歲男星鍾漢良（Wallace），早在90年代已前往台灣發展，近年更專攻內地市場，主演了不少內地人氣劇，外表多年來被指keep得好，日前他現身內地真人騷節目《超有趣滑雪大會》，卻被指走晒樣。
鍾漢良 去年為角色勁減9KG
有「小太陽」之稱的香港男星鍾漢良，雖然已47歲，但外形一向keep得好，更被網民封為「不老男神」。近年鍾漢良在《何以笙簫默》、《錦心似玉》、《今生有你》等內地劇中，都擔當男主角。在近日播出的《今生有你》中，為貼近原著角色，鍾漢良更努力地減掉9KG，令外形變得瘦削。
網民驚訝變油膩大叔
不過《今生有你》是在2020年尾至2021年4月期間所拍攝，近日鍾漢良現身內地真人騷《超有趣滑雪大會》中，就被發現不止身形「打回原形」，連臉部都變得腫脹、僵硬和不自然，更被指似「膠樣」，網民紛紛驚訝表示：「怎麼會腫成這樣？！」、「感覺是打針了」、「認不出來」、「媽呀我接受不到」、「這是醫美失敗嗎？」等等。
粉絲指因天氣太凍變腫臉
多年來甚少參加綜藝節目的鍾漢良，今次罕有現身內地真人騷節目，卻引來網民對他樣貌的熱討。不過也有粉絲認為是因為節目濾鏡太重的問題，才會造成鍾漢良臉部表現出不自然的感覺。也有粉絲指鍾漢良本身是南方人，皮膚太薄太細膩，不適應在冰天雪地中拍節目，才會造成臉部被凍腫。
93年出道《少年五虎》演年輕版阿B
鍾漢良在93年出道，曾出演過《少年五虎》、《刑事偵緝檔案》及《親恩情未了》等TVB劇集，後來往台灣及內地發展。他的外表就像男生常常用作形容女生那種給人「初戀」的感覺，單眼皮的他笑起上來眼睛彎彎，陽光魅力十足，猶如鄰家男孩般。